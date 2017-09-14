RSS
Напад росії і білорусі на Україну
  #16582
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 19:15

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:---=== Banderlog ===---
та нормально все з покровськом, ситуація контрольована скоро зеля туди приїде сфоткається. Ти не хочеш туди перед ним заїхати? Шашлики пожарити?
---=== ===---
бачиш, тримають. а ти ще коли розповідав, що треба слухати руських, й українським ти не довіряєш?

Да ти моцно тримаєшси
за пропирдяний диван :lol: .

як ти тему не переводь, а все ти тоді накинув не по темі. але визнати помилку - "справжні" чоловіки так не роблять...


Московитські православні своїх помилок не визнають ніколи )

Це ж не чоловіки по суті )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13218
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 19:21

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:А тепер пане психолог берем карту, відкриваєм деталі маршруту і малюєм пункт за пунктом а потом думаєм який він к чортячій матері прямий?
а зачем вам в Одессу? в Румынию нужно бежать.

) ну давай тоді в київ подивись. Чи сюди в запоріжжя. Одесу вибрав як саме понятне пояснення чому ми папуасія а не розвинута країна но похоже вам не понять і з картою. :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4549
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 19:24

Banderlog мне другое интересно. Попуасия вам не кайф, румынский паспорт есть, чё вас тут держит? у меня с Черновцами плохие воспоминания. Отшиб он и в Африке отшиб. Ещё более лютым отшибом был Мариуполь больше суток со Львова.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 25 січ, 2026 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31362
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3516 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 19:27

  pesikot написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Ну крім гейпарадів


Стосовно гей-парадів, поки в нас таке відношення до інших людей, в нас і буде все так хєрово. Толерантніше потрібно з людьми і можливо вони не будуть проводить паради, а просто собі жить.

Якщо людина постійно пише про гей-паради, то він латентний гомосексуаліст

Старик Фройд не дасть збрехати про це
а якщо людина постійно пише проти євреїв то вона єврей, а якщо проти негрів то вона латентний негр.
Поздравляю тебе шарік ти балбєс :lol:
може цитатку фройда приведете?
Хотя я думаю ти його не читав.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4549
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 19:33

  ЛАД написав:Shaman
Бессмысленно пытаться вам что-то объяснять - вы просто не хотите понимать, что я пишу, и перекручиваете всё на свой лад. И пытаетесь рисовать всё только чёрно-белым. На фронте это так - есть свои и есть враги. И задача убить и уничтожить врага. Чем больше, тем лучше. В остальных случаях это далеко не так.

И Израиль пытается договориться и с палестинцами. И пробовал для этого разные варианты. Пока не получается.

Ізраіль намагається - але поточна влада проти визнання держави Палестина. я навіть розумію чому, але складне питання лишається - а що робити далі. зараз бачили останній раунд перемовин з ХАМАСом - доволі успішні, але питання все одно не закрито.

я чудово розумію, про що ви пишете, але проблема в тому, що ви пишете хибні речі, а коли вам наводиш аргументи, то знову - "вы не понимаете". вас я й не намагаюсь переконати, але хибність ваших ідей треба постійно пояснювати - ви не один такий
Сейчас клацал каналы и нарвался на марафоне на документальный фильм о бомбардировке Дрездена. Показали фото и видео. Рассказывали об огненном шторме в результате бомбардировок и показали фото просто расплавленной массы тел в бомбоубежищах. Страшные кадры.
Вам полезно было бы посмотреть, чтобы понимать, что такое война. К сожалению, застал уже конец фильма, не знаю, как он называется.
що таке війна я розумію й без вас. але я ще розумію, що таке концтабори чи ГУЛАГ, й що таке тоталітарна держава.
"сучасна ідеологія на Раші не надто відрізняється від нацистської ідеології", - это чисто ваш бред и не имеет никакого отношения к поиску "хароших руських". Были и хорошие немцы. Но идеологии отличаются категорически и, если вы этого не понимаете, это говорит не об идеологиях, а только о вас.
"якщо сусід лупцює дружину та дітей - це ж його справа, чого лізти? от коли вб'є, то інша справа, а до того - ні?", - повторяете аргументацию Путина. Один в один. Он как раз этим и объяснял свою "СВО" - защитой "братьев".

а розкрийте тему, чим же ці ідеології відрізняються? чи нема чого розкривати? бо знищувати євреїв - це погано. а знищувати українців - це як? як відріхняється, де загинути - в концтаборі чи в ГУЛАГу? але в концтаборі опинишся через національність, а в ГУЛАГУ - якщо надто заможний чи навпаки вкрав три колоски? чи головна відмінність - що українець може вижити, якщо стане руським - точніше отримає такі ж проблеми, як й звичайний руський. от не знаю, чи була в євреїв можливість врятуватися, якщо похрестився.

на Раші насправді дійсно немає ідеології - тому вони й роблять франкенштейна з царизму та радянської епохи - але головне - конфлікт з Заходом. а керівництво тупо обкрадає державу - так, за сталіна такого не було...
Посмотрел видео об Иране, кот. вы порекомендовали. Зачем, не понял. Не услышал там ни одного нового слова, хотя видео достаточно длинное - 45 мин. Я бы сам после получасовой подготовки мог бы рассказать больше.
Автор, вроде бы, упоминает все факты, но акценты...
Да, возможно, трубы изношены (хотя откуда это известно, не понятно), но 6 лет подряд сильной засухи это не шутки.
Да, устаревшие технологии. Но санкции против Ирана действуют уже не год-два, а десятки лет. Вы рассчитываете на крах РФ благодаря санкциям за несколько лет. Иран всё же послабее, а санкции действуют намного дольше.
Хотя видео уже устарело - протесты подавлены, режим в очередной раз устоял.
(Только не начинайте рассказывать, что я защищаю режим аятолл :) )

якщо там наведені факти - то що не подобається? черговий приклад, як диктатура може довести країни до занепаду? а чого діють санкції? бо хтось хоче зробити ядерну зброю та ЗНИЩИТИ Ізраіль. Їх США змушує згищувати Ізраіль чи фінансувати терористів по всьому Близькому Сході. в країни халепа - а гроші витрачаємо на військові авантюри. як власне й Раша зараз робить те саме. розмова про Іран почалася, як там народ харчується - а все через авантюри влади.

й я ніколи не казав, що через кілька років Раша розвалиться. знову перекручуєте - я казав, що це станеться, а от коли - питання відкрите. чим пізніше, тим гірші будуть наслідки...

й чому відео застаріло? що проблеми десь поділися? курс вирівнявся? їжі стало достатньо? так, поки протести придушили через великі жертви - значить, наступного разу протести теж будуть захищатися...
А вообще вы демонстрируете образцы демагогии.
Я пишу о том, что не надо вмешиваться во внутренние дела другого государства, а вы рассказываете: "Раша нападе на Польщу чи Естонію - ми маємо робити вигляд, що нічого не сталося?" Нападение на другую страну - это внутреннее дело?

Ваш в***р насчёт "шкіряних абажурів" даже комментировать не буду. Характеризует вас... не очень хорошо. Напомню только, что вы обижались (не только на меня) за гораздо меньшее.

И да, я никого не отправляю на фронт, но вам было бы очень полезно побыть на передовой пару месяцев. Да хотя бы один. Может быть, до вас хоть что-то дошло.

так на Раші така політика - напасти на іншого.й тоді "Их идеология - их внутреннее дело" чи це вже справа сусідів?

ви теж затронули цікаве питання - якщо в Німеччині абажури роблять з євреїв, то це їх внутрішня справа? вас же це не зачіпає?

про всяк випадок нагадаю очевидні речі. переважна більшість диктатур імітує вибори. щось на Раші Вову так й не коронувати. навіть в срср були вибори. й в Китаї теж - симуляція, але вибори.

а вам в таборі у руських не завадило б. я так розумію, "Один день..." вам недостатньо? Зять розповість - може тоді до вас щось дійде...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11461
З нами з: 29.09.19
Подякував: 811 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 19:35

  Banderlog написав:От візьмем для прикладу вас? Зараз воюєте?

Нє, я головний уклоніст-ухилянт з гей параду, ви не знали? Звісно проти цього вашого мп, пишу з високошвидкісного потяга Берлін-Паріз.

На вашій ділянці Лобкове-П`ятихатки бачив хто ще залишався з місцевих жить в Лобкове до тотального знищення села.

Не зрозумів як москалі до Степногірська пролізли через роздовбаний міст.
Water
 
Повідомлень: 3822
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 19:36

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Water написав:Стосовно гей-парадів, поки в нас таке відношення до інших людей, в нас і буде все так хєрово. Толерантніше потрібно з людьми і можливо вони не будуть проводить паради, а просто собі жить.

Якщо людина постійно пише про гей-паради, то він латентний гомосексуаліст

Старик Фройд не дасть збрехати про це
а якщо людина постійно пише проти євреїв то вона єврей, а якщо проти негрів то вона латентний негр.
Поздравляю тебе шарік ти балбєс :lol:
може цитатку фройда приведете?
Хотя я думаю ти його не читав.

нормальних людей ця тема не дуже хвилює - живуть й живуть собі. а ти сильно переймаєшся - де з цим стикаєшся? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11461
З нами з: 29.09.19
Подякував: 811 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 19:38

  pesikot написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:як ти тему не переводь, а все ти тоді накинув не по темі. але визнати помилку - "справжні" чоловіки так не роблять...

Московитські православні своїх помилок не визнають ніколи )

Це ж не чоловіки по суті )

для початку треба просто визнати, що вони віряне українського екзархату РПЦ, як вони власне й називалися до 91 року - але навіть з цим проблеми...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11461
З нами з: 29.09.19
Подякував: 811 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 19:48

  Water написав:
  Banderlog написав:От візьмем для прикладу вас? Зараз воюєте?

Нє, я головний уклоніст-ухилянт з гей параду, ви не знали? Звісно проти цього вашого мп, пишу з високошвидкісного потяга Берлін-Паріз.

На вашій ділянці Лобкове-П`ятихатки бачив хто ще залишався з місцевих жить в Лобкове до тотального знищення села.

Не зрозумів як москалі до Степногірська пролізли через роздовбаний міст.

Іще раз . Для тугодумів. Ви в зсу? Так ні?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4549
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 19:53

  Shaman написав:
  Banderlog написав: а якщо людина постійно пише проти євреїв то вона єврей, а якщо проти негрів то вона латентний негр.
Поздравляю тебе шарік ти балбєс :lol:
може цитатку фройда приведете?
Хотя я думаю ти його не читав.

нормальних людей ця тема не дуже хвилює - живуть й живуть собі. а ти сильно переймаєшся - де з цим стикаєшся? ;)

То буде цитата з фрейда? Чи признаєте шо це гейська маніпуляція?
Про нормальних людей не поняв.
То по твому геї не нормальні?
Чи латентні геї не нормальні?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4549
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
