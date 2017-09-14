|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 25 січ, 2026 19:58
Banderlog
Там, де думка постійно повертається до одного й того ж змісту, ми маємо справу не з випадковістю, а з внутрішнім опором
«Надмірна моральна строгість часто є реакцією проти особливо сильних несвідомих імпульсів
😅
Про «нормальність»:
«Ми не повинні вважати сексуальні відхилення чимось чужим нормальній людині; їхні елементи присутні в кожному».
4
Додано: Нед 25 січ, 2026 20:04
Hotab написав:Banderlog Там, де думка постійно повертається до одного й того ж змісту, ми маємо справу не з випадковістю, а з внутрішнім опором
😅
Про «нормальність»:
«Ми не повинні вважати сексуальні відхилення чимось чужим нормальній людині; їхні елементи присутні в кожному».
Хто тобі сказав що в мене повертається? Просто це ЄДИНЕ досягнення майдану. Я півроку питаю шамана яке іще? А він шото соромязливо мовчить
Ну ти скажи країна на генераторах це ознака розвинутої країни чи попуасії?
Додано: Нед 25 січ, 2026 20:16
Banderlog написав: Water написав: Banderlog написав:
От візьмем для прикладу вас? Зараз воюєте?
Нє, я головний уклоніст-ухилянт з гей параду
Іще раз . Для тугодумів. Ви в зсу? Так ні?
Яж написав- з гей параду.
Banderlog
Ну ти скажи країна на генераторах це ознака розвинутої країни чи попуасії?
Дивлячись який час
Якщо за рік після закінчення війни партнери все по енергетиці відновлять, то я проблеми не бачу
Чув таке зауваження, що завдяки цим ударам у нас підстанції активно замінюються на новіші, економніше. (І це я ще не кажу скільки крадуть 😅)
Навіть в задрипаних селах і містечках вуличні стовпи нові, ліхтарі діодні модні. Великі сумніви що це за бюджетні гроші під час війни.
Гарного в знищенні нема нічого. Але є деякі позитивні моменти в цьому
Додано: Нед 25 січ, 2026 20:20
Banderlog написав: Hotab написав:Banderlog Там, де думка постійно повертається до одного й того ж змісту, ми маємо справу не з випадковістю, а з внутрішнім опором
😅
Про «нормальність»:
«Ми не повинні вважати сексуальні відхилення чимось чужим нормальній людині; їхні елементи присутні в кожному».
Хто тобі сказав що в мене повертається? Просто це ЄДИНЕ досягнення майдану. Я півроку питаю шамана яке іще? А він шото соромязливо мовчить
Ну ти скажи країна на генераторах це ознака розвинутої країни чи попуасії?
я тобі вже неодноразово відповідав - що ми не Біларусь й не Венесуела. ти не розумієш цих причинно-наслідкових зв'язків - тут допомогти не можу. тоді або треба повірити, або заперечувати (як роблять конспірологі - я не розумію, тому я проти). чим нижче рівень розвитку - тим більше цього проти.
тобі не соромно маніпулювати? країна на генераторах, бо на нас напала значно більша країна. й вже четвертий рік не може захопити Донбас. а ще на Берлін збираються - через двісті років?
наша проблема - це напад Раші, бо Україна не хоче жити по-рабські, як Раша. от чого ти хочеш, незрозуміло. вважаєш, будеш десь при "барине приказчиком" вільнонайманий наш...
Додано: Нед 25 січ, 2026 20:21
Hotab написав:Banderlog
Ну ти скажи країна на генераторах це ознака розвинутої країни чи попуасії?
Дивлячись який час
Якщо за рік після закінчення війни партнери все по енергетиці відновлять, то я проблеми не бачу
Чув таке зауваження, що завдяки цим ударам у нас підстанції активно замінюються на новіші, економніше. (І це я ще не кажу скільки крадуть 😅)
Навіть в задрипаних селах і містечках вуличні стовпи нові, ліхтарі діодні модні. Великі сумніви що це за бюджетні гроші під час війни.
Гарного в знищенні нема нічого. Але є деякі позитивні моменти в цьому
ти до цих пір віриш що все можно відновити за рік і що партнери вкладуться в мирну Україну? а ми їм шо взамін? Гідність?
Додано: Нед 25 січ, 2026 20:22
Banderlog написав:
Ну ти скажи країна на генераторах це ознака розвинутої країни чи попуасії?
А ти спитай у Гінера та Бабакова чому ми на генераторах.
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
а якщо людина постійно пише проти євреїв то вона єврей, а якщо проти негрів то вона латентний негр.
Поздравляю тебе шарік ти балбєс
може цитатку фройда приведете?
Хотя я думаю ти його не читав.
нормальних людей ця тема не дуже хвилює - живуть й живуть собі. а ти сильно переймаєшся - де з цим стикаєшся?
То буде цитата з фрейда? Чи признаєте шо це гейська маніпуляція?
Про нормальних людей не поняв.
То по твому геї не нормальні?
Чи латентні геї не нормальні?
ти дупою не віляй. нормальних людей не обходить, хто та як. ще 60 років тому дехто не вважав негрів за рівних людей - теж примусово перевиховували. зараз те саме.
а от в російський культурі це чомусь дуже актуальна тема. може через те, що там не латентних, а явних активних геїв багато - але вони в цьому не хочуть признаватися...
Додано: Нед 25 січ, 2026 20:24
Banderlog написав: Hotab написав:Banderlog
Ну ти скажи країна на генераторах це ознака розвинутої країни чи попуасії?
Дивлячись який час
Якщо за рік після закінчення війни партнери все по енергетиці відновлять, то я проблеми не бачу
Чув таке зауваження, що завдяки цим ударам у нас підстанції активно замінюються на новіші, економніше. (І це я ще не кажу скільки крадуть 😅)
Навіть в задрипаних селах і містечках вуличні стовпи нові, ліхтарі діодні модні. Великі сумніви що це за бюджетні гроші під час війни.
Гарного в знищенні нема нічого. Але є деякі позитивні моменти в цьому
ти до цих пір віриш що все можно відновити за рік і що партнери вкладуться в мирну Україну? а ми їм шо взамін? Гідність?
Вони вже
вкладають і відновлюють. Шлють обладнання .
Додано: Нед 25 січ, 2026 20:24
Banderlog написав: Hotab написав:Banderlog
Ну ти скажи країна на генераторах це ознака розвинутої країни чи попуасії?
Дивлячись який час
Якщо за рік після закінчення війни партнери все по енергетиці відновлять, то я проблеми не бачу
Чув таке зауваження, що завдяки цим ударам у нас підстанції активно замінюються на новіші, економніше. (І це я ще не кажу скільки крадуть 😅)
Навіть в задрипаних селах і містечках вуличні стовпи нові, ліхтарі діодні модні. Великі сумніви що це за бюджетні гроші під час війни.
Гарного в знищенні нема нічого. Але є деякі позитивні моменти в цьому
ти до цих пір віриш що все можно відновити за рік і що партнери вкладуться в мирну Україну? а ми їм шо взамін? Гідність?
а чого з тобою сперечатися - подивимось. знаю точно, де нічого не відновлять - на окупованих територіях...
