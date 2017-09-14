|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 25 січ, 2026 21:25
Hotab написав: Banderlog написав:
ти до цих пір віриш що все можно відновити за рік і що партнери вкладуться в мирну Україну? а ми їм шо взамін? Гідність?
Шлють обладнання .
В дар? Или в кредит? 🤔
Додано: Нед 25 січ, 2026 21:31
Shaman написав:
Китай розвинений, бо співпрацював з Заходом. так, студентів танками подавив, але на Захід молився. а зараз, коли вирішив побикувати - подивимось, що станеться з китайським дивом.
шаманчик, тебе вже не тільки гугл забанив, а і чат опаті?
Китай за підсумками 2025 року зафіксував рекордний торговельний профіцит у розмірі майже $1,2 трлн на тлі зростання експорту до країн Азії, Африки та Європейського Союзу, попри торговельні обмеження з боку Сполучених Штатів.
