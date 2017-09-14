RSS
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 21:25

  Hotab написав:
  Banderlog написав: ти до цих пір віриш що все можно відновити за рік і що партнери вкладуться в мирну Україну? а ми їм шо взамін? Гідність?

Шлють обладнання .

В дар? Или в кредит? 🤔
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 21:31

  Shaman написав:Китай розвинений, бо співпрацював з Заходом. так, студентів танками подавив, але на Захід молився. а зараз, коли вирішив побикувати - подивимось, що станеться з китайським дивом.

шаманчик, тебе вже не тільки гугл забанив, а і чат опаті?
Китай за підсумками 2025 року зафіксував рекордний торговельний профіцит у розмірі майже $1,2 трлн на тлі зростання експорту до країн Азії, Африки та Європейського Союзу, попри торговельні обмеження з боку Сполучених Штатів.
