Ну, ясно.
Громадяни не такі. Поэтому ми й досі не розвинуті.
А Китае 30 лет назад такі були?
А во Вьетнаме такі?
Везде достатньо розвинуті, только украинцы какие-то недоделанные?
Додано: Пон 26 січ, 2026 00:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
І саме те що в них вищі заробітки ніж в нас - погнало москалів вмирати на чужій землі, за неясно які цілі в країні яка мало заробляє...
А також саме те що в педерації вищі заробітки -зумовило відсилку унітазів з бідної України в Багату педерацію...
лад - щось з логікою не те?
Додано: Пон 26 січ, 2026 00:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1 Громадяни - не такі.
2 Щоб ти жив як тих 1 млрд бідніших китайців....( є звичайно 400 млн багатших - ті живуть так як ти )
3 Українці оновлюються, після того як такі як ти втирали їм єресь у голови з допомогою ВЧК/НКВД/МГБ/КГБ
Тому так
Ти і наступне за тобою покоління - це жах...
А от вже внуки совків - вони звичайно ще не поляки зразка 1990 року, але точно кращі від совків а-ля ти.
Додано: Пон 26 січ, 2026 01:03
В какой-то мере, это так.
Развитие общества зависит от развития его членов.
Пока индивидуумы требуют, чтобы остальные думали, как они, верили, как они, говорили, как они, общество свободным не станет. И так во всем.
Додано: Пон 26 січ, 2026 01:04
Water
Вам лишь бы поспорить, не важно, о чём?
По каким параметрам Украину можно отнести к развитым странам?
При ВВП на душу в 2021 4835,4 долл? Даже не буду оспаривать эту цифру, хотя несколько удивляет такой резкий рост:
2018 - 3095,1 долл.
2019 - 3659,8 долл.
2020 - 3725,6 долл.
2021 - 4835,4 долл.
Рост в 2021 на 30%, а в 2019 на 19%.
Цифры отсюда -
Додано: Пон 26 січ, 2026 01:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
може спочатку озвучите ці параметри ?
По тому що я бачу то Польща з однаковим ВВП на особу з педерацією - в рази розвинутіша ніж педерація
А Україна з ВВП на особу - меншим ніж педерація, точно не буде нападати наприклад на Молдову щоб красти там унітази...., а отже по критерію порядності/людскості Україна розвинутіша від педерації...
Тому ВВП на особу- це ще не все.
Додано: Пон 26 січ, 2026 01:11
А я-то жумал, почму у нас так сложно подключиться к сети!
А оно вон что... Оказывается это всё из-за Banderlog"а!
И западные капиталы к нам не идут из-за него же!
Додано: Пон 26 січ, 2026 01:15
Додано: Пон 26 січ, 2026 01:36
До вас никогда не дійде.
Вы бы для начала поинтересовались, когда и почему начали вводить санкции, а когда Иран занялся обогащением урана. А потом уже писали бы. Лет 50 с лишним уже обогащает?
А Израиль хотели уничтожить все арабские государства, но санкций против них почему-то нет. Странно, не правда ли?
В мире мало вроде бы довольно демократических государств в занепаді?
При этом есть диктатуры, которые не в занепаді. Или вы тот же Китай считаете образцом демократии?
Простите, но у вас слишком большие пробелы в знаниях. И ликвидировать вы их не хотите. Даже о Финляндии вам было лень почитать, хотя я давал начальные ссылки. Для наших целей из было вполне достаточно.
Додано: Пон 26 січ, 2026 01:41
Вы серьёзно верите в такое?
Правда.
Точнее, помогают поддерживать хоть какую-то их работу.
И им это сегодня нужно, чтобы мы продолжали воевать. Как и что будет после войны, хтозна.
А разбитые эл-станции можно отстроить за год?
