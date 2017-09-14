prodigy написав:ось коли будуть розвинуті громадяни, які не ходять до секти гундяя, і які не голосують "хоч поржом" як долярчик, може щось по троху почне мінятись .......
Ну, ясно. Громадяни не такі. Поэтому ми й досі не розвинуті.
В какой-то мере, это так. Развитие общества зависит от развития его членов. Пока индивидуумы требуют, чтобы остальные думали, как они, верили, как они, говорили, как они, общество свободным не станет. И так во всем.
В Китае 30 лет назад были более развитые члены? "Новые" индивидуумы не требуют, чтобы "остальные думали, как они, верили, как они, говорили, как они"? Судя по нашему форуму самые большие противники "совка" и "НКВД/КГБ..." требуют этого больше, чем требовали в "совке". По всяком случае, позднем "совке".
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 26 січ, 2026 02:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:По каким параметрам Украину можно отнести к развитым странам?
може спочатку озвучите ці параметри ? По тому що я бачу то Польща з однаковим ВВП на особу з педерацією - в рази розвинутіша ніж педерація А Україна з ВВП на особу - меншим ніж педерація, точно не буде нападати наприклад на Молдову щоб красти там унітази...., а отже по критерію порядності/людскості Україна розвинутіша від педерації...
Тому ВВП на особу- це ще не все.
Согласен, не все. Так приведите параметры, по которым Украину можно отнести к развитым странам. А сравнение Польши с РФ... смотря что и как сравнивать. Польша не способна построить ни самолёты, ни космические ракеты, ни комплексы ПВО. И ещё многое не может.
Shaman написав:.......... от коли ви знайдете хоч мій один допис, що я за війну - тоді накидайте. а поки не знайшли (бо їх немає), припиняйте на мене накидати. або тоді вже на всіх - це форумчани винні, що ви 4 роки на фронті. ані руські, ані ваш патріарх тут ні до чого...
Да, прямо такую глупость вы не говорите. Но вы регулярно пишете, что никакие договоры с РФ невозможны, никаким договорам с ними доверять нельзя. И любой мир/перемирие закончится через год-два новой войной. Это не означает, что надо воевать до...? не знаю до чего. Вы не пишете, а додумывать за вас не буду - вы обижаетесь. Да, в том, что Banderlog"у и другим приходится воевать, виноват Путин (патриарх только косвенно - не он принимает решение воевать или нет). Но вот в том, что нашим солдатам и офицерам приходится воевать уже 4 года без смены и единственные варианты для них уйти от войны это 3-й ребёнок или по уходу, тяжёлые ранения или (тьфу-тьфу) гибель виноваты и вы, и другие диванные патриоты. И само собой откровенные ухилянты. Но, уже писал, с откровенными ухилянтами всё понятно и вопросов нет. Они честно пишут, что воевать не хотят и не будут (по возможности). И выступают за прекращение войны. А вот что мешает тем, кто за продолжение заменить на фронте Banderlog"а и других?
ВИЛЬНЮС, 25 января (Reuters) - Документ США о гарантиях безопасности для Украины полностью готов, и Киев ждет времени и места его подписания, заявил в воскресенье президент Владимир Зеленский, отметив, что переговоры с Россией в Абу-Даби, состоявшиеся в выходные, достигли определенного прогресса. «Для нас гарантии безопасности — это прежде всего гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Документ готов на 100%, и мы ждем подтверждения от наших партнеров о дате и месте его подписания», — заявил Зеленский на пресс-конференции во время визита в Вильнюс, столицу Литвы. «Затем документ будет направлен на ратификацию в Конгресс США и парламент Украины», — сказал он. В пятницу и субботу украинские и российские переговорщики провели свою первую трехстороннюю встречу в Абу-Даби с участием американских посредников, чтобы обсудить рамочные условия Вашингтона по прекращению почти четырехлетней войны , но соглашение так и не было достигнуто. Однако и Москва, и Киев заявили о готовности к дальнейшему диалогу... ....... Но Киев, по его словам, не отступил от своей позиции о необходимости соблюдения территориальной целостности Украины. «Это две принципиально разные позиции – Украины и России. Американцы пытаются найти компромисс», – сказал Зеленский, добавив, что все стороны, включая американцев, должны быть готовы к компромиссу.
Hotab написав:......... Якщо за рік після закінчення війни партнери все по енергетиці відновлять, то я проблеми не бачу .......
Вы серьёзно верите в такое?
Вони вже вкладають і відновлюють. Шлють обладнання
Правда. Точнее, помогают поддерживать хоть какую-то их работу. И им это сегодня нужно, чтобы мы продолжали воевать. Как и что будет после войны, хтозна. А разбитые эл-станции можно отстроить за год?
А їх вже не нищили (пошкоджували, бо мабуть знищили такі масштаби непросто ) в цій війні? І хіба не було блекаутів? Але ж знов все працювало (хоча стасюки верещали що Трипільську ТЕЦ треба 20 років відновлювати) . Зараз нові удари. Але процес відновлення йде безперервно. Знов тепло зʼявляється в будинках, знов (до нових ударів) інтервали блекаутів скорочуються. Навіть ваш прифронтовий Харків не добили за 4 роки по теплу і е/е
Banderlog написав:коли я писав в жовтні минулого року що в києві буде армагедець.
Підсумовуємо ...... на 4+ році війни це запустити 100+ шахедів в день , які НЕ В СТАНІ погасити енергозабезпечення ОДНОГОміста... Той самий Київ ,має проблеми приблизно в 30% будівель міста+ має планові відключення десь по 12 годин в день.... ......
>>> які НЕ В СТАНІ погасити За один месяц А если оно еще месяца 4 будет? - будут "плановые" отключения по 22 часа?