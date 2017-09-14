RSS
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 09:40

Тема вирішена полюбовно

  Banderlog написав:
  katso написав:
  Shaman написав:як європейський вибір пов'язаний з війною - давай детальніше. Польща може, Прибалтика може, Фінляндія може - а чого ми не можемо?


Ага. Продовжуй, чого там - США може, Данія може - то ми за Данію чи за США? :mrgreen:

Я б за сша але ці довбодятли понятно будуть топити за данію

Соскін пропонує Барону женитися на принцесі в посазі з Гренладіяю. Тема вирішено полюбовно. І я там був, мед пив!
1
4
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 09:43

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:..............
У кого-то (например, у тех же айтишников) такая зарплата была, но вообще:https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/12/27/4410952/
Курс тогда был 5,05, т.е. ср. зарплата в Киеве была 367 долл.

забули, ще раз нагадаю - в Україні дуже великий розмір тіньової економіки. навіть зараз реальна зп може й не в два рази вище, але близько. в 2005 році - в три рази. 350 дол - це зп вже з досвідом, але майже на рядових посадах - й це не Київ. 2005-2007 роки - це пік доларових зп в Україні. й ІТ тоді як такого ще масового не було, це почалося вже в 2010-2015 роках
У вас плохо со зрением?
Я привёл цифру именно по Киеву.
Да, тень у нас была и есть, но это нам обсуждать бесполезно, вы скажете в 3 раза, а я скажу "процентов на 20". И то, и другое будет голословно.
"ІТ тоді як такого ще масового не було". но вообще ІТишники уже были. И не единичные.
Но вообще-то речь была не о том.
Говорили о том, что в РФ заработки были выше и довольно заметно.
Надеюсь, с этим вы спорить не будете.

розмова йшла про те, які зарплати в Києві. те, що ви про такі не чули, не означає, що їх не було. й чимало таких вакансій

але ви кажете зі стелі 20% а я - з досвіду. ось й вся різниця. ви взагалі працювали в ті часи? чи бізнес мучали?
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 09:47

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
й ще варіант - скільки коштує отримати нове під'єднання по еенергії - це ж твоя тема? від розміру хабаря очі лізуть на лоба? а як інакше Бандерлог з колегасиками буде жити, ще й церкву утримувати? а потім - а чого в нас немає нового виробництва?..

А я-то думал, почему у нас так сложно подключиться к сети!
А оно вон что... Оказывается это всё из-за Banderlog"а!
И западные капиталы к нам не идут из-за него же!

ще раз - ви заперечуєте, що отримання під'єдання до електромережі - це дуже дороге та корупційне дійство? зараз може легше, а раніше - ви дома головних енергетиків обленерго бачили? ;)
2
4
5
