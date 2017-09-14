|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 26 січ, 2026 09:40
Banderlog написав: katso написав: Shaman написав:
як європейський вибір пов'язаний з війною - давай детальніше. Польща може, Прибалтика може, Фінляндія може - а чого ми не можемо?
Ага. Продовжуй, чого там - США може, Данія може - то ми за Данію чи за США?
Я б за сша але ці довбодятли понятно будуть топити за данію
Соскін пропонує Барону женитися на принцесі в посазі з Гренладіяю. Тема вирішено полюбовно. І я там був, мед пив!
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42200
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2874 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 26 січ, 2026 09:43
ЛАД написав: Shaman написав:
забули, ще раз нагадаю - в Україні дуже великий розмір тіньової економіки. навіть зараз реальна зп може й не в два рази вище, але близько. в 2005 році - в три рази. 350 дол - це зп вже з досвідом, але майже на рядових посадах - й це не Київ. 2005-2007 роки - це пік доларових зп в Україні. й ІТ тоді як такого ще масового не було, це почалося вже в 2010-2015 роках
У вас плохо со зрением?
Я привёл цифру именно по Киеву.
Да, тень у нас была и есть, но это нам обсуждать бесполезно, вы скажете в 3 раза, а я скажу "процентов на 20". И то, и другое будет голословно.
"ІТ тоді як такого ще масового не було". но вообще ІТишники уже были. И не единичные.
Но вообще-то речь была не о том.
Говорили о том, что в РФ заработки были выше и довольно заметно.
Надеюсь, с этим вы спорить не будете.
розмова йшла про те, які зарплати в Києві. те, що ви про такі не чули, не означає, що їх не було. й чимало таких вакансій
але ви кажете зі стелі 20% а я - з досвіду. ось й вся різниця. ви взагалі працювали в ті часи? чи бізнес мучали?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11473
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 811 раз.
- Подякували: 1716 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Пон 26 січ, 2026 09:47
ЛАД написав: Shaman написав:
.........
й ще варіант - скільки коштує отримати нове під'єднання по еенергії - це ж твоя тема? від розміру хабаря очі лізуть на лоба? а як інакше Бандерлог з колегасиками буде жити, ще й церкву утримувати? а потім - а чого в нас немає нового виробництва?..
А я-то думал, почему у нас так сложно подключиться к сети!
А оно вон что... Оказывается это всё из-за Banderlog
"а!
И западные капиталы к нам не идут из-за него же!
ще раз - ви заперечуєте, що отримання під'єдання до електромережі - це дуже дороге та корупційне дійство? зараз може легше, а раніше - ви дома головних енергетиків обленерго бачили?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11473
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 811 раз.
- Подякували: 1716 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|196274
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|398302
|
|
|6076
|1104809
|
|