Додано: Вів 27 січ, 2026 20:57

Господар Вельзевула написав: _hunter написав: Xenon написав: если Украине суждено будет проиграть, то надеюсь что кацапский сапог пройдет по ейропке, а то чтото они подзабыли что это такое если Украине суждено будет проиграть, то, а то чтото они подзабыли что это такое

Потужно... Я бы даже сказал православно... Потужно... Я бы даже сказал православно...



Это фигня. Тут один пользователь предлагал подорвать наши АЭС, если мы начнем проигрывать, что бы прям всему миру лажу кинуть.

"Покончив с собою,уничтожить весь мир" Это фигня. Тут один пользователь предлагал подорвать наши АЭС, если мы начнем проигрывать, что бы прям всему миру лажу кинуть."Покончив с собою,уничтожить весь мир"

тактика выжженной земли это нормальная практика для большинства войнвы сильно трясетесь за свою днепропетровскую берлогу, а я за свои киевские квартиры - нет, сокровища на небесах собираю.для духовного развития нужен альпийский покой или шум прибоя лигурийского моря.раньше так целые народы переселялсь. скифов гоняли готы, готов-гунны, все вместе они откочевали в римскую империю, основали новые регионы и государстваа мы просто теряем времякогда эти тезисы звучать начали 3 года назад все у виска крутили, хихикали, "зачем для чего, всегда успеем по лбз "капитулировать"" , еще и ЕС с НАТО будет, только без Крыма и Донбасса.Ну как, успели ?