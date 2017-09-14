Дополнено в 20:43. Три человека погибли в результате атаки тремя БпЛА типа «Герань-2» на пассажирский поезд «Барвенково — Чоп». Об этом сообщили в областной прокуратуре. По данным ведомства, беспилотники ударили по поезду вблизи села Языковое Барвенковской громады. Два попадания зафиксировали возле состава, еще одно — в вагон. Произошел пожар. В поезде было более 155 пассажиров.
Дополнено в 22:02. Фрагменты пяти тел обнаружены на месте «прилетов». Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз, сообщили в областной прокуратуре.
ВАШИНГТОН, 27 января (Reuters) - Соединенные Штаты заявили Украине, что для получения гарантий безопасности со стороны США она должна подписать мирное соглашение с Россией, сообщил во вторник агентству Reuters источник, знакомый с внутренними обсуждениями. Украина считает гарантии безопасности со стороны США ключевым фактором для любого урегулирования, которое положит конец четырехлетнему вторжению России в Украину . В минувшие выходные Соединенные Штаты выступили посредником в переговорах в Абу-Даби между посланниками Украины и России, которые, по словам американских официальных лиц, продвинулись к соглашению.
Газета Financial Times сообщила, что администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности со стороны США зависят от согласия Киева на мирное соглашение, которое, вероятно, потребует от Украины уступить регион Донбасса России. Однако источник, беседовавший с Reuters, заявил, что Соединенные Штаты не говорят Украине, что должно быть включено в мирное соглашение, и что предположение о том, что Вашингтон пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки России, является вводящим в заблуждение.
Украина все больше сомневается в том, что Вашингтон возьмет на себя обязательства по предоставлению гарантий безопасности, заявил высокопоставленный украинский чиновник изданию Financial Times, добавив, что США «прекращают переговоры каждый раз, когда можно подписать гарантии безопасности».
Как сообщило агентство ТАСС после переговоров в Абу-Даби в выходные, Кремль заявил в понедельник, что вопрос территории остается основополагающим для любого соглашения о прекращении боевых действий на Украине.
ЛАД написав:Сибига, видимо, не понимает, что генераторами, может быть, запитают его кабинет и квартиру, но всю Украину так обеспечить ээ не удастся. Не хочется употреблять эпитеты, но приличных слов нет.
дивно, невже ви почали помічати о при владі брехуни й популісти?
Ворог застосував три ударні безпілотники, попередньо, типу "Герань-2". Два влучання зафіксовані біля поїзда, ще одне – у вагон. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, який спричинив загибель людей. ... ОНОВЛЕНО о 22:05. За даними прокуратури, на місці атаки виявили фрагменти п'яти тіл. Ідентифікація загиблих буде можливою після проведення ДНК-експертиз.
Глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про ракетну балістичну атаку на об’єкт інфраструктури міста, внаслідок чого поранено двох людей – 51-річну жінку та чоловіка 60 років.
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про вибухи о 04:37 та загрозу ударів швидкісних ракет. За даними моніторингових каналів, росіяни били по місту з реактивних систем залпового вогню.
Росіяни влучили у двір багатоповерхівки. Внаслідок атаки пошкоджено понад 100 квартир та 20 автівок, виникла пожежа.
буквально за 10 хвилин до початку інтерв'ю я отримав повідомлення від свого товариша Петра Мацінки, міністра закордонних справ Чехії, про виділення Україні 500 тисяч доларів на нашу енергетику. Чехія відгукнулася на потреби України.
І це тільки урядовий канал – а є також акція "Тепло для України" від чеського суспільства. Вона безпрецедентно масштабна, чехи зібрали понад 6 млн євро. Це дуже надихає! Чеське суспільство об'єднується у підтримці України.
Ситуація з вбивством поліцейських на Корсунщині трагічна. І неоднозначна. З Сергієм Русіновим я служив під час повномаштабного і в 158, і в 198 батальйоні. Його списали за станом здоров'я. Він племінник Героя України Василя Сергієнка. Правдоруб. В росії на нього відкриті кримінальні справи. Він перший почав стріляти по тітушках в лютому 2014 року під час побоїща біля Корсуня. Мав особистий конфлікт з депутатом Корсунської міськради Сторожуком. Сторожук - учасник форумів Путіна. Ще до 2022 року. Свій перший крок у політику Віталій Сторожук зробив ще у 2011 році – щоправда, не в Україні, а зненацька на горезвісному озері Селігер, у якості учасника не менш горезвісного Всеросійського молодіжного освітнього форуму.. Інтернет-архіви зберегли світлину з цього селігерського дійства, де майбутній депутат міськради уважно дослуховується до виступу почесного гостя форуму – Володимира Путіна (с). Це Русінов спалив авто Сторожуку. Поліція інтерпретувала як замах на вбивство. Сторожук погрожував Русінову і навпаки..... По факту є кілька питань. Чи розуміє керівництво Черкаської поліції, що загиблі сьогодні поліцейські і на їх совісті? Хто з керівництва вирішив "висловити повагу" депутату і наполіг, що стаття із знищення майна стала замахом на вбивство? Точно не загиблі спецназівці і дільничний. Хто вирішив, що для того, щоб повністю очорнити Русінова треба "знайти" наркотики? Всі знайомі знають, що наркотики він ненавидів і зневажав наркоманів. Ну і про успішність роботи з ветеранами в державі. Сьогоднішні події - виставлена оцінка. Скільки фоточок не роби, а міняти підходи доведеться. І виконавців.
в коментарях під кожним дописом про загиблих майорів - портал у пекло. А стосовно найдених півтони зброї та наркоти то всі дружно дивуються чому в загиблого не знайшли в гаражі F-16 та труп Кеннеді чи Джіммі Хоффи))
Ви про лада хорошої думки на яку він не заслуговує.. Ладу пофіг на владу і як живе населення Лад шукає все що на його думку змусить населення капітулювати.
Просто зауважте Лад чомусь так ніяк і ен зрозумів, що навіть Харків не живе на генераторах.. а вже 4 роки Війна в активній фазі.. Так само лад не хоче бачити , що проблеми Києва були створені педераційниками виключно у період найнижчої температури. Тому кожен день нові будинки підключають до мережі кожен день температура піднімається Через 30 днів, про генератори ніхто згадувати не буде, як це було взимку 2025,2024,2023
гарантій немає, підписавши договір Україна ризикує опинитися в стані після Будапештського меморандуму, чи Минськ-2 (кому як подобається)
прогноз:переговори будуть вестися і далі, скільки часу? доки путіну не набридне воювати (верніше, докі рф економічно буде не здатна вести масштабні БД)-до осені це 90%
1. росіян цікавлять територіальні уступки -жодного слова про припинення БД, тому війна буде триватиме 2. у нас проблеми не тільки з ППО/ПРО (Німеччина закликала інші країни НАТО допогти Україні, бо німці вже не грані вичерпання можливостей (в це я не вірю, тому що у них стоять непотрібні на зараз ПРО, могли в позичити на рік), або купити для нас у США парочку. Як витрачати трл. євро на ковід, у них розуму вистачило
США «прекращают переговоры каждый раз, когда можно подписать гарантии безопасности».
гарантії мають бути першими, ніж все інше, якщо трамп морозиться, то їх не буде взагалі.
budivelnik написав:Через 30 днів, про генератори ніхто згадувати не буде, як це було взимку 2025,2024,2023
30 днів-це дуже оптимістично, до 1 квітня -більш реальний термін, якщо ситуацію втримають під контролем
до речі, подивився ціну на зарядні станції -станом на вчора ціна підскочила на 20-22% від різдвяних продажів, не всі мали кошти купувати по 40-45к, а тим більше 60к вірніше у кого є кошти -вже придбали ще у 2022році, сьогодні багаті роблять upgrade на більш потужні і сучасні ЗС.
гарні станції для будинку від 110-120к грн, хоч мають колеса, важкі для одної людини 80к+ вага