Українці мають навчитись і навчити дітей, онуків й правнуків жити в умовах, коли в будь-який момент може не стати світла, тепла і води. Це наше нове життя, — радниця секретаря Ради Нацбезпеки з питань енергетики Бабій
prodigy написав:30 днів-це дуже оптимістично, до 1 квітня -більш реальний термін, якщо ситуацію втримають під контролем
1 Я орієнтувався на перше березня.... 2 Одесу втримали і Київ втримають
Зверніть увагу Спочатку били постійно по Одесі.... Потім чомусь основний удар перенесли на Київ.. Напевно тому що таб більше скупчення населення і меншими витратами можна досягнути кращого(з точки зору педераційників) результату... Але навіть це говорить про одне - в педерації ВІДСУТНІ спроможності одночасно погасити світло в ДВОХ містах мільйонниках України...
Єдине що їм вдалось це залишити Донецьк без води і світла з туалетами....
скажу вам, що не припинили бити по Одесі (і портам великої Одеси: Чорноморськ (два порти), Південний, сама Одеса)
вчора були страшні руйнування в середині міста, сьогодні вночі -атакували всі порти, вночі густий туман(видимість до 100м), як наші хлопці бачать цю наволоч і влучають (бо як вибухає шахед(чи інше) поруч було гучно
ЛАД написав:Но добиться длительных отключений удаётся вполне. И не в 2 городах. Сегодня это и Киев, и Харьков, и Одесса, и Днепр. Да и во многих других городах свет отключают.
які не дають навіть зменшити ВВП України...
А финансовые вливания "союзников" - точно-точно ни при чем? И то: данных за 25й еще нет, а недавние обстрелы - уже в 26м будут отражены...
1 Вливання союзників були і в 2022 і в 2023 і в 2024 і в 2025 і будуть в 2026 і в 2027 ВВП рік____млн грн____млн доларів__+млн $___+% до попереднього року 2022___5191028_______161990 2023___6537825_______181220____19230_____________11.9% 2024___7658659_______190740_____9520______________5.3% То як ріст ВВП є чи ти осліп? При чому ти памятаєш що ТИ і тобі подібні здриснули , тому плюс 5-11% при мінус 20% населення= ріст на 30% продуктивності праці тих хто залишився 2 Ти погоджуєшся що удари в 2022-2024 - не принесли успіху педерації? Чи в тебе також нЄ всЬо тАк АднАзнАчнА ?
prodigy написав:скажу вам, що не припинили бити по Одесі (і портам великої Одеси: Чорноморськ (два порти), Південний, сама Одеса)
вчора були страшні руйнування в середині міста, сьогодні вночі -атакували всі порти,
Ще раз На дворі Війна, тому не дивно що на один удар по Львову є десять по Одесі і 50 по Києву..... Але фактом є те , що всі ці 50+10+1 не досягають мети на протязі 4 років війни, хоча й приносять збитки.
andrijk777 написав:Високий рівень життя - це великий мінус для війн а не плюс! Саме тому РФ є достатньо ефективна в веденні війн. Хоча звичайно відсталість і корупція роблять своє, але "халявне ВВП" має велике значення і дає серйозну перевагу РФ над Заходом.
А згодом ти будеш робити великі очки і писати, що ти ніколи-ніколи не вихваляв РФію ))
Shaman написав:.......... й в чому РФ ефективна у ведінні війни - Донбас за 4 роки? (не змогла). яка перевага РФ над Заходом, можна дізнатися?
РФ ведёт войну, в основном, своими силами и за свои средства. Где были бы мы, если бы не деньги и оружие Запада, чья экономика в разы сильнее российской? И при этом мы тоже не смогли "за 4 роки" добиться переваги над РФ.
а КНДР продавала снаряди, які виробляла останні кілька десятків років. різницю між корейськими та європейськими снарядами теж не бачите?..
Кто запрещал Западу "виробляти снаряди останні кілька десятків років"? И вы знаете, сильно подозреваю, что солдату всё равно, убьёт его качественный европейский снаряд или некачественный корейский. Тем более, не уверен, что он настолько уж не качественный.
РФ ведёт войну, в основном, своими силами и за свои средства.
наглая ложь , чи віткрита пропаганда
-4 країни: Беларусь, Пів.Корея, Іран, Китай -допомагають вести війну (всі по різному, хто теріторією(як григорич), хто снарядами(Корея), Дронами і ракетами (рсзо)-Іран, Китай -електронікою і взагалі основний імпортер сировини(а це млрд грошей) -корейці 10к+ воювали -48 національностей досі в лавах рф На боці Росії у війні проти України воюють найманці та добровольці щонайменше з 48 країн світу, включаючи громадян Непалу, Куби, Шрі-Ланки, країн Центральної Азії (Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан) та Африки.
Основні країни та регіони, звідки походять найманці: Азія: Непал, Шрі-Ланка, Китай, Індія, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан. Африка: Гана, Камерун, Сенегал, Нігерія, Того, Сомалі. Латинська Америка: Куба, Венесуела. Близький Схід: Сирія, Єгипет, Алжир, Іран, Ірак, Туреччина. Європа: Сербія, Білорусь, Латвія, Болгарія, Італія, Франція.