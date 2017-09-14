ВВП рік____млн грн____млн доларів__+млн $___+% до попереднього року 2022___5191028_______161990 2023___6537825_______181220____19230_____________11.9% 2024___7658659_______190740_____9520______________5.3% То як ріст ВВП є чи ти осліп? При чому ти памятаєш що ТИ і тобі подібні здриснули , тому плюс 5-11% при мінус 20% населення= ріст на 30% продуктивності праці тих хто залишився
В 2025 будет 220 млрд (или даже больше). Офигительный рост экономики! Страна процветает! Надо продолжать воевать! С такими темпами роста мы скоро догоним самые развитые страны. Надо посчитать, может, по ВВП на душу уже обогнали?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 28 січ, 2026 18:07, всього редагувалось 2 разів.
Дополнено в 20:43. Три человека погибли в результате атаки тремя БпЛА типа «Герань-2» на пассажирский поезд «Барвенково — Чоп». Об этом сообщили в областной прокуратуре. По данным ведомства, беспилотники ударили по поезду вблизи села Языковое Барвенковской громады. Два попадания зафиксировали возле состава, еще одно — в вагон. Произошел пожар. В поезде было более 155 пассажиров.
Дополнено в 22:02. Фрагменты пяти тел обнаружены на месте «прилетов». Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз, сообщили в областной прокуратуре.
1 Вливання союзників були і в 2022 і в 2023 і в 2024 і в 2025 і будуть в 2026 і в 2027 ВВП рік____млн грн____млн доларів__+млн $___+% до попереднього року 2022___5191028_______161990 2023___6537825_______181220____19230_____________11.9% 2024___7658659_______190740_____9520______________5.3% То як ріст ВВП є чи ти осліп? При чому ти памятаєш що ТИ і тобі подібні здриснули , тому плюс 5-11% при мінус 20% населення= ріст на 30% продуктивності праці тих хто залишився 2 Ти погоджуєшся що удари в 2022-2024 - не принесли успіху педерації? Чи в тебе також нЄ всЬо тАк АднАзнАчнА ?
В 2025 будет 220 млрд (или даже больше). Офигительный рост экономики! Страна процветает! Надо продолжать воевать! С такими темпами роста мы скоро догоним самые развитые страны. Надо посчитать, может, по ВВП на душу уже обогнали?
Я якось не зрозумів Це ми напали чи на нас напали? Якщо на нас То це добре що навіть під час нападу у нас росте ВВп чи погано? Як бачимо я не помилився з ладом.. йому прямо таки пече що ми можемо ВІДБИТИСЬ.... І відбиваючись збільшуємо ймовірність розвалу педерації... а розвал педерації - це автоматичне зникнення роССійської культури і мІра в глобальному масштабі...
ПС До речі прикинь Якщо нас зараз 30 млн а ВВП 190740 млн доларів то скільки там на душу в 2024 році? 190740/30=6358
Shaman написав:путін - ТОП 3 світових лідерів розсмішив. тоді вже "торпеда" на побігушках в Сі...
Саме так. По військовому потенціалу це ТОП3 країни/лідери в світі. У тебе хто ТОП3?
бачиш, вже по військовому потенціалу. тепер давай подивимось на військовий потенціал - друге місце Раші чим обумовлено? стратегічна ядерна зброя, яка залишилась в спадок від срср. в якому вона стані - невідомо, може давно не працює. виявляється плутоній теж треба регулярно оновлювати чи щось таке. власні наработки Раші або не літають, або вибухають прям в шахті.
а якщо без ЯЗ. США зрозуміло, там руські навіть на рипаються. Китай. Індія. Франція та Великобританія - навіть цікаво. за рахунок кількості Раша звісно більша, за рівнем технологічності зброї - далеко позаду. але це треба занурюватися в озброєння, це вже до профільних експертів. та навіть Туреччина - не певен, що без ЯЗ Раша вивезе. тому без ЯЗ Раша далеко не в ТОП 3 навіть по військовому потенціалу. зараз Німеччина трошки "розправить плечі" - Ворошилов з Буденным починають крутитися...