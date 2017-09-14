RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16593165941659516596>
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:38

Портрет Трампа і Зеленського

prodigy
 
Повідомлень: 13167
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3382 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:47

pesikot

Ты топишь за войну потому что твой сын-магистр с автомобильными правами в очереди на еврогражданство, плюс тебе копеечка с бюджета капает.
не кипятись дешевка
То , что до Кличко дошло постфакум, думающим людям и отделу рисков дошло гораздо раньше
Кличко закликав киян виїжджати з міста і це спричинило ...

UKR.NET
https://www.ukr.net › details › kyiv
·
Translate this page
10 Jan 2026 — Мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян із проханням виїхати з міста, якщо це можливо, через загрозливий стан інфраструктури
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5193
З нами з: 13.06.20
Подякував: 429 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:55

  fox767676 написав:pesikot

Ты топишь за войну потому что твой сын-магистр с автомобильными правами в очереди на еврогражданство, плюс тебе копеечка с бюджета капает.
не кипятись дешевка
То , что до Кличко дошло постфакум, думающим людям и отделу рисков дошло гораздо раньше
Кличко закликав киян виїжджати з міста і це спричинило ...

UKR.NET
https://www.ukr.net › details › kyiv
·
Translate this page
10 Jan 2026 — Мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян із проханням виїхати з міста, якщо це можливо, через загрозливий стан інфраструктури

куди? у його маєток?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4557
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:55

  budivelnik написав:Ти погоджуєшся що удари в 2022-2024 - не принесли успіху

DeepState Map - это "принесли" или нет? 🤔
Но так-то Переговоры - на второй тур пошли, вроде. Так что да - _на момент_ - все прямо очень неоднозначно.
_hunter
 
Повідомлень: 11397
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:03

  fox767676 написав:pesikot

Ты топишь за войну потому что твой сын-магистр с автомобильными правами в очереди на еврогражданство, плюс тебе копеечка с бюджета капает.

Ты брехло с завышенным ЧСВ )

Не с бюджета мне копеечка капает, а я в бюджет плачу

  fox767676 написав:То , что до Кличко дошло постфакум, думающим людям и отделу рисков дошло гораздо раньше

То есть не власти, опять набрехал

Про отдел рисков не пиши, ты понятия зеленого об этом не имеешь, только бросаешься "умными" словами
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13228
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Це в Україні вереск Монтян було чути з кожного Медведчуковского каналу ...
Як вона топила за Росію

Але Україна - не Росія
В Росії все по-іншому )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13228
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:12

  Shaman написав:а трильйон профіциту при експорті 3,8 трильйона - це має деякі ризики, особливо про продажі в Африку - але цього ти вже не зрозумієш ;)


In 2025, Chinese exports to Africa are experiencing a significant surge, with total annual trade on track to exceed $200 billion

аж цілих 5% експорту - в африку.
по зімбабве у нас тут лишився 1 спеціаліст, шаман виявився профнепридатним ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 493
З нами з: 21.05.23
Подякував: 40 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:23

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Что будет с сетями на скрутках, трансформаторами
на них можно будет зажарить кабана

А маттаба???
Питание на пенсии хорошее
Есть чему шкворчать
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5636
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:28

  pesikot написав:
  fox767676 написав:pesikot

Ты топишь за войну потому что твой сын-магистр с автомобильными правами в очереди на еврогражданство, плюс тебе копеечка с бюджета капает.

Ты брехло с завышенным ЧСВ )

Не с бюджета мне копеечка капает, а я в бюджет плачу

  fox767676 написав:То , что до Кличко дошло постфакум, думающим людям и отделу рисков дошло гораздо раньше

То есть не власти, опять набрехал
Где твой сын 2000г.р.???
Почему не там где должны быть вгодовани кабани будивельныка???

Про отдел рисков не пиши, ты понятия зеленого об этом не имеешь, только бросаешься "умными" словами
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5636
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:32

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Что будет с сетями на скрутках, трансформаторами
на них можно будет зажарить кабана

А маттаба???
Питание на пенсии хорошее
Есть чему шкворчать

Это ты про свою свиную шею ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13228
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 16593165941659516596>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 197460
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 399487
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1106561
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15490)
28.01.2026 19:36
Ринок ОВДП (10635)
28.01.2026 19:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.