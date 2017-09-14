То , что до Кличко дошло постфакум, думающим людям и отделу рисков дошло гораздо раньше
Кличко закликав киян виїжджати з міста і це спричинило ...
Мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян із проханням виїхати з міста, якщо це можливо, через загрозливий стан інфраструктури
_hunter написав:DeepState Map - это "принесли" или нет? 🤔 Но так-то Переговоры - на второй тур пошли, вроде. Так что да - _на момент_ - все прямо очень неоднозначно.
Это ширма. Первые три года кормили перемогой, теперь кормят переговорами. Причем кормят Трампа, наверное, не людей. Мнение людей давно не играет никакой роли. Остановки войны не будет, будет продолжительная война с постоянными территориальными потерями, остановкой бизнеса, отсутствием электричества, газа, воды, дефицитом топлива и продуктов. То есть все то, что и должно быть в стране, находящейся в войне, еще и с более слабой позиции. Неверующим- идти и читать историю про войны. Про все войны за последние 200 лет. Наша - особенная лишь крайне медленной, но непрерывной деградацией инфраструктуры и экономики. Общество не деградировало вообще, оно и до войны такое было, просто дурь каждого видна стала.
Ну хоть хтось здогадався нарешті, який у Зе план "перемоги".
Господар Вельзевула написав:Общество не деградировало вообще
отследите "эволюцию" лидеров общественного мнения в 1991 и сейчас полистайте ветки форума до 2014 и сравните с 2024 общество да и цивилизация вообще могут деградировать В Иране Ахеменидская империя культурного симбиоза и мракобесная Сасанидская Культурный Рим 2 века и лапотная Византия 7-9 вв Есть на Ютюбе исследование - Армия Рима 2 века победила бы европейскую армию 14 века, главным образом за счет лучшей организации\логистики