Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:47

То , что до Кличко дошло постфакум, думающим людям и отделу рисков дошло гораздо раньше
Кличко закликав киян виїжджати з міста і це спричинило ...

UKR.NET
https://www.ukr.net › details › kyiv
·
Translate this page
10 Jan 2026 — Мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян із проханням виїхати з міста, якщо це можливо, через загрозливий стан інфраструктури
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:55

куди? у його маєток?
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:55

  budivelnik написав:Ти погоджуєшся що удари в 2022-2024 - не принесли успіху

DeepState Map - это "принесли" или нет? 🤔
Но так-то Переговоры - на второй тур пошли, вроде. Так что да - _на момент_ - все прямо очень неоднозначно.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Це в Україні вереск Монтян було чути з кожного Медведчуковского каналу ...
Як вона топила за Росію

Але Україна - не Росія
В Росії все по-іншому )
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:12

  Shaman написав:а трильйон профіциту при експорті 3,8 трильйона - це має деякі ризики, особливо про продажі в Африку - але цього ти вже не зрозумієш ;)


In 2025, Chinese exports to Africa are experiencing a significant surge, with total annual trade on track to exceed $200 billion

аж цілих 5% експорту - в африку.
по зімбабве у нас тут лишився 1 спеціаліст, шаман виявився профнепридатним ))
sergey_stasyuk555
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:36

  _hunter написав:DeepState Map - это "принесли" или нет? 🤔
Но так-то Переговоры - на второй тур пошли, вроде. Так что да - _на момент_ - все прямо очень неоднозначно.


Это ширма.
Первые три года кормили перемогой, теперь кормят переговорами.
Причем кормят Трампа, наверное, не людей. Мнение людей давно не играет никакой роли.
Остановки войны не будет, будет продолжительная война с постоянными территориальными потерями, остановкой бизнеса, отсутствием электричества, газа, воды, дефицитом топлива и продуктов.
То есть все то, что и должно быть в стране, находящейся в войне, еще и с более слабой позиции.
Неверующим- идти и читать историю про войны. Про все войны за последние 200 лет.
Наша - особенная лишь крайне медленной, но непрерывной деградацией инфраструктуры и экономики. Общество не деградировало вообще, оно и до войны такое было, просто дурь каждого видна стала.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:08

  Господар Вельзевула написав:
  _hunter написав:DeepState Map - это "принесли" или нет? 🤔
Но так-то Переговоры - на второй тур пошли, вроде. Так что да - _на момент_ - все прямо очень неоднозначно.


Это ширма.
Первые три года кормили перемогой, теперь кормят переговорами.
Причем кормят Трампа, наверное, не людей. Мнение людей давно не играет никакой роли.
Остановки войны не будет, будет продолжительная война с постоянными территориальными потерями, остановкой бизнеса, отсутствием электричества, газа, воды, дефицитом топлива и продуктов.
То есть все то, что и должно быть в стране, находящейся в войне, еще и с более слабой позиции.
Неверующим- идти и читать историю про войны. Про все войны за последние 200 лет.
Наша - особенная лишь крайне медленной, но непрерывной деградацией инфраструктуры и экономики. Общество не деградировало вообще, оно и до войны такое было, просто дурь каждого видна стала.

Ну хоть хтось здогадався нарешті, який у Зе план "перемоги".
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:11

  Schmit написав:Ну хоть хтось здогадався нарешті, який у Зе план "перемоги".


У Путіна який план ?

Ти так довго мовчав, думав, що про тебе вже забули

Як там перемовини в Абу-Дабі ?
На що росіяни погодились ? )
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Общество не деградировало вообще

отследите "эволюцию" лидеров общественного мнения в 1991 и сейчас
полистайте ветки форума до 2014 и сравните с 2024
общество да и цивилизация вообще могут деградировать
В Иране Ахеменидская империя культурного симбиоза и мракобесная Сасанидская
Культурный Рим 2 века и лапотная Византия 7-9 вв
Есть на Ютюбе исследование - Армия Рима 2 века победила бы европейскую армию 14 века, главным образом за счет лучшей организации\логистики
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676
