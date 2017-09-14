RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 10:39

  pesikot написав:Мені взагалі дуже-дуже дивує той факт, що після обстрелів рашистів, коли є великі проблеми з опаленням.

На цьому форумі присутні багато шакалів, які цьому радіють.
Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення
Лише одна критика та постійне нагнітання паніки

Про істинного винуватця цього акта терроризма мовчать
У декого він навіть в ТОП3 керівників країн світу




Рішення приймає влада а не комбайнер з трактористом.
допомогу тим хто замерзає і навіть на хліб нема грошей?, державі на них байдуже
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:05

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
роіся воює сама, так?

Пекин поставляет жизненно важное оборудование, поскольку Россия ускоряет производство ракет, способных поразить Европу за считанные минуты.

40% компонентів роіся отримує від КНР, це доказ чи ні?

Тут недавно проскакивала информация по украинским дронам: за 80% компонентов - китайские.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:06

  ЛАД написав:.........
РФ ведёт войну, в основном, своими силами и за свои средства.
Где были бы мы, если бы не деньги и оружие Запада, чья экономика в разы сильнее российской?
И при этом мы тоже не смогли "за 4 роки" добиться переваги над РФ.
.......


ВОобще не понимаю о чем вы спорите. Да рф гораздо сильнее Украины в мобилизационном, экономическом и военном плане, может себе позволить воевать с Украиной за свои, особенно если учесть что в "свои" включены огромные запасы оружейного советского наследия.
В свою очередь при всей экономической помощи Запада, Украина не сможет добиться превосходства, так как воюют не деньги, а люди. Помощь запада усиливают оборонный потенциал не более, это не способ победить, а способ выстоять, сохранить государственность, хотя это в целом и можно считать победой.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:09

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення
Лише одна критика та постійне нагнітання паніки

Про істинного винуватця цього акта терроризма мовчать
У декого він навіть в ТОП3 керівників країн світу




Рішення приймає влада а не комбайнер з трактористом.
допомогу тим хто замерзає і навіть на хліб нема грошей?, державі на них байдуже

При этом и из страны людей - власти не выпускают. Какое тут "решение" нужно предлагать? :roll:
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:12

Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати.

НЕМІЧЕВ


⚡️Найімовірніше війна буде продовжуватись: три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році, описано в виданні WSJ. https://www.wsj.com/world/russia/how-tr ... s-0854c97e

• Сценарій 1. Продовження війни. Кремль, як і раніше, упевнений, що українська армія зламається раніше, ніж економіка росії, проте Україна ще далека від краху, йдеться у публікації.

• Сценарій 2. Україна здається першою. Якщо Україна вичерпає свої сили, їй, можливо, доведеться піти на угоду, яка буде важко прийняти, але яка буде кращою за альтернативний варіант. Це може спричинити задоволення вимог москви щодо території, обмеження військової могутності України та відновлення впливу росії на життя в країні, при цьому США нададуть лише слабкі гарантії безпеки.

• Сценарій 3. Росія втомлюється. Бізнес-еліта рф давно незадоволена тим, як війна деформує економіку, роблячи її надмірно залежною від військового виробництва, а також від Китаю, який постачає технології та купує нафту. При цьому поки що, немає жодних ознак того, що Путін переймається негативною реакцією з боку еліт або російського суспільства.

Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:13

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:.........
РФ ведёт войну, в основном, своими силами и за свои средства.
Где были бы мы, если бы не деньги и оружие Запада, чья экономика в разы сильнее российской?
И при этом мы тоже не смогли "за 4 роки" добиться переваги над РФ.
.......


ВОобще не понимаю о чем вы спорите. Да рф гораздо сильнее Украины в мобилизационном, экономическом и военном плане, может себе позволить воевать с Украиной за свои, особенно если учесть что в "свои" включены огромные запасы оружейного советского наследия.
В свою очередь при всей экономической помощи Запада, Украина не сможет добиться превосходства, так как воюют не деньги, а люди. Помощь запада усиливают оборонный потенциал не более, это не способ победить, а способ выстоять, сохранить государственность, хотя это в целом и можно считать победой.

После первого абзаца можно ставить точку. :)
Спор идет с теми шапказакидателями, которые утверждают "да мы еще посмотрим - кто вторая армия мира" щас как еще раз соберемся - да пойдем кофе пить!" - вместо признания банального факта "Пациент _уже_ на ИВЛ. И что с пациентом будет дальше - больше от докторов зависит, чем от самого пациента"...
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:15

  Wirująświatła написав:
Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати.

НЕМІЧЕВ

що це за фігня - "енергетичне"?
повинно бути "повітряне"
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:23

  _hunter написав:вместо признания банального факта "Пациент _уже_ на ИВЛ. И что с пациентом будет дальше - больше от докторов зависит, чем от самого пациента"...

Банальный факт немного другой, есть фашиствующая империя с фантомными болями о былых границах, которая в силу своей шовинистической натуры, считает что страны не обладающие пассионарностью и мощным военным потенциалом не достойны государственности, а когда таким странам оказывается коллективная помощь в оброне, их карёжит, так как это в корне расходится с их представлении о мире, где сильный жрет слабого и не иначе. Худрожественные эпитеты, которыми полны ваши методички очень цинично смотрятся на фоне этой кровавой бани.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:34

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:вместо признания банального факта "Пациент _уже_ на ИВЛ. И что с пациентом будет дальше - больше от докторов зависит, чем от самого пациента"...

...... считает что страны не обладающие пассионарностью и мощным военным потенциалом не достойны государственности, а когда таким странам оказывается коллективная помощь в оброне, их карёжит, так как это в корне расходится с их представлении о мире, ......

Это называется "В огороде бузина - а в Киеве дядька": сначала, может, немного и покАрежило :) . А уже в 23м - учли ранее неучтенные факторы...
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:36

  fox767676 написав:
  Wirująświatła написав:
Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати.

НЕМІЧЕВ

що це за фігня - "енергетичне"?
повинно бути "повітряне"

Это значит, что прилетать все еще будет, но уже не по НПЗ/ТЭЦ...
