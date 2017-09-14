|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:15
fox767676 написав:
а когда доходит до дела отвечать за свою пустопотужность подставляете вместо себя "бандерлогов"
вы вроде тоже не на фронте. какие могут быть претензии к диванным форумчанам?
Wirująświatła
3
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:18
Schmit написав: Wirująświatła написав:
Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати.
НЕМІЧЕВ
Розхерачили нам в одні ворота всю енергетику, то тепер можна і перемир'я.
Так вот это и странно: далеко не всю.... Поэтому вопрос "а что поменялось?" - вполне логичный.
_hunter
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:19
Wirująświatła написав: fox767676 написав:
а когда доходит до дела отвечать за свою пустопотужность подставляете вместо себя "бандерлогов"
вы вроде тоже не на фронте. какие могут быть претензии к диванным форумчанам?
я как бы и не бросаюсь фразами "всё что не кофе в крыму и не повешенный в гааге путин - то сдаться на милость тиранам"
вот эти вот на первый взгляд "высокие планки патриотизма" , на самом деле обесценивают проделанную работу и достигнутые результаты ЗСУ
fox767676
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:23
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Але як в це вписуться сьогоднішні чутки про енергетичне перемиря в той момент коли на Київ суне мороз -25 а енергосистема скоріше мертва ніж жива?
Не виключаю що це брехня і обстріл буде чи сьогодні чи завтра.
Але якщо ні, то тобі доведеться зробити той самий "крок до перевороту думок"(с)
Не факт. Ти ж не знаєш, що йому пообіцяли в обмін на припинення обстрілів. Може Трамп перестане захоплювати російські танкери...
навіть якщо так, то для путіна було б логічніше ще тиждень поморочити голову і постріляти поки мороз, а вже потім енергетично миритись
Letusrock
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:27
Letusrock написав:
навіть якщо так, то для путіна було б логічніше ще тиждень поморочити голову і постріляти поки мороз, а вже потім енергетично миритись
Потім вже ціна обстрілів упаде. За них вже стільки не дадуть
sashaqbl
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:38
Letusrock написав: pesikot написав:
Мені взагалі дуже-дуже дивує той факт, що після обстрелів рашистів, коли є великі проблеми з опаленням.
На цьому форумі присутні багато шакалів, які цьому радіють.
Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення
Лише одна критика та постійне нагнітання паніки
Як відомо (тобі) путін нехоче миру а тільки всіх повбивати і за вічну війну, тобто вести перемовини немає сенсу.
Але як в це вписуться сьогоднішні чутки про енергетичне перемиря в той момент коли на Київ суне мороз -25 а енергосистема скоріше мертва ніж жива?
Не виключаю що це брехня і обстріл буде чи сьогодні чи завтра.
Але якщо ні, то тобі доведеться зробити той самий "крок до перевороту думок"(с)
Це брехня.
Обстріли будуть
Бетон
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:39
Wirująświatła написав: Letusrock написав:
чутки про енергетичне перемиря
сколько этих перемирий уже было? помню договорняк не бить по зернохранилищам. С такими целями как у путина перемирия невозможны. Даже если сдаться Украину и украинцев продолжат уничтожать. Устроят бучу в каждом городе, остальных сошлют в сибирь снег убирать. путин хочет войти в историю как сталин-2. Чтобы ему памятники потом ставили и в мавзолей положили. Что ещё хотеть человеку у которого 25 лет всё есть? только большой войны и страха как перед сталиным. Видимо ничего другое уже не возбуждает.
Оглянись вокруг. В каждом городе и так Буча
Выходя из дома, прощайтесь с родными и близкими навсегда
Востаннє редагувалось Бетон
в Чет 29 січ, 2026 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:45
Бетон написав:
Оглянись вокруг. В каждом городе и так Буча
Це нагла брехня.
В нас просто некомпетентна влада.
Дюрі-бачі
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:46
Letusrock написав:
Як відомо (тобі) путін нехоче миру а тільки всіх повбивати і за вічну війну, тобто вести перемовини немає сенсу.
і це не правда. х... хоче щоб всі були рабами. А мертвий раб - поганий раб
Дюрі-бачі
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:47
Дюрі-бачі написав: Бетон написав:
Оглянись вокруг. В каждом городе и так Буча
Це нагла брехня.
В нас просто некомпетентна влада.
Мене особисто переслідували на минулому тижні. Так що це чиста правда
Бетон
