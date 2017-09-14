RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16599166001660116602>
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:15

  fox767676 написав:а когда доходит до дела отвечать за свою пустопотужность подставляете вместо себя "бандерлогов"
вы вроде тоже не на фронте. какие могут быть претензии к диванным форумчанам?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31385
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3517 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:18

  Schmit написав:
  Wirująświatła написав:
Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати.

НЕМІЧЕВ


Розхерачили нам в одні ворота всю енергетику, то тепер можна і перемир'я.

Так вот это и странно: далеко не всю.... Поэтому вопрос "а что поменялось?" - вполне логичный.
_hunter
 
Повідомлень: 11403
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:19

  Wirująświatła написав:
  fox767676 написав:а когда доходит до дела отвечать за свою пустопотужность подставляете вместо себя "бандерлогов"
вы вроде тоже не на фронте. какие могут быть претензии к диванным форумчанам?


я как бы и не бросаюсь фразами "всё что не кофе в крыму и не повешенный в гааге путин - то сдаться на милость тиранам"
вот эти вот на первый взгляд "высокие планки патриотизма" , на самом деле обесценивают проделанную работу и достигнутые результаты ЗСУ
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5208
З нами з: 13.06.20
Подякував: 431 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:23

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Але як в це вписуться сьогоднішні чутки про енергетичне перемиря в той момент коли на Київ суне мороз -25 а енергосистема скоріше мертва ніж жива?
Не виключаю що це брехня і обстріл буде чи сьогодні чи завтра.
Але якщо ні, то тобі доведеться зробити той самий "крок до перевороту думок"(с)

Не факт. Ти ж не знаєш, що йому пообіцяли в обмін на припинення обстрілів. Може Трамп перестане захоплювати російські танкери...

навіть якщо так, то для путіна було б логічніше ще тиждень поморочити голову і постріляти поки мороз, а вже потім енергетично миритись
Letusrock
 
Повідомлень: 2973
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:навіть якщо так, то для путіна було б логічніше ще тиждень поморочити голову і постріляти поки мороз, а вже потім енергетично миритись

Потім вже ціна обстрілів упаде. За них вже стільки не дадуть
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2603
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:38

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Мені взагалі дуже-дуже дивує той факт, що після обстрелів рашистів, коли є великі проблеми з опаленням.
На цьому форумі присутні багато шакалів, які цьому радіють.
Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення
Лише одна критика та постійне нагнітання паніки

Як відомо (тобі) путін нехоче миру а тільки всіх повбивати і за вічну війну, тобто вести перемовини немає сенсу.
Але як в це вписуться сьогоднішні чутки про енергетичне перемиря в той момент коли на Київ суне мороз -25 а енергосистема скоріше мертва ніж жива?
Не виключаю що це брехня і обстріл буде чи сьогодні чи завтра.
Але якщо ні, то тобі доведеться зробити той самий "крок до перевороту думок"(с) :mrgreen:

Це брехня.
Обстріли будуть
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5965
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
4
2
2
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:39

  Wirująświatła написав:
  Letusrock написав:чутки про енергетичне перемиря
сколько этих перемирий уже было? помню договорняк не бить по зернохранилищам. С такими целями как у путина перемирия невозможны. Даже если сдаться Украину и украинцев продолжат уничтожать. Устроят бучу в каждом городе, остальных сошлют в сибирь снег убирать. путин хочет войти в историю как сталин-2. Чтобы ему памятники потом ставили и в мавзолей положили. Что ещё хотеть человеку у которого 25 лет всё есть? только большой войны и страха как перед сталиным. Видимо ничего другое уже не возбуждает.

Оглянись вокруг. В каждом городе и так Буча
Выходя из дома, прощайтесь с родными и близкими навсегда
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 29 січ, 2026 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5965
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
4
2
2
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Оглянись вокруг. В каждом городе и так Буча

Це нагла брехня.
В нас просто некомпетентна влада.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5862
З нами з: 29.07.22
Подякував: 930 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Як відомо (тобі) путін нехоче миру а тільки всіх повбивати і за вічну війну, тобто вести перемовини немає сенсу.

і це не правда. х... хоче щоб всі були рабами. А мертвий раб - поганий раб
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5862
З нами з: 29.07.22
Подякував: 930 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:47

  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:Оглянись вокруг. В каждом городе и так Буча

Це нагла брехня.
В нас просто некомпетентна влада.

Мене особисто переслідували на минулому тижні. Так що це чиста правда
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5965
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
4
2
2
  #<1 ... 16599166001660116602>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 197774
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 399768
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1106927
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15491)
29.01.2026 11:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.