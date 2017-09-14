«Ти не станеш американцем, назвавши когось африканцем»
«Ти не стане німцем, назвавши когось чорногорцем»
«Ти не станеш захисником, назвавши когось ухилянтом»
Ти Стасюк вже ніким не станеш, крім нашим петрушкою, дурачком місцевим
|
|
|
Додано: Чет 29 січ, 2026 21:24
«Ти не станеш американцем, назвавши когось африканцем»
«Ти не стане німцем, назвавши когось чорногорцем»
«Ти не станеш захисником, назвавши когось ухилянтом»
Ти Стасюк вже ніким не станеш, крім нашим петрушкою, дурачком місцевим
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|