Поки командування країни-агресора святкувало «захоплення» Куп’янська Харківської області, Сили оборони України проводили секретну операцію, під час якої проникли на російські позиції та відрізали ворога від логістики, пише Максім Такер для The Times у четвер, 29 січня, в матеріалі про «перемогу України всупереч усім очікуванням». https://nv.ua/ukr/ukraine/events/sprava ... 79617.html
Господар Вельзевула написав:Задача сценаристов- непрерывная вялая война (кому не нравится слово "вялая" пусть погуглит " битва при Вердене", которая сломала позиционную войну 1-ой мировой ) Так что не спешите благодарить Трампа. Кто не замерз на Троещине- познакомится с морозом в окопах, через год или через 10.
Так и есть. Задача западных партнёров - не дать кому либо проиграть.
Letusrock написав:стосовно перестрілки в Черкасах між ветераном та "ненавченими" майорами. Загиблий Русінов з точки зору теперішньої політики - ідеальний українець: боровся з тітушками
Что ж облагораживаете - в оригинальном посте ФБ он стрелял титушок. Начал с титушок кончил полицейскими, уволен по здоровью на здоровья хватило завалить пятерых (!) вооруженных ментов, короче позитивный персонаж
Посмотрел. Не впечатлило - ожидал гораздо хуже. Самое интересное, что наезжают больше на Зеленского. Совсем, как у нас на форуме. Причём, приписывают ему всё, что где-то когда-то слышали, в т.ч. "золотые унитазы".
Shaman написав:........ я кажу, що довіряти не можна (а ви це досі не зрозуміли?) - але в поточних умовах домовлятися доводиться (але треба завжди бути готовими, що Раша договір може порушити).
Так "доводиться" или всё-таки "не можна"? Если "не можна", то нельзя доверять ни при каких условиях и "доводиться" не оправдание. А готовыми надо быть всегда, даже если вокруг более-менее тихо и спокойно. Как было у Светлова: "Мы мирные люди, по наш бронепоезд Стоит на запасном пути!" Но уж ладно, хорошо, что вы наконец, признали, что договариваться надо. Ещё бы уточнили, на что вы в принципе согласны.
ще раз вже ж визнали - за продовження війни немає нікого. ви так називаєте тих, хто проти капітуляції тут й зараз. чергове перекручення.
"Ще раз" - тут нет никого за капитуляцию. "чергове перекручення". А вот за продолжение войны как раз есть. Цитаты подбирать не буду.
а у відсутності мобілізації - напевне треба запитати у верховного головнокомандуючого, чого він забив на це питання? й не прирівнювати тих,х то ухиляється, до тих, кого не мобілізують...
"верховний головнокомандуючий" массово гонит людей в СЗЧ? Где вы увидели, что он "забил"? И я никого не прирівнюю. Говорю только о том, что в условиях войны и явной и постоянной нехватки солдат в армии мужчины призывного возраста в тылу должны вести себя несколько скромнее и не злоупотреблять патриотическими лозунгами. Никто не требует идти добровольцем (само слово предполагает "добрую волю"), но не надо и так усиленно обвинять других. Практически любой, если он не "меняет адреса и явки" каждый день, может сказать, что его пока не мобилизовали.
Letusrock написав:стосовно перестрілки в Черкасах між ветераном та "ненавченими" майорами. Загиблий Русінов з точки зору теперішньої політики - ідеальний українець: боровся з тітушками
Что ж облагораживаете - в оригинальном посте ФБ он стрелял титушок. Начал с титушок кончил полицейскими, уволен по здоровью на здоровья хватило завалить пятерых (!) вооруженных ментов, короче позитивный персонаж
Я ж написав "з точки зору теперішньої політики". А стосовно "завалив 5-х", так вони ж ненавчені)). Плюс думали що йдуть шугати чергового знедоленого тракториста