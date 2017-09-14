RSS
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 23:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поки командування країни-агресора святкувало «захоплення» Куп’янська Харківської області, Сили оборони України проводили секретну операцію, під час якої проникли на російські позиції та відрізали ворога від логістики, пише Максім Такер для The Times у четвер, 29 січня, в матеріалі про «перемогу України всупереч усім очікуванням».
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/sprava ... 79617.html
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 00:14

  Господар Вельзевула написав:Задача сценаристов- непрерывная вялая война (кому не нравится слово "вялая" пусть погуглит " битва при Вердене", которая сломала позиционную войну 1-ой мировой )
Так что не спешите благодарить Трампа.
Кто не замерз на Троещине- познакомится с морозом в окопах, через год или через 10.


Так и есть. Задача западных партнёров - не дать кому либо проиграть.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 00:56

  Letusrock написав:стосовно перестрілки в Черкасах між ветераном та "ненавченими" майорами.
Загиблий Русінов з точки зору теперішньої політики - ідеальний українець: боровся з тітушками


Что ж облагораживаете - в оригинальном посте ФБ он стрелял титушок. Начал с титушок кончил полицейскими, уволен по здоровью на здоровья хватило завалить пятерых (!) вооруженных ментов, короче позитивный персонаж
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 01:26

  Hotab написав:ЛАД, почитайте коменти як кацапи радіють що українці замерзають
«Один народ» , « народи будуть дружити»? Все так?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... tid=wwXIfr
Посмотрел.
Не впечатлило - ожидал гораздо хуже.
Самое интересное, что наезжают больше на Зеленского. Совсем, как у нас на форуме. Причём, приписывают ему всё, что где-то когда-то слышали, в т.ч. "золотые унитазы".
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 02:01

  Shaman написав:........
я кажу, що довіряти не можна (а ви це досі не зрозуміли?) - але в поточних умовах домовлятися доводиться (але треба завжди бути готовими, що Раша договір може порушити).
Так "доводиться" или всё-таки "не можна"?
Если "не можна", то нельзя доверять ни при каких условиях и "доводиться" не оправдание.
А готовыми надо быть всегда, даже если вокруг более-менее тихо и спокойно. Как было у Светлова: "Мы мирные люди, по наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!"
Но уж ладно, хорошо, что вы наконец, признали, что договариваться надо. Ещё бы уточнили, на что вы в принципе согласны.

ще раз вже ж визнали - за продовження війни немає нікого. ви так називаєте тих, хто проти капітуляції тут й зараз. чергове перекручення.
"Ще раз" - тут нет никого за капитуляцию. "чергове перекручення". А вот за продолжение войны как раз есть. Цитаты подбирать не буду.

а у відсутності мобілізації - напевне треба запитати у верховного головнокомандуючого, чого він забив на це питання? й не прирівнювати тих,х то ухиляється, до тих, кого не мобілізують... ;)
"верховний головнокомандуючий" массово гонит людей в СЗЧ?
Где вы увидели, что он "забил"?
И я никого не прирівнюю.
Говорю только о том, что в условиях войны и явной и постоянной нехватки солдат в армии мужчины призывного возраста в тылу должны вести себя несколько скромнее и не злоупотреблять патриотическими лозунгами. Никто не требует идти добровольцем (само слово предполагает "добрую волю"), но не надо и так усиленно обвинять других.
Практически любой, если он не "меняет адреса и явки" каждый день, может сказать, что его пока не мобилизовали.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 04:39

Россия дала согласие на недельное прекращение атак по энергетической инфраструктуре Украины — об этом заявил Трамп.



❗️Енергетичне перемир’я набуває чинності вже цієї ночі. Сподіваємося, що США зможуть забезпечити його дотримання. Реальну ситуацію покажуть уже найближча ніч і наступні дні, — Зеленський
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 08:24

  katso написав:
  Letusrock написав:стосовно перестрілки в Черкасах між ветераном та "ненавченими" майорами.
Загиблий Русінов з точки зору теперішньої політики - ідеальний українець: боровся з тітушками

Что ж облагораживаете - в оригинальном посте ФБ он стрелял титушок. Начал с титушок кончил полицейскими, уволен по здоровью на здоровья хватило завалить пятерых (!) вооруженных ментов, короче позитивный персонаж

Я ж написав "з точки зору теперішньої політики". А стосовно "завалив 5-х", так вони ж ненавчені)). Плюс думали що йдуть шугати чергового знедоленого тракториста
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 08:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Когенераційні установки

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... FZLkO0tDuQ
