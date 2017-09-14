Додано: П'ят 30 січ, 2026 15:14

Letusrock написав: katso написав: Letusrock написав: стосовно перестрілки в Черкасах між ветераном та "ненавченими" майорами.

стосовно перестрілки в Черкасах між ветераном та "ненавченими" майорами.Загиблий Русінов з точки зору теперішньої політики - ідеальний українець: боровся з тітушками

Что ж облагораживаете - в оригинальном посте ФБ он стрелял титушок. Начал с титушок кончил полицейскими, уволен по здоровью на здоровья хватило завалить пятерых (!) вооруженных ментов, короче позитивный персонаж

Я ж написав "з точки зору теперішньої політики". А стосовно "завалив 5-х", так вони ж ненавчені)). Плюс думали що йдуть шугати чергового знедоленого тракториста Я ж написав "з точки зору теперішньої політики". А стосовно "завалив 5-х", так вони ж ненавчені)). Плюс думали що йдуть шугати чергового знедоленого тракториста

Короче детали:«Достреливал в упор»Глава Нацполиции Выговский сообщил новые подробности убийства четырех полицейских ветераном ВСУ и Майдана Сергеем Русиновым в Черкасской области при попытке задержания.Он сообщил, что бойцы спецподразделения с боевым опытом зашли в дом, сообщили подозреваемому о начале следственных действий, общались с ним «спокойно, с учетом его статуса ветерана войны».«Однако он забаррикадировался и не шел на контакт. Поэтому полицейские пригласили к общению его побратимов. В это время - и именно эти минуты стали критически важными - он незаметно покинул территорию дома и устроил засаду у дороги в лесистой местности», - сообщил Выговский.Сослуживцы не нашли его в доме и выразили желание, чтобы понятыми во время обыска были представители громады, на поиски которых отправились полицейские офицеры громады.Именно они стали первыми жертвами подозреваемого, который расстрелял их авто в упор - одного убив, а другого ранив. Это было в полукилометре от дома подозреваемого."После чего подошел к раненому в упор и хотел застрелить. Когда наш полицейский отметил, что он местный полицейский офицер громады, и подозреваемый его узнал, нападавший сказал ему "Ну хорошо, живи", и ушел в засаду", - продолжил глава Нацполиции."Когда спецназовцы, реагируя на выстрелы, прибыли на место преступления, он из засады расстрелял полицейских. При этом, когда наши полицейские спецназовцы уже истекали кровью, но еще были живы, он их в упор достреливал. В конце концов стрелок был ликвидирован", - добавил он.«Боевой статус не является оправданием для совершения умышленных убийств, да ещё и с такой жестокостью. Я читал комментарии и мнения различных активистов и блогеров. Многие не видят в нём хладнокровного убийцу, который, понимая, что человек уже ранен, намеренно и хладнокровно добивал его», - написал Выговский.Ранее ряд военных и блогеров опубликовали посты в поддержку Русинова, заявляя, что он был активистом Майдана и воевал в ВСУ. При этом они подтверждают, что Русинов поджигал авто депутата местного совета, по поводу чего к нему с обыском и пришли полицейские.Сайт "Страна"