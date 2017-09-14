RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 13:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Чи не те саме я роблю тут?))

М-да. Вам прям медальку треба дати.
Можна посилання на ваш індекс?
sashaqbl
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 13:26

  fler написав:що як науковець вона не дуже затребувана. Напевно, в ЗСУ вона ефективніша. Мій h-індекс = 18, отже моя ефективність у науці значно більша. Центр працює як ключова медійна структура в системі Командування Сухопутних військ, що об'єднує військових журналістів та медійників для ведення інформаційної війни. Чи не те саме я роблю тут?))

Тут це шо, рубльом наказать фокса, закарпаття?
Чи ви по айпішнику виявили "когось" і притягнули за державну зраду?
Чи я колись побачу на мавзолеї контактний телефон +7(499)994-99-13?

Ось ще одна науковиця:
Кандидатка фізико-математичних наук із Києва з позивним "Тет" служить у 6 окремому полку ССпО "Рейнджер", що на Хмельниччині. Понад десять років вона працювала в столичному Інституті космічних досліджень. У війську займається РЕБами й РЕРами.

https://suspilne.media/khmelnytskiy/895 ... elniccini/
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 13:27

  fler написав:
  flyman написав:
  fler написав:Знайдіть у ЗСУ жінок - докторів наук, а тоді порівнюйте.

Ківа теж проффесор, ніби це щось унікальне, ..

Рука-обличчя. Ківа - жінка?

Зараз? Мабуть. :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:01

  sashaqbl написав:
  fler написав:Чи не те саме я роблю тут?))

М-да. Вам прям медальку треба дати.
Можна посилання на ваш індекс?

Ні, не можна, тому що те посилання містить, зокрема, інформацію про особистість - ПІБ, фото, місце роботи.
fler
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Тут це шо, рубльом наказать фокса, закарпаття?


Це як ? :) Опосоредковано ? Накачуючи пустопотужність, і тим сприяючи подальшому руйнуванню інфраструктури, економіки України? і це все назло фоксу?
цілились у фокса, а поцілили в Україну :cry:

https://www.youtube.com/shorts/e67zOHYf9Vo
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ох згадую свої студеньтьсякі роки, коли ми писали статті і просто вписували викладачів, звичайно що вони перечитували пару раз, хоча не всі)) А ще як згадаю свою кафедру і скільки там було дармоїдів, один препод дуже умний був ТАУ читав, але мав дуже 'бажання' когось навчити. А ще уявляєте на кафедрі робототехніки, робот - не працює))
Зайшов зараз переглянути що там, половина від армії ховається, другий дружину влаштував, ще частина як викладачі ноль без палочки. Зате один якийсь новий з америки то в ньом цей індекс цитувань h-260, оце вже інша справа, може і може чомусь навчити, Нанотехнології та наноматеріали читає. А ще один працює якого ще 15років тому хотіли звільнити, чи жалко може я не знаю, завжди нам говорив надо поставити десь 20% п'ятірок, щоб декан не ругав.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За даними слідства, упродовж березня-липня 2025 року священник однієї з релігійних громад Харківської єпархії УПЦ МП у проросійських Telegram-каналах залишав коментарі, у яких принижував українців, формував зневажливий і стереотипно негативний образ українського народу.
https://bukvy.org/u-harkovi-zatrymaly-s ... resiyu-rf/
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 15:14

  Letusrock написав:
  katso написав:
  Letusrock написав:стосовно перестрілки в Черкасах між ветераном та "ненавченими" майорами.
Загиблий Русінов з точки зору теперішньої політики - ідеальний українець: боровся з тітушками

Что ж облагораживаете - в оригинальном посте ФБ он стрелял титушок. Начал с титушок кончил полицейскими, уволен по здоровью на здоровья хватило завалить пятерых (!) вооруженных ментов, короче позитивный персонаж

Я ж написав "з точки зору теперішньої політики". А стосовно "завалив 5-х", так вони ж ненавчені)). Плюс думали що йдуть шугати чергового знедоленого тракториста



Короче детали:

«Достреливал в упор»

Глава Нацполиции Выговский сообщил новые подробности убийства четырех полицейских ветераном ВСУ и Майдана Сергеем Русиновым в Черкасской области при попытке задержания.

Он сообщил, что бойцы спецподразделения с боевым опытом зашли в дом, сообщили подозреваемому о начале следственных действий, общались с ним «спокойно, с учетом его статуса ветерана войны».

«Однако он забаррикадировался и не шел на контакт. Поэтому полицейские пригласили к общению его побратимов. В это время - и именно эти минуты стали критически важными - он незаметно покинул территорию дома и устроил засаду у дороги в лесистой местности», - сообщил Выговский.

Сослуживцы не нашли его в доме и выразили желание, чтобы понятыми во время обыска были представители громады, на поиски которых отправились полицейские офицеры громады.

Именно они стали первыми жертвами подозреваемого, который расстрелял их авто в упор - одного убив, а другого ранив. Это было в полукилометре от дома подозреваемого.

"После чего подошел к раненому в упор и хотел застрелить. Когда наш полицейский отметил, что он местный полицейский офицер громады, и подозреваемый его узнал, нападавший сказал ему "Ну хорошо, живи", и ушел в засаду", - продолжил глава Нацполиции.

"Когда спецназовцы, реагируя на выстрелы, прибыли на место преступления, он из засады расстрелял полицейских. При этом, когда наши полицейские спецназовцы уже истекали кровью, но еще были живы, он их в упор достреливал. В конце концов стрелок был ликвидирован", - добавил он.

«Боевой статус не является оправданием для совершения умышленных убийств, да ещё и с такой жестокостью. Я читал комментарии и мнения различных активистов и блогеров. Многие не видят в нём хладнокровного убийцу, который, понимая, что человек уже ранен, намеренно и хладнокровно добивал его», - написал Выговский.

Ранее ряд военных и блогеров опубликовали посты в поддержку Русинова, заявляя, что он был активистом Майдана и воевал в ВСУ. При этом они подтверждают, что Русинов поджигал авто депутата местного совета, по поводу чего к нему с обыском и пришли полицейские.

Сайт "Страна"
katso
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:ветераном ВСУ и Майдана Сергеем Русиновым


бачите
а от казали що русинів російські фашисти вигадали , тому можно лаятися "русньой" направо-наліво
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Глава Нацполиции Выговский сообщил новые подробности убийства четырех полицейских ветераном ВСУ и Майдана Сергеем Русиновым в Черкасской области при попытке задержания.
Мені цікаво
А навіщо цей весь срач?
Невже не ясно
1 Людина яка пройшла Майдан, ЗСУ і отримала ветерана - швидше за все має деформоване війною поняття справедливість/правильність ... чи інший зручний термін -підберіть самі
2 Офіцери міліції ( якщо погодитись з тим що описав їх керівник) також діяли відносно коректно (чекали/шукали/не бикували/запросили товаришів ветерана .....) тобто діяли в межах повноважень...

Звідси висновок
а-всі загинули
б - офіціерів міліції які загинули ВИКОНУЮЧИ наказ - подати на нагороди (посмертно)
в - ветерана поховати з написом на могилі ( війна так і не відпустила з своїх пазурів)
г - всім причетним службам ( СБУ , віділ внутрішніх розслідуваннь МВС, прокуратура) провести слідство не за фактом вбивства або загибелі, а за фактом виникнення умов яке привело до вбивства/загибелі)
Все
А ці пошуки абсолютної справедлвості...
Я завжди питав
Уявіть що йде розслідування в якому питанням є крадіжка 1000 грн....
Спочатку його розглядає слідчий 2 тижні ( витратив на нього 10000 грн бюджетних коштів(його зарплата)
Потім прокурор на підставі подання слідчого розглядає чи можна висунути звинувачення ( ще парочка тисяч гривень бюджетних грошей)
Потім суддя з зарплатою 500 грн/год - витрачає 10 годин на прийняття СПРАВЕДЛИВОГО рішення...
І після того як все відбулось - виявляється.
Той в кого вкрали 1000 - доплатив ще 10 000 щоб довести що в нього вкрали
Той який вкрав 1000 - доплатив ще 10000 щоб йому довели що він вкрав...
budivelnik
