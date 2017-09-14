RSS
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Тут це шо, рубльом наказать фокса, закарпаття?


Це як ? :) Опосоредковано ? Накачуючи пустопотужність, і тим сприяючи подальшому руйнуванню інфраструктури, економіки України? і це все назло фоксу?
цілились у фокса, а поцілили в Україну :cry:

https://www.youtube.com/shorts/e67zOHYf9Vo
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ох згадую свої студеньтьсякі роки, коли ми писали статті і просто вписували викладачів, звичайно що вони перечитували пару раз, хоча не всі)) А ще як згадаю свою кафедру і скільки там було дармоїдів, один препод дуже умний був ТАУ читав, але мав дуже 'бажання' когось навчити. А ще уявляєте на кафедрі робототехніки, робот - не працює))
Зайшов зараз переглянути що там, половина від армії ховається, другий дружину влаштував, ще частина як викладачі ноль без палочки. Зате один якийсь новий з америки то в ньом цей індекс цитувань h-260, оце вже інша справа, може і може чомусь навчити, Нанотехнології та наноматеріали читає. А ще один працює якого ще 15років тому хотіли звільнити, чи жалко може я не знаю, завжди нам говорив надо поставити десь 20% п'ятірок, щоб декан не ругав.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За даними слідства, упродовж березня-липня 2025 року священник однієї з релігійних громад Харківської єпархії УПЦ МП у проросійських Telegram-каналах залишав коментарі, у яких принижував українців, формував зневажливий і стереотипно негативний образ українського народу.
https://bukvy.org/u-harkovi-zatrymaly-s ... resiyu-rf/
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:ветераном ВСУ и Майдана Сергеем Русиновым


бачите
а от казали що русинів російські фашисти вигадали , тому можно лаятися "русньой" направо-наліво
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Глава Нацполиции Выговский сообщил новые подробности убийства четырех полицейских ветераном ВСУ и Майдана Сергеем Русиновым в Черкасской области при попытке задержания.
Мені цікаво
А навіщо цей весь срач?
Невже не ясно
1 Людина яка пройшла Майдан, ЗСУ і отримала ветерана - швидше за все має деформоване війною поняття справедливість/правильність ... чи інший зручний термін -підберіть самі
2 Офіцери міліції ( якщо погодитись з тим що описав їх керівник) також діяли відносно коректно (чекали/шукали/не бикували/запросили товаришів ветерана .....) тобто діяли в межах повноважень...

Звідси висновок
а-всі загинули
б - офіціерів міліції які загинули ВИКОНУЮЧИ наказ - подати на нагороди (посмертно)
в - ветерана поховати з написом на могилі ( війна так і не відпустила з своїх пазурів)
г - всім причетним службам ( СБУ , віділ внутрішніх розслідуваннь МВС, прокуратура) провести слідство не за фактом вбивства або загибелі, а за фактом виникнення умов яке привело до вбивства/загибелі)
Все
А ці пошуки абсолютної справедлвості...
Я завжди питав
Уявіть що йде розслідування в якому питанням є крадіжка 1000 грн....
Спочатку його розглядає слідчий 2 тижні ( витратив на нього 10000 грн бюджетних коштів(його зарплата)
Потім прокурор на підставі подання слідчого розглядає чи можна висунути звинувачення ( ще парочка тисяч гривень бюджетних грошей)
Потім суддя з зарплатою 500 грн/год - витрачає 10 годин на прийняття СПРАВЕДЛИВОГО рішення...
І після того як все відбулось - виявляється.
Той в кого вкрали 1000 - доплатив ще 10 000 щоб довести що в нього вкрали
Той який вкрав 1000 - доплатив ще 10000 щоб йому довели що він вкрав...
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Все
А ці пошуки абсолютної справедлвості...
Я завжди питав
Уявіть що йде розслідування в якому питанням

тобто сучасний феодальний устрій де в регіонах царюють місцеві князьки (лояльні до зелених узурпаторів) в зговорі з органами держвлади та силовим і судовим апаратом це "мелочі жізні"?
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 17:28

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Все
А ці пошуки абсолютної справедлвості...
Я завжди питав
Уявіть що йде розслідування в якому питанням

тобто сучасний феодальний устрій де в регіонах царюють місцеві князьки (лояльні до зелених узурпаторів) в зговорі з органами держвлади та силовим і судовим апаратом це "мелочі жізні"?

скільки пафосу та емоцій ... де ж ти був такий справедливий за часів Яника ? ))
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 17:36

https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/30/8018698/

"Опитування групи "Рейтинг" показало, що 72% українців негативно ставляться до президента США Дональда Трампа"

А где еще 1 процент? Поумнел? :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Короче детали:
«Достреливал в упор»
Глава Нацполиции Выговский сообщил новые подробности убийства четырех полицейских ветераном ВСУ и Майдана Сергеем Русиновым в Черкасской области при попытке задержания.

Срана.
Цікаво, що місцеві пишуть в загальному те саме, що і мусора. Але з деталями, які виставляють мусорів далеко не в такому вигідному світлі.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 17:56

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії
