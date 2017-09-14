RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16618166191662016621
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:48

Прямо сейчас
Люди ховаються під вагонами від обстрілу: рф упродовж дня масовано б’є по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, — місцеві канали


Я думаю после этого нет сомнений что ни мира ни перемирия питун не хочет. Только капитуляцию.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31398
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3517 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:53

  Wirująświatła написав:Прямо сейчас
Люди ховаються під вагонами від обстрілу: рф упродовж дня масовано б’є по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, — місцеві канали

Я думаю после этого нет сомнений что ни мира ни перемирия питун не хочет. Только капитуляцию.

а ще хоче бути володарем світу, й що? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11507
З нами з: 29.09.19
Подякував: 812 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:58

  pesikot написав:
  Schmit написав:Для розуміння реальної ситуації.


Через 4 дні(роки), Зоркій Сокол помітив, що у сарая відсутня одна стіна ...

Війна на виснаження триває з квітня 2022 року, коли бліцкріг якось не пройшов ...

Якщо по твоєму на виснаження почалось з квітня 2022 року, то на чию користь відпрацювало Роботине, Кринки, курська оперпція і...?

  fler написав:Schmit, "осада" - це оточення військами укріпленого місця з метою його захоплення. Київ вже оточують? На кого розраховано це лайно?

Написано "готовят к..." - і це навіть якщо читати тіьки заголовки. Ох, коли ж ви порозумнішаєте.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 30 січ, 2026 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 5393
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:58

  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:Прямо сейчас
Люди ховаються під вагонами від обстрілу: рф упродовж дня масовано б’є по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, — місцеві канали

Я думаю после этого нет сомнений что ни мира ни перемирия питун не хочет. Только капитуляцию.

а ще хоче бути володарем світу, й що? ;)

По хотілкам максимум віталя правий
Але слон міг би зʼїсти 150 кг бананів , та хто йому дасть


чию користь відпрацювало Роботине, Кринки, курська оперпція і...?



Залежить від співвідношення втрат і зміни кацапських планів завдяки необхідності відбивати ці контрнаступи. Шміт і тут знає, що плани ніяк не змінились і втрати всюди були не на нашу користь. Так?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17742
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
  #<1 ... 16618166191662016621
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 198554
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 400529
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1107947
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.