ЛАД написав:"виїзд до 22 років" - не знаю, насколько сильно это повлияло на выезд. Нигде не встречал цифр. То, что многие воспользовались и выехали, несомненно. Но насколько много? И насколько это уменьшило выезд 18-?
Цифри час від часу є, але не від наших урядовців.
Про це пише The Telegraph. Згідно з інформацією, наданою Прикордонною службою Польщі, від кінця серпня кордон Польщі — основного шляху виїзду — перетнуло 99000 українців віком від 18 до 22 років. Для порівняння, це більше, ніж налічує вся британська армія, особовий склад якої становить близько 70 тисяч осіб. https://tsn.ua/ukrayina/skilky-cholovik ... 45723.html
Станом на 31 жовтня 2025-го в Німеччині перебувало 328 363 українських чоловіків. Серед них: 87 тисяч становлять чоловіки віком 18–24 роки – тобто ті, хто не підпадає під мобілізацію. 168 тисяч – віком 25–45 років 74 тисячі – 46–60 років. https://www.radiosvoboda.org/a/nimechch ... 50273.html
Насправді виїзд до 23 років. Враховуючи що на 1 рік народження припадало десь 150 тис. хлопців, то оціночно до закону та під час його дії десь до половини відповідних р.н. вже не в Україні. Треба тепер жіночок, напевно, відправляти із заданням привезти найманців, а не тільки вирішувати особисті питання. .......
Цифра 99000 вызывает сомнения. По вашим данным в Германии "87 тисяч становлять чоловіки віком 18–24 роки". Среди них много выехавших раньше (до 18 лет). Учитывая, что большинство едет в Германию, при цифре 99000 выехавших в соответствии с новым разрешением цифра 87 тыс. выглядит маловатой. Кроме того, я имел ввиду, что невозможно оценить, сколько ребят до 18 лет отложили выезд из страны. А это разрешение на выезд было рассчитано именно на то, чтобы затормозить выезд до 18.
ЛАД написав:"виїзд до 22 років" - не знаю, насколько сильно это повлияло на выезд. Нигде не встречал цифр. То, что многие воспользовались и выехали, несомненно. Но насколько много? И насколько это уменьшило выезд 18-?
Цифри час від часу є, але не від наших урядовців.
Про це пише The Telegraph. Згідно з інформацією, наданою Прикордонною службою Польщі, від кінця серпня кордон Польщі — основного шляху виїзду — перетнуло 99000 українців віком від 18 до 22 років. Для порівняння, це більше, ніж налічує вся британська армія, особовий склад якої становить близько 70 тисяч осіб. https://tsn.ua/ukrayina/skilky-cholovik ... 45723.html
Станом на 31 жовтня 2025-го в Німеччині перебувало 328 363 українських чоловіків. Серед них: 87 тисяч становлять чоловіки віком 18–24 роки – тобто ті, хто не підпадає під мобілізацію. 168 тисяч – віком 25–45 років 74 тисячі – 46–60 років. https://www.radiosvoboda.org/a/nimechch ... 50273.html
Насправді виїзд до 23 років. Враховуючи що на 1 рік народження припадало десь 150 тис. хлопців, то оціночно до закону та під час його дії десь до половини відповідних р.н. вже не в Україні. Треба тепер жіночок, напевно, відправляти із заданням привезти найманців, а не тільки вирішувати особисті питання. .......
...... Кроме того, я имел ввиду, что невозможно оценить, сколько ребят до 18 лет отложили выезд из страны. А это разрешение на выезд было рассчитано именно на то, чтобы затормозить выезд до 18.
Это имеет значение только если РПО будет подписано в 26м: так-то сегодняшние 21-летние всеравно будут выезжать по мере приближения к опасной дате...
ЛАД написав:Цифра 99000 вызывает сомнения. По вашим данным в Германии "87 тисяч становлять чоловіки віком 18–24 роки". Среди них много выехавших раньше (до 18 лет). Учитывая, что большинство едет в Германию, при цифре 99000 выехавших в соответствии с новым разрешением цифра 87 тыс. выглядит маловатой. Кроме того, я имел ввиду, что невозможно оценить, сколько ребят до 18 лет отложили выезд из страны. А это разрешение на выезд было рассчитано именно на то, чтобы затормозить выезд до 18.
99 тис. згідно джерел це станом на жовтень і тільки через кордон з Польщею. Думаю назагал всіма способами зараз виїхало близько половини цього вікового контингенту. В грудні випускники магістрату віком якраз під 23 виїжджали масово. Прикордонними наші кажуть, що не ведуть статистику за роками народження. Якщо справді так, то це розтяпство на межі шкідництва.
ЛАД написав:Поэтому, чего хочет Путин, мне не очень интересно. Обсуждать можно только высказанные требования. Вопрос, что делать нам?
Воювати.
Вашу позицию я понял. Вы рассчитываете, что у РФ финансы закончатся раньше, чем наши возможности воевать. Это вполне возможно. Вот только вопрос, когда это случится. И во что к тому времени превратится Украина. Не придётся ли к тому времени сравнивать нашу экономику (и, соответственно, жизнь) не с 1991 или хотя бы с 2014, а с 1913, как делали в Союзе. И сколько людей останется в Украине. 100 с лишним лет назад украинцы массово выезжали в Канаду. Куда будут ехать сейчас?
ЛАД написав:Цифра 99000 вызывает сомнения. По вашим данным в Германии "87 тисяч становлять чоловіки віком 18–24 роки". Среди них много выехавших раньше (до 18 лет). Учитывая, что большинство едет в Германию, при цифре 99000 выехавших в соответствии с новым разрешением цифра 87 тыс. выглядит маловатой. Кроме того, я имел ввиду, что невозможно оценить, сколько ребят до 18 лет отложили выезд из страны. А это разрешение на выезд было рассчитано именно на то, чтобы затормозить выезд до 18.
Ми можемо оцінити вплив тільки на студентів в Закарпатті. Якщо серед 18-річних виїзд впав з 60% до 40%, то в 22-річних зріс з 10% до 85%. При цьому нещодавно відбулась нова масова хвиля еміграцій, особливо 18-19 річних, на фоні заяв Мерца...
ЛАД написав:Цифра 99000 вызывает сомнения. По вашим данным в Германии "87 тисяч становлять чоловіки віком 18–24 роки". Среди них много выехавших раньше (до 18 лет). Учитывая, что большинство едет в Германию, при цифре 99000 выехавших в соответствии с новым разрешением цифра 87 тыс. выглядит маловатой. Кроме того, я имел ввиду, что невозможно оценить, сколько ребят до 18 лет отложили выезд из страны. А это разрешение на выезд было рассчитано именно на то, чтобы затормозить выезд до 18.
99 тис. згідно джерел це станом на жовтень і тільки через кордон з Польщею. Думаю назагал всіма способами зараз виїхало близько половини цього вікового контингенту. В грудні випускники магістрату віком якраз під 23 виїжджали масово. Прикордонними наші кажуть, що не ведуть статистику за роками народження. Якщо справді так, то це розтяпство на межі шкідництва.
Цифра 88 тыс станом на 31 жовтня, т.е. через 2 месяца после принятия решения. Выезд начался практически моментально. Должно бы быть больше. Основной поток у нас идёт именно через Польшу. Насчёт количества выехавших этого возраста говорить не берусь. Не знаю. Встречал цифру, что всего за прошлый год выехало 300 тыс.
Дюрі-бачі О Закарпатье говорить вообще не могу - ничего не знаю. А какие заяви Мерца вы имеете ввиду? О вступлении в ЕС?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 31 січ, 2026 17:32, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И во что к тому времени превратится Украина. Не придётся ли к тому времени сравнивать нашу экономику (и, соответственно, жизнь) не с 1991 или хотя бы с 2014, а с 1913, как делали в Союзе. И сколько людей останется в Украине. 100 с лишним лет назад украинцы массово выезжали в Канаду. Куда будут ехать сейчас?
Як казав класик: "яка розумная цьому альтернатіва? Ех, б*** Данія!". Особисто я альтернативи не бачу. Інші варіанти гірші.
ЛАД написав:И во что к тому времени превратится Украина. Не придётся ли к тому времени сравнивать нашу экономику (и, соответственно, жизнь) не с 1991 или хотя бы с 2014, а с 1913, как делали в Союзе. И сколько людей останется в Украине. 100 с лишним лет назад украинцы массово выезжали в Канаду. Куда будут ехать сейчас?
Як казав класик: "яка розумная цьому альтернатіва? Ех, б*** Данія!". Особисто я альтернативи не бачу. Інші варіанти гірші.
Я писал о финском варианте. Да, это частичное ограничение суверенитета и потеря части территории. Но с потерей территории уже практически все смирились, а ограниченный суверенитет это всё же суверенитет, а не оккупация. Финляндия в этих условиях спокойно жила и достаточно успешно развивалась. Не уверен, что мы сегодня смогли бы добиться такого варианта, но мы и не пробовали.