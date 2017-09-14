|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 31 січ, 2026 17:42
sashaqbl написав: ЛАД написав:
И во что к тому времени превратится Украина.
Не придётся ли к тому времени сравнивать нашу экономику (и, соответственно, жизнь) не с 1991 или хотя бы с 2014, а с 1913, как делали в Союзе.
И сколько людей останется в Украине.
100 с лишним лет назад украинцы массово выезжали в Канаду. Куда будут ехать сейчас?
Як казав класик: "яка розумная цьому альтернатіва? Ех, б*** Данія!".
Особисто я альтернативи не бачу. Інші варіанти гірші.
Ось ми плавно підійшли до того, щоб продовжувати воювати, потрібні і люди в ЗСУ, і гроші та забезпечення
Гроші в тилу генерують платники податків + волонтери, які збирають гроші(знову гроші) для забезпечення ЗСУ
Є чудова формула пана Hotab'а
1) Або воюй в ЗСУ
2) Або плати податки
3) Або донать
4) Або комбо з 3-х попередніх пунктів в різних варіантах
Іншої формули не існує
pesikot
Повідомлень: 13244
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 31 січ, 2026 17:48
pesikot написав: Бетон написав:
❗️Произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины — это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях, — Шмыгаль
Эта кучка варваров уничтожит же всё что осталось
На момент, когда ты это сюда принес, уже пошли включения электричества
То где ты видишь кучку варваров ? На дне 3-литровой банки домашнего вина ? )
Есть пророчество Ванги, что если мы всех вас, Шламана, тебя, ухылянта-пилота, торговца палёнкой, прочих piZdunoff, принесём в жертву на Мавзолее на Кр.Площади как у фильме Гибсона "Апокалипсис наших дней", то всё закончится, Запорожская АЭС станет наша, и курорты Пицунды, Сочей и Алупки с Гаспрой снова будут открыты нам вместе с путешествиями по Енисею и ТрансСибу(ну как и было до того как мы с тобой школу закончили) за сахалинской икрой.
В принципе после +12 в хате каждое утро и графиком со светом 5 часов в день -я категорически ЗА и начинаю затачивать ритуальную бензопилу.
барабашов
Повідомлень: 5637
З нами з: 16.06.15
Подякував: 296 раз.
Подякували: 370 раз.
Додано: Суб 31 січ, 2026 17:51
ЛАД написав:
И сколько людей останется в Украине.
100 с лишним лет назад украинцы массово выезжали в Канаду. Куда будут ехать сейчас?
а что, даже тогда границы не закрывали? Та шо ж такое.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1224
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
Додано: Суб 31 січ, 2026 17:51
барабашов написав:
Есть пророчество Ванги, что если мы всех вас, Шламана, тебя, ухылянта-пилота, торговца палёнкой, прочих piZdunoff, принесём в жертву на Мавзолее на Кр.Площади как у фильме Гибсона "Апокалипсис наших дней", то всё закончится, Запорожская АЭС станет наша, и курорты Пицунды, Сочей и Алупки с Гаспрой снова будут открыты нам вместе с путешествиями по Енисею и ТрансСибу(ну как и было до того как мы с тобой школу закончили) за сахалинской икрой.
В принципе после +12 в хате каждое утро и графиком со светом 5 часов в день -я категорически ЗА и начинаю затачивать ритуальную бензопилу.
Тебе опять выход развальцевали ?
pesikot
Повідомлень: 13244
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 31 січ, 2026 17:54
pesikot
Тебе опять выход развальцевали ?
то у нього вхід
«А на фронті зараз Барабашова з картоплею на вечерю подають ..»
Hotab
Повідомлень: 17745
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2564 раз.
|