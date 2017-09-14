Water написав:https://gazeta.ua/articles/economics/_kabmin-pereglyadaye-pensijni-viplati-dlya-otrimuvachiv-koshtiv-vid-rf/1242788 Як вони дізнаються шо пенс отримує пенсію в педерації? Ідентифікація? Чим підтвердити шо живе не на Філіппінах?
То заяви. А фактично, як я зрозумів, пенсію не виплатили тим, хто не пройшов онлайн-верифікацію, і мамою не поклявся, що не отримує кацапську пенсію. Прийти фізично до відділення ПФУ не вимагалося, та більше того -- не враховується, хоча співробітники могли заявляти, що тепер все буде в порядку. Тобто, хто в Україні і фізично приходив до пенсійного -- зараз на паузі, а хто з окупованих і з подвійною пенсією, ті пройшли онлайн-верифікацію, сказали, що нічого не отримують, і у них тепер все гаразд. Суцільна показуха на всіх рівнях.
Ще один знайомий приїхав в СЗЧ. Дізнався, бо у Viber прийшло повідомлення "абонент має новий номер". Каже, що з приходом Федорова в міністерство в них почалась тотальна боротьба зі смартфонами в солдат, прям фізичне знищення, щоб ті сиділи в інформаційній ізоляції.
ЛАД написав:Цифра 99000 вызывает сомнения. По вашим данным в Германии "87 тисяч становлять чоловіки віком 18–24 роки". Среди них много выехавших раньше (до 18 лет). Учитывая, что большинство едет в Германию, при цифре 99000 выехавших в соответствии с новым разрешением цифра 87 тыс. выглядит маловатой. Кроме того, я имел ввиду, что невозможно оценить, сколько ребят до 18 лет отложили выезд из страны. А это разрешение на выезд было рассчитано именно на то, чтобы затормозить выезд до 18.
ЛАД, а чого Ви так перебиваєтесь долею молодих хлопців? Виїхали та і все, вважайте врятувались. Діди почали переживати за молодь - нечувано, до війни такого не було.
fox767676 вас уже ответил. Добавлю только. Я не перебиваюсь долею молодих хлопців. Я перебиваюсь долею України без цих молодих хлопців. В отличие от некоторых я не считаю, что "меньше народу (особенно молодёжи), больше кислороду".
Из интересного за сегодня, кроме магических откровений: зеля ждет от Штатов конкретики по переговорам, по ходу на завтра отбой и что теперь дальше- ему не сказали, человек растерян и в недоумении. В Днепре впервые сутки не было тревог -узнал с городского форума так как отродясь чаты с тревогами не имел, и сирен, слава богу почти не слышу. Но это что-то прям новое, напоминает деморежим- "вот посмотрите как бы вы могли жить если бы не..." Через час кончается "энергетическое перемирие", но жестких морозов вроде дня три только- думаю как-то переживем, в целом.
Shaman написав:....... а ти трошки по-іншому дивись - якщо після перемоги Раші ти гарантовано поїдеш на Сибір, ти точно так же вперто будеш шукати варіанти?
на Раші є списки на сотні тисяч людей, які будуть підлягати фільтрації. хто після поїде до Сибіру, а хто просто зникне - питання відкриття. всі, хто мав відношення до ЗСУ, теж постраждають. тому рахунок не на сотні тисяч, на мільйони... ........
Вы так хорошо осведомлены! Похоже, что списки вы лично составляли.
Shaman написав:а ти трошки по-іншому дивись - якщо після перемоги Раші ти гарантовано поїдеш на Сибір, ти точно так же вперто будеш шукати варіанти?
А він не може. Я вже питав яке ставлення в нього про відвід військ було б, якщо б в результаті його домівка опинилася на окупованій території, а його самого запросили звідти на вихід з речами, які можна забрати в руках. Відповідь була -- такого не станеться, буду жити під окупацією, і ніхто мене нікуди не запросить. Таку впевненість, мабудь, дає наявний російський паспорт і праця на російські спецслужби, інакше це не пояснити. Уявити, що в когось може бути інакше, він не може, або старанно удає вигляд, що не може, щоб у подальшій дискусії рефлекторно не написати щось на кшталт "просто так никого не выселяют, значит было за что".
Вас, видимо, в детстве не учили, что врать нехорошо? Это ж надо суметь написать пост, в котором ни одного слова правды.
Shaman, а вы тут же радостно поддержали ложь. Кстати, я понимаю, что с историей у вас плохо, но к вашему сведению, Финляндия не была оккупирована и никаких списков там не составляли и в Сибирь никого не отправляли. И это при том, что Финляндия несколько лет воевала на стороне нацистской Германии и потерпела поражение в войне.
Господар Вельзевула написав:Из интересного за сегодня, кроме магических откровений: зеля ждет от Штатов конкретики по переговорам, по ходу на завтра отбой и что теперь дальше- ему не сказали, человек растерян и в недоумении. В Днепре впервые сутки не было тревог -узнал с городского форума так как отродясь чаты с тревогами не имел, и сирен, слава богу почти не слышу. Но это что-то прям новое, напоминает деморежим- "вот посмотрите как бы вы могли жить если бы не..." Через час кончается "энергетическое перемирие", но жестких морозов вроде дня три только- думаю как-то переживем, в целом.
В Харькове тревоги были. И прилёты тоже:
БпЛА «Молния» ударил по гаражному кооперативу в Харькове Взрыв в городе прогремел около 17:30 31 января. «Прилет» был на окраине города, сообщил мэр Игорь Терехов. А позже уточнил, что беспилотник спикировал на гаражи в Салтовском районе. Обошлось без пострадавших.
ЛАД написав:вашему сведению, Финляндия не была оккупирована и никаких списков там не составляли и в Сибирь никого не отправляли.
Тобто, Карелія це зовсім не окупована Фінляндія?
У 1920–1930‑х роках репресії торкнулися інгерманландських фінів — етнічної групи, що жила навколо Петербурга. Їх масово виселяли, арештовували й відправляли до таборів. Загальна кількість жертв депортацій і ув’язнення оцінюється в 60 000–105 000 осіб, із них загиблих — близько 18 800.
Депортації під час Другої світової війни У 1941–1942 роках, після початку війни з Фінляндією, радянська влада продовжила виселення інгерманландських фінів, відправляючи їх до Сибіру та інших регіонів. Це підтверджується численними усними свідченнями депортованих.
Нічого нового. Ви особисто ще не були на допиті у москалів, там згадаєте за мальчіка у трусіках, як ви, ветеран АТО над ним знущались. Але ви вірте у лояльність, чому-б й ні, надія вона звісно вмирає, але остання.
M-Audio написав:............ То заяви. А фактично, як я зрозумів, пенсію не виплатили тим, хто не пройшов онлайн-верифікацію, і мамою не поклявся, що не отримує кацапську пенсію. Прийти фізично до відділення ПФУ не вимагалося, та більше того -- не враховується, хоча співробітники могли заявляти, що тепер все буде в порядку. Тобто, хто в Україні і фізично приходив до пенсійного -- зараз на паузі, а хто з окупованих і з подвійною пенсією, ті пройшли онлайн-верифікацію, сказали, що нічого не отримують, і у них тепер все гаразд. Суцільна показуха на всіх рівнях.
Не знаю, как это организовано. Но при онлайн-верификации по айпи легко можно определить, откуда человек. Вот как проверить, получает ли он росс. пенсию, тут не знаю. Но в принципе, человек свою пенсию заработал и может получать, а если РФ готова платить вторую, то это их проблемы.
А вот откуда взято, что "хто в Україні і фізично приходив до пенсійного -- зараз на паузі"? Это ваши фантазии?