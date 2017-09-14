ЛАД написав:Цифра 99000 вызывает сомнения. По вашим данным в Германии "87 тисяч становлять чоловіки віком 18–24 роки". Среди них много выехавших раньше (до 18 лет). Учитывая, что большинство едет в Германию, при цифре 99000 выехавших в соответствии с новым разрешением цифра 87 тыс. выглядит маловатой. Кроме того, я имел ввиду, что невозможно оценить, сколько ребят до 18 лет отложили выезд из страны. А это разрешение на выезд было рассчитано именно на то, чтобы затормозить выезд до 18.
ЛАД, а чого Ви так перебиваєтесь долею молодих хлопців? Виїхали та і все, вважайте врятувались. Діди почали переживати за молодь - нечувано, до війни такого не було. Добавлю только. Я не перебиваюсь долею молодих хлопців. Я перебиваюсь долею України без цих молодих хлопців. В отличие от некоторых я не считаю, что "меньше народу (особенно молодёжи), больше кислороду".
Щось незрозуміло: 1. До війни на цих хлопців було плювати, що змінилось зараз? 2. Хлопці 18-23 і так не підлягають мобілізації, який з них толк?
Взагалі попахує якимось лицемірством. раджу подивитись занятне відео про стан речей в Україні, якщо є вільні 50 хв. Скажете потім свій висновок щодо відео?
ЛАД написав:вашему сведению, Финляндия не была оккупирована и никаких списков там не составляли и в Сибирь никого не отправляли.
Тобто, Карелія це зовсім не окупована Фінляндія?
У 1920–1930‑х роках репресії торкнулися інгерманландських фінів — етнічної групи, що жила навколо Петербурга. Їх масово виселяли, арештовували й відправляли до таборів. Загальна кількість жертв депортацій і ув’язнення оцінюється в 60 000–105 000 осіб, із них загиблих — близько 18 800.
Депортації під час Другої світової війни У 1941–1942 роках, після початку війни з Фінляндією, радянська влада продовжила виселення інгерманландських фінів, відправляючи їх до Сибіру та інших регіонів. Це підтверджується численними усними свідченнями депортованих.
Нічого нового. Ви особисто ще не були на допиті у москалів, там згадаєте за мальчіка у трусіках, як ви, ветеран АТО над ним знущались. Але ви вірте у лояльність, чому-б й ні, надія вона звісно вмирає, але остання.
Я понимаю, что вы хорошо умеете пользоваться гуглом. Если б вы ещё научились понимать, о чем разговор. Карелия была с самого начала в составе СССР на правах автономии. Соответственно, там происходило то же самое, что и во всём Союзе. Но разговор был о Финляндии и её истории после поражения во 2 МВ.
Забавная уступка - "мы не будем требовать то, что и так не можем захватить"...
Россия не ожидает прорыва от мирных переговоров с Украиной в ОАЭ, — Bloomberg
◽В Херсонской и Запорожской областях Москва готова заморозить линию фронта — Путин якобы считает это уступкой, поскольку поначалу "претендовал" на четыре области Украины. ◽Встречу в Абу-Даби, после которой было согласовано короткое энергетическое "перемирие", в Москве считают конструктивной. ◽Переговорный процесс продолжается, однако военные без особого оптимизма смотрят на перспективу мирного соглашения, поскольку территориальный вопрос по-прежнему не решен.
Експерти побоюються, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Київ найпотужнішої лінії оборони на сході, пише The New York Times. Частина Донецької області, яку все ще утримує Україна, є однією з найбільш укріплених частин фронту, оскільки оборонні споруди тут зводилися з 2014 року, задовго до повномасштабного вторгнення Росії.
Якщо мирний план провалиться вже після передачі земель – сценарій, який багато хто вважає цілком реальним – Росія опиниться в ідеальній стратегічній позиції для початку нового, блискавичного вторгнення вглиб ослабленої України
Дюрі-бачі написав:Ще один знайомий приїхав в СЗЧ. Дізнався, бо у Viber прийшло повідомлення "абонент має новий номер". Каже, що з приходом Федорова в міністерство в них почалась тотальна боротьба зі смартфонами в солдат, прям фізичне знищення, щоб ті сиділи в інформаційній ізоляції.
увы, но этим путпм все режимы идут: неосведомленных о происходящем людей легче в узде держать...
BIGor написав:2. Хлопці 18-23 і так не підлягають мобілізації, який з них толк?
демографія не цікаво не те що воювати, а інвестувати чи навіть просто сплачувати податки у країну в якій не має майбутнього і навіщо вам подібні взагалі фаріонствували, батькобандерили, дебільничали з "паляницями", якщо у самому кращому випадку ситуацію вдастся стабілізувати за рахунок бангладешців та зимбабвійців ?
батькам цих сотень тисяч юнаків саме час до окопів - генофонд свій вони євроінтегрували
