Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 11:30

птахам

  Сибарит написав:
  Сибарит написав:Скорее всего, речь идет о показательной порке в подразделении, где народ расслабился и перестал соблюдать правила пользования телефонами.

  Дюрі-бачі написав:смартфони демонстративно знищили


Вот видите, деталей Вы не знаете, но публично принесли "информацию", подав ее как глобальное явление, да еще и дофантазировав цели.
Теперь кто-то перенесет ее в популярные соцсети, по дороге добавив еще красок. Так и рождается деза. Сама. Врагу даже делать ничего не нужно.

-Орли, птахам смартфони не потрібні?
-Неїє! -Так ось ...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42250
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 11:43

  _hunter написав:
  Xenon написав:В обозримом долгосрочном будущем они и не смогут это сделать силой.
Да, сейчас кацапам основательно помогает Дональдак, но он же не вечный ... и осенью после выборов в Конгрессе наконец его власть начнет шататься.
И тогда вопрос с помощью от США может опять поменяется в нашу сторону

Не заметно, что они куда-то спешат...
А может и не поменяться: у Штатов в скором времени Тайвань может появиться. ..

Яка на вашу думку роль переговорів з Іраном? Чи це послабить рф у глобальному вимірі?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6124
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 11:49

  Сибарит написав:
  flyman написав:
  Сибарит написав:И да, с кнопочным телефоном соблюдать эти правила сложнее, чем со смартфоном.

Бабушкафон не ізлучає лучі?

Читать сообщения, на которые отвечаете не пробовали?


він не чітатєль, він пісатель ))
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1700
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 12:03

  fler написав:
  _hunter написав:
  Xenon написав:В обозримом долгосрочном будущем они и не смогут это сделать силой.
Да, сейчас кацапам основательно помогает Дональдак, но он же не вечный ... и осенью после выборов в Конгрессе наконец его власть начнет шататься.
И тогда вопрос с помощью от США может опять поменяется в нашу сторону

Не заметно, что они куда-то спешат...
А может и не поменяться: у Штатов в скором времени Тайвань может появиться. ..

Чи це послабить рф у глобальному вимірі?

Я прямо так близко за ихней внешней политикой не слежу.
_hunter
 
Повідомлень: 11430
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 12:17

  Vadim_ написав:..........
Карелия в составе СССР ?
Это территория Финляндии
Ещё один знаток истории.
какой же лад антиукринец і промоскалець
Ума нет - считай калека.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38546
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 12:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я перебиваюсь долею України без цих молодих хлопців.
В отличие от некоторых я не считаю, что "меньше народу (особенно молодёжи), больше кислороду".
1 Лити крокодилячі сльози що переживаєш за хлопців яких пожирає крокодил... але при цьому заявляти що крокодил не винуватий , його змусили батьки цих хлопців...
Це ж якою двохвосною сволотою треба бути?
2 Різницю між
Україна не буде мати додаткових проблем в порівнянні з Україною з населенням в 45 млн - доти , доки буде виконуватись умова
а - демографічні співвідношення не зміняться
б - кількість населення буде в діапазоні від 20млн до 70 млн населення
З менше народу- совок в стані зрозуміти чи йому треба так само як і мусі це пояснювати ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27875
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 12:42

  Water написав:
  ЛАД написав:..........
Понятно, об АКССР вы не слышали.

Може за КАсср? Бо Каракалпакія ну ніяким боком.
Ні, не чув. Апочємувиспгашиваєтє? :lol:
Свого часу по цій клятій історії, десь починаючи з Керенського, у мене була трійка.

С 8 июня 1920 года Карельская трудовая коммуна,
25 июля 1923 года преобразована в Автономную Карельскую Социалистическую Советскую Республику в составе РСФСР (АКССР),
с 5 декабря 1936 года — Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика (КАССР),
с 31 марта 1940 переименована в Карело-Финскую ССР и выведена из состава РСФСР,
с 16 июля 1956 года вновь Карельская АССР в составе РСФСР.

Так ось, повернемось до Фінляндії, я колись жив у невеличкому містечку біля ще тоді лєнінграду, з назвою Кузьмолово, до війни це містечко називалось(трішки забулось, складна для мене назва) Куйсманмяки.
Чи ви мені теж у носі забороняєте ковирятись? :lol:
Да ковыряйтесь в чём хотите.
Правда, посёлок, вроде, назывался Куяломяки.
Но ни проживание в "Куйсманмяки", ни слушание "голосов" не улучшило ваши знания истории.
Хотя правда, что после войны территория советской Карелии сильно увеличилась.

Стосовно іншого вашого питання за окупацію, так, в моєму житті була і окупація.
Не помню, чтобы я задавал вам этот вопрос, но раз затронули, то уточните - где, когда и сколько времени?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38546
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 12:44

  Vadim_ написав:
  холява написав:......
ДУМАЮ І МАЮ НАДІЮ ,що тій хлопець (Федоров) даст раду ухилянтам та зрадникам ...

тей
"Знаток мови" - той.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38546
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 12:47

  Сибарит написав:.........
Скорее всего, речь идет о показательной порке в подразделении, где народ расслабился и перестал соблюдать правила пользования телефонами. И да, с кнопочным телефоном соблюдать эти правила сложнее, чем со смартфоном.

Не знаком с правилами пользования телефоном в армии/на фронте, но почему с кнопочным телефоном соблюдать эти правила сложнее?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38546
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
