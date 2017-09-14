й як це правильно класифікувати? а то дехто полюбляє - так всі воюють. ні, не всі, розвинені країни так не воюють.
Легко зрозуміти, чому тепер використовуються такі терміни. Конвенція ООН про геноцид 1948 року визначає однією з п’яти ознак геноциду «умисне створення для якоїсь групи умов життя, розрахованих на повне або часткове фізичне знищення». Принаймні нинішні дії Росії багато в чому відповідають цьому визначенню.
Армія Путіна захопила менше ніж 1% української території у 2025 році, втративши при цьому сотні тисяч людей. За нинішнього черепашачого темпу захоплення України Росією потребувало б десятиліть і мільйонів життів.
У своїх офіційних заявах Путін продовжує демонструвати впевненість і хвалитися успіхами своєї армії. Однак за такої мізерної кількості реальних перемог це часто означає вигадування уявних досягнень. Звичка Путіна перебільшувати успіхи Росії повернулася до нього бумерангом наприкінці 2025 року, коли він неодноразово заявляв про взяття українського міста Куп’янська, а український президент Володимир Зеленський особисто відвідав місто і записав селфі-відео, яке викрило брехню російського правителя. Цей ганебний епізод підкреслив зростання розриву між гучними заявами Путіна про неминучу перемогу Росії та набагато витверезнішою реальністю на полі бою — з мінімальними успіхами і катастрофічними втратами.
Не маючи очевидного шляху до воєнної перемоги, Путін тепер відкрито застосовує стратегію терору проти цивільного населення України. Він сподівається, що, перетворивши зимові холоди на свою зброю і піддавши загрозі мільйони життів, зможе зломити український опір і змусити Київ капітулювати. Європа не бачила злочинів такого масштабу і жорстокості з часів Гітлера і Сталіна.
може путін хоче стати врівень? не здивуюсь... хоча не та людина, не потягне...
