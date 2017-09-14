RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1666416665166661666716668 ... 16671>
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 19:20

  pesikot написав:
  Banderlog написав:ще раз. Ніякого терозму в ударах по енергетиці нема. Шо ще не ясно? Я писав лиш що ми робим теж саме- бєм по енергетиці росії
І по енергетиці на окупованих територіях та криму. На яких проживають громадяни України. Хіба ти проти коли по підстанціях в Криму наносять удари? Ні?
Правильно я теж за.

Як ти рашистів виправдовуеш - "Ніякого терозму" немає

Ще й в клавіатуру не попадаєш )

То тебе можно по обличчю бити, ти не відповіси .. )
харош нести чуш. Хто сказав що удари по тец тероризм? Ти сам придумав? :lol: ладно, удари росії по тец тероризм а наші удари по їх енергетиці не тероризм.
Ти мене переконав.
Коли блекаут в москві? І міжнародний суд над путіном в гаазі? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4587
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 19:22

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:ще раз. Ніякого терозму в ударах по енергетиці нема. Шо ще не ясно? Я писав лиш що ми робим теж саме- бєм по енергетиці росії
І по енергетиці на окупованих територіях та криму. На яких проживають громадяни України. Хіба ти проти коли по підстанціях в Криму наносять удари? Ні?
Правильно я теж за.

Як ти рашистів виправдовуеш - "Ніякого терозму" немає

Ще й в клавіатуру не попадаєш )

То тебе можно по обличчю бити, ти не відповіси .. )
харош нести чуш. Хто сказав що удари по тец тероризм? Ти сам придумав? :lol: ладно, удари росії по тец тероризм а наші удари по їх енергетиці не тероризм.
Ти мене переконав.
Коли блекаут в москві? І міжнародний суд над путіном в гаазі? :lol:

Ніколи , бояться
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 04 лют, 2026 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4607
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересное кино выходит:
Здача українських територій — державна зрада. Всі, хто навіть думають про це, — будуть відповідати, — секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Костенко

и
Сьогоднішні переговори пройшли дійсно предметно, — ЗМІ

Але сторони домовилися звести до мінімуму публікацію їхніх деталей.

:|
_hunter
 
Повідомлень: 11445
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 19:27

  _hunter написав:Интересное кино выходит:
Здача українських територій — державна зрада. Всі, хто навіть думають про це, — будуть відповідати, — секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Костенко

и
Сьогоднішні переговори пройшли дійсно предметно, — ЗМІ

Але сторони домовилися звести до мінімуму публікацію їхніх деталей.

:|

білибі Сатаны на территории України , никакая плешивая моль не рыпнулась бы, от слова совсем , "спасибо" Америке и Клинтону :( п идо ры

п.п.с. я видел как взрывали на КапЯре в 1990
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 04 лют, 2026 19:37, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4607
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 19:34

  Vadim_ написав:
Капать :? , . хто на кого напав у 2014, 2022 ?
вони на нас. Шо не ясно. Вони напали, бють нас ми їх. Шо не понятно? Війна на виснаження, до останнього росіянина. Ти проти того щоб ми били по енергетиці окупованої запорізької області, бо там мерзнуть мирні жителі українські громадяни?
Ні? Я теж за ракетні удари! Значить НІЯКОГО енергетичного перемирря .
Лиш мир. І демобілізація.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4587
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 19:41

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:
Капать :? , . хто на кого напав у 2014, 2022 ?
вони на нас. Шо не ясно. Вони напали, бють нас ми їх. Шо не понятно? Війна на виснаження, до останнього росіянина. Ти проти того щоб ми били по енергетиці окупованої запорізької області, бо там мерзнуть мирні жителі українські громадяни?
Ні? Я теж за ракетні удари! Значить НІЯКОГО енергетичного перемирря .
Лиш мир. І демобілізація.

их полезные ископаемые и наши сравнивали , ЯО у нас нету , европе и америке мы уже надоели
нету ни в америке ни европе стальных крашанок
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 04 лют, 2026 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4607
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 19:42

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:Интересное кино выходит:
Здача українських територій — державна зрада. Всі, хто навіть думають про це, — будуть відповідати, — секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Костенко

и
Сьогоднішні переговори пройшли дійсно предметно, — ЗМІ

Але сторони домовилися звести до мінімуму публікацію їхніх деталей.

:|

білибі Сатаны на территории України , никакая плешивая моль не рыпнулась бы, от слова совсем , "спасибо" Америке и Клинтону ......

Дак 100 раз уже обсуждалось: получить вместо одного "медведя с ядрЁной дубиной" - двоих , да еще и с толпой бухих прапоров - которые танки растаскивать умудрялись?.. Нафига оно кому тогда нужно было :?:
_hunter
 
Повідомлень: 11445
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 19:45

  _hunter написав:Интересное кино выходит:
Здача українських територій — державна зрада. Всі, хто навіть думають про це, — будуть відповідати, — секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Костенко

и
Сьогоднішні переговори пройшли дійсно предметно, — ЗМІ

Але сторони домовилися звести до мінімуму публікацію їхніх деталей.

:|

А як без бою здали Південь країни з купою населених пунктів, з ЗАЕС, сотні тисяч громадян миттєво потрапили в окупацію, то це не була державна зрада? Хоть хтось поніс відповідальність?
Тепер Зе переможно заявляє "ми не здамо Донбас і ЗАЕС без бою". Сам же здав ЗАЕС ворогу ще 2022, а від Донбасу вже залишився клаптик, який тане щодня і тепер "не здамо без бою". Горе нам з таким керівництвом.
Schmit
 
Повідомлень: 5404
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 19:47

  _hunter написав:
  Vadim_ написав:Здача українських територій — державна зрада. Всі, хто навіть думають про це, — будуть відповідати, — секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Костенко

и
Сьогоднішні переговори пройшли дійсно предметно, — ЗМІ

Але сторони домовилися звести до мінімуму публікацію їхніх деталей.


білибі Сатаны на территории України , никакая плешивая моль не рыпнулась бы, от слова совсем , "спасибо" Америке и Клинтону ......[/quote]
Дак 100 раз уже обсуждалось: получить вместо одного "медведя с ядрЁной дубиной" - двоих , да еще и с толпой бухих прапоров - которые танки растаскивать умудрялись?.. Нафига оно кому тогда нужно было :?:[/quote]
в сортире рф как то получилось а мы тупые дурачьки :( ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4607
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 19:58

европе и америке нужны дешовые минералы рф , всё, кина не будет
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4607
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1666416665166661666716668 ... 16671>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 201918
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 404380
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1114499
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (148)
05.02.2026 00:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.