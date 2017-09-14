|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 04 лют, 2026 20:04
Vadim_ написав: _hunter написав: Vadim_ написав:
білибі Сатаны на территории України , никакая плешивая моль не рыпнулась бы, от слова совсем , "спасибо" Америке и Клинтону ......
Дак 100 раз уже обсуждалось: получить вместо одного "медведя с ядрЁной дубиной" - двоих , да еще и с толпой бухих прапоров - которые танки растаскивать умудрялись?.. Нафига оно кому тогда нужно было
в сортире рф как то получилось а мы тупые дурачьки
?
Америка и Клинтон у них были такие же. Что отличалось - Кравчук...
_hunter
Повідомлень: 11445
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
2
Додано: Сер 04 лют, 2026 20:12
_hunter написав: Vadim_ написав: _hunter написав:
Дак 100 раз уже обсуждалось: получить вместо одного "медведя с ядрЁной дубиной" - двоих , да еще и с толпой бухих прапоров - которые танки растаскивать умудрялись?.. Нафига оно кому тогда нужно было
в сортире рф как то получилось а мы тупые дурачьки
?
Америка и Клинтон у них были такие же. Что отличалось - Кравчук...
помоему СБУ и полиции не корумпированных
Vadim_
Повідомлень: 4607
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 528 раз.
Додано: Сер 04 лют, 2026 22:02
‼️Представлено гарантії безпеки для Києва: у разі повторного вторгнення РФ — Захід із США протягом 72 години вступить у війну з Росією на захист України, — джерела Financial Times
📍Перший етап: протягом 24 годин після порушення — дипломатичне попередження та дії української армії для припинення порушення.
📍Другий етап: якщо бої тривають, запускається масштабніша реакція за участю «коаліції бажаючих» — багато країн ЄС, Великобританія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.
📍Третій етап: якщо порушення переросте в масштабне вторгнення протягом 72 годин після першої атаки, буде скоординована військова відповідь ЄС та США з участю американських військ.
📍Великобританія та Франція пообіцяли направити війська та озброєння в Україну в рамках гарантій безпеки, підтримуваних США, для реалізації 20-пунктного мирного плану.
📍Європейські сили стримування забезпечуватимуть операції в повітрі, на морі та на суші після припинення вогню за розвідувальної та логістичної підтримки США.
📍США запропонували надати високотехнологічні засоби спостереження вздовж 1,4 тис. км фронту.
📍Росія відкинула запропоновані гарантії безпеки. Медведєв заявив, що «гарантії мають бути для обох сторін — Росії та України, інакше вони не працюють».
Wirująświatła
Повідомлень: 31454
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2536 раз.
- Подякували: 3517 раз.
2
3
Додано: Сер 04 лют, 2026 22:17
Wirująświatła написав:
‼️Представлено гарантії безпеки для Києва: у разі повторного вторгнення РФ — Захід із США протягом 72 години вступить у війну з Росією на захист України, — джерела Financial Times
📍Перший етап: протягом 24 годин після порушення — дипломатичне попередження та дії української армії для припинення порушення.
📍Другий етап: якщо бої тривають, запускається масштабніша реакція за участю «коаліції бажаючих» — багато країн ЄС, Великобританія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.
📍Третій етап: якщо порушення переросте в масштабне вторгнення протягом 72 годин після першої атаки, буде скоординована військова відповідь ЄС та США з участю американських військ.
📍Великобританія та Франція пообіцяли направити війська та озброєння в Україну в рамках гарантій безпеки, підтримуваних США, для реалізації 20-пунктного мирного плану.
📍Європейські сили стримування забезпечуватимуть операції в повітрі, на морі та на суші після припинення вогню за розвідувальної та логістичної підтримки США.
📍США запропонували надати високотехнологічні засоби спостереження вздовж 1,4 тис. км фронту.
📍Росія відкинула запропоновані гарантії безпеки. Медведєв заявив, що «гарантії мають бути для обох сторін — Росії та України, інакше вони не працюють».
flyman
Повідомлень: 42265
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1627 раз.
- Подякували: 2875 раз.
1
4
Додано: Сер 04 лют, 2026 22:21
росіянам знадобиться щонайменше 2 роки і 800 тис трупів їхніх солдатів, щоб захопити Донбас, але вони так довго не протримаються, — Зеленський.
Xenon
Повідомлень: 5667
З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
Додано: Сер 04 лют, 2026 22:22
Xenon написав:
росіянам знадобиться щонайменше 2 роки і 800 тис трупів їхніх солдатів, щоб захопити Донбас, але вони так довго не протримаються, — Зеленський.
багато єрмачки платять за іпсо?
fox767676
Повідомлень: 5235
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 220 раз.
Додано: Сер 04 лют, 2026 22:32
Banderlog написав: Vadim_ написав:
Капать
, . хто на кого напав у 2014, 2022 ?
вони на нас. Шо не ясно. Вони напали, бють нас ми їх. Шо не понятно? Війна на виснаження, до останнього росіянина. Ти проти того щоб ми били по енергетиці окупованої запорізької області, бо там мерзнуть мирні жителі українські громадяни?
Ні? Я теж за ракетні удари! Значить НІЯКОГО енергетичного перемирря .
Лиш мир. І демобілізація.
flyman
Повідомлень: 42265
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1627 раз.
- Подякували: 2875 раз.
1
4
Додано: Сер 04 лют, 2026 22:37
Мой близкий человек работает на предприятии, входящего в группу предприятий одного не скандально, но известного олигарха из списка Форбс.
Одобрена покупка нескольких когенерационных установок для работы оного предприятия, проще говоря- газовые электростанции.Предполагать что купилось от фонаря, без анализа и инсайдов-я лично не могу. Территориально-Днепр.
Вывод-в ближайшее время оккупации и боев за город не ждем,как и обвала фронта. Покупка как бы на миллионы евро, даже доки видел в виде файлов на телефоне, количество и сумму тупо не хочу писать.
Ждем или полную ж*** с электричеством надолго, так как приедут они в лучшем случае к маю, покупка не на сейчас, или такой цены что дешевле делать электрику с газа,которого у нас вроде бы своего тоже нет.
Лично нам это сулит-обвал по цепочке сразу мелкого бизнеса, не выруливающего на генераторах, потом уменьшения и пропажи дохода у тех, кто кормился предоставляя услуги или жилье представителям оного, снижение стоимости аренды и продажи недвижимости.
Война доходит в тылы уже не только дронами и ТЦК. Война доходит в тылы уже теплом, горячей водой, светом и пустым кошельком.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1257
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 67 раз.
Додано: Сер 04 лют, 2026 22:40
Xenon написав:
росіянам знадобиться щонайменше 2 роки і 800 тис трупів їхніх солдатів, щоб захопити Донбас, але вони так довго не протримаються, — Зеленський.
це добре, але скільки наших трупів треба щоб вбити 800 тис їхніх солдат?
Чи готові Ви щоб серед тих трупів був Ваш?
Ладно, давайте не так.
Чи готові Ви особисто 2 роки вбивати росіян чи стільки часу скільки буде необхідно щоб набити їх 800 тисяч?
Якщо готові.
То ідіть в тцк і замініть когось з тих що вже 4 роки воюють.
Чи може Ви пропонуєте їм ще 2 р повоювати а Ви з песікотом посидите поки вдома?
Не переживайте.
Росіяни так довго не протримаються, а якщо і протримаються то це не довго,
ви ж довше зможете? Є ж наші люди що вже 4 тримаються?
Їм правда теж розказували, що буде не довго, що буде кава в криму, але цей раз точно.
Banderlog
Повідомлень: 4587
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
2
1
Додано: Сер 04 лют, 2026 22:52
andrijk777 написав:
......
Ну добився перемир'я на 3 дні. Що тут поганого? На скільки днів добився перемир'я Байден? Можна конкретну відповідь?
Перерывы в 2-3 дня были и раньше без всякого перемирия.
"Во время"
Взагалі прикольно виходить:
Обама - Україна втралила 7-8% території.
Трамп - Україна втралила 0% території.
Байден - Україна втралила 10-12% території.
Трамп - Україна втралила 0,7% території.
Але Трамп дуже поганий, а демократи(Обама і Байден) - дуже хороші.
не значит "благодаря"
ЛАД
Повідомлень: 38586
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
2
2
6
