|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 04 лют, 2026 23:31
ЛАД написав: andrijk777 написав:
.........Під "хотіннями миру" я розумію зупинку війни на теперішній лінії фронту без якихось особливих умов! Це найбільш логічний мир!
Згідно цього - пу і Зе і Європа миру не хочуть.
Трамп - хоче.
Это откуда?На "зупинку війни на теперішній лінії фронту без якихось особливих умов" Зеленский, вроде, согласен.
Или "особливими умовами" вы называете желание гарантий Запада (включая США)?
Так у квітні 2025 йому це і пропонували. Тоді він був згоден, згоден, але ні.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5404
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 04 лют, 2026 23:34
Юлія Конотопцева
·
Гендерна історія (відверто про чутливе)
Я все життя була феміністкою. Реально все життя, скільки себе пам’ятаю, років з двох. Першим питанням було: що за несправедливість, кузену можна ходити у шортах, а я чомусь змушена терпіти спідницю, як же це незручно на велосипеді, та і взагалі ганяти по кущам та садкам.
Трохи пізніше фраза «Юля, ти ж дєвочка…» далі могло бути все що завгодно, починаючи з «тобі не можна гуляти допізна» або «тобі не можна лізти на дерево і їсти клей».
На першій роботі «він же чоловік, тому йому треба підвищення, бо має родину годувати» просто вибішувало, бо у «дєвочки» теж родина і її дитина, о сюрприз, теж повинна їсти.
Потім роки споглядання за різними ініціативами і програмами, що ніби то сприяють гендерній рівності. Я раділа, бачила, як жінки отримують більше можливостей, намагаючись не помічати, що в якийсь момент підвищення можливостей для жінок починали порушувати права чоловіків.
І от у 2022 році (насправді у 2014) вся ця карета перетворилася на тикву: чоловіки зобов’язані служити і захищати, а жінки – за бажанням. Це взагалі як і чому трапилася така несправедливість?
Тобто у нас рівність, але дівчата рівніші за хлопців? Якщо у нас рівність у можливостях, то має бути і рівність у обов’язках. Чи ні? Мені справді цікаво, як люди для себе пояснюють цю системну гендерну дискримінацію?
Моя внутрішня феміністка накрилася ковдрою і затихла.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42265
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1627 раз.
- Подякували: 2875 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 04 лют, 2026 23:47
Banderlog написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
.........
Инфраструктура является системой с накопленным износом. Когда удары идут волнами, даже относительно редкими, они накладываются на уже повреждённую, временно восстановленную или работающую в аварийном режиме сеть.
.........
Думаю, это основное.
Любую систему можно латать, но не бесконечно. В какой-то момент она рушится окончательно.
И ли, по крайней мере, её восстановление или хотя бы поддержание в более-менее рабочем состоянии требует больших средств и времени.
а тепер згадаєм, що добра частина системи належить приватним особам.
І одна справа коли на залишку експлатаційного ресурсу косити бабло інша коли потрібно вкидати гроші знаючи що будуть нові удари. Чи є у вас певність що приватний власник не відкладе ремонт на невизначений час?
Певності немає. Але поки що все ремонтують.
Якось інформація, що нема смислу відновлювати теплову генерацію довіря не викликає.
Чого ж не відновлююють?
Відновлююють.
Нашу ТЭЦ-5 уже трижды "полностью разрушали". Вот несколько дней назад в 3-й раз. Но каждый раз как-то восстанавливают. Молодцы. Так что смысл есть.
Но с каждым разом это всё сложнее, бесконечно это делать невозможно.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38586
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 04 лют, 2026 23:49
Schmit написав:
Так у квітні 2025 йому це і пропонували. Тоді він був згоден, згоден, але ні.
Не уверен. Но и не нашел когда он впервые согласился по ЛБЗ. Вроде как тогда х... все хотел,включая Херсон и Запорожье, потом Трамп ввел какие-то санкции и в Анкоридже порешали что Херсон и Запорожье по ЛБЗ.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1257
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 04 лют, 2026 23:52
Господар Вельзевула написав: Schmit написав:
Так у квітні 2025 йому це і пропонували. Тоді він був згоден, згоден, але ні.
Не уверен. Но и не нашел когда он впервые согласился по ЛБЗ. Вроде как тогда х... все хотел,включая Херсон и Запорожье, потом Трамп ввел какие-то санкции и в Анкоридже порешали что Херсон и Запорожье по ЛБЗ.
Он всегда "соглашается" на варианты, которые отстают от реального положения дел на несколько состояний назад
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5235
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 04 лют, 2026 23:55
тему можно было бы и в Психологию
но масштаб последствий рустикализации коллективной психологии перешел все границы
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5235
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 05 лют, 2026 00:00
budivelnik написав:
.........
80% -Харків+Херсон = 3% населення
50% Дніпро+Запоріжжя+Одеса= 5% населення
30% Київ = 10% населення
20% Вінниця = 2% населення
10% Львів+Тернопіль+Луцьк
1% Ужгород
Що виходить?
Ракетні удари роблять важким життя максимум для 30% населення України... А коли доберуться до ще 70% ? через 10 років?
Висновки самі зробите?
Во-первых, цифры не верны.
В одном только Харькове и сегодня больше миллиона, т.е. уже больше 3% от численности людей на контролируемой территории (примерно 30 млн., а, может, и меньше). Это даже без области.
Но ладно, не будем мелочиться.
Интересно другое.
Если бы эта табличка перевернулась и 80% было бы Львів+Тернопіль+Луцьк, вы бы так же рассуждали?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38586
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 05 лют, 2026 00:03
ЛАД написав:
Если бы эта табличка перевернулась и 80% было бы Львів+Тернопіль+Луцьк
, вы бы так же рассуждали?
А их то за шо? (с)
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1257
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 05 лют, 2026 00:09
Banderlog насчет ж/д сообщения с Запорожьем. Полез проверять в приложении и отыскал лишь Запорожье 1 и Запорожье 2. Просто Запорожье уже нет. Пролейте пожалуйста свет, если знаете, насколько удалены точки 1 и 2 от прежней станции Запорожья. Вероятно это из-за дронов укрзализныця была вынуждена немного не доезжать
Востаннє редагувалось serg1974
в Чет 05 лют, 2026 00:14, всього редагувалось 1 раз.
-
serg1974
-
-
- Повідомлень: 947
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 05 лют, 2026 00:12
serg1974 написав:Banderlog
насчет ж/д сообщения в Запорожье. Полез проверять в приложении и отыскал лишь Запорожье 1 и Запорожье 2. Просто Запорожье уже нет. Пролейте пожалуйста свет, если знаете, насколько удалены точки 1 и 2 от прежней станции Запорожье. Вероятно это из-за дронов укрзализныця была вынуждена немного не доезжать
Он прав по поводу Ж/Д,автобусами возят к нам.
Другой вопрос что его пугалки не работают- днепряне сидят спокойно, прорывов фронта никто не ждет, надо будет- отлезем дальше. Может сильно дальше, но не наоборот, как ему хочется
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1257
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36
|201919
|
|
|1493
|404380
|
|
|6076
|1114502
|
|