Он отметил, что разрушения очень серьезные. Мгновенно отремонтировать это невозможно.



По словам Терехова, без тепла частично остались Киевский, Холодногорский и Новобаварский районы. Батареи стали холодными почти у всех жителей Шевченковского района.



«Мы развернули «пункти незламності», которые работают круглосуточно. Люди также могут воспользоваться метрополитеном, в качестве «пункта незламності» круглосуточно. Развернули определенное количество палаток», — рассказал мэр.



На вопрос ведущей марафона: «Есть ли прогноз, когда вернется отопление в дома?». Терехов ответил так: «Я буду очень осторожен с прогнозами. Мы работаем и концентрируем все усилия для того, чтобы люди были с коммунальными услугами».



Напомним, россияне добили ТЭЦ-5, которая отапливает значительную часть Харькова. Ее состояние мэр Игорь Терехов определил как «практически разрушенная». Также повреждены электроподстанции «Харьковская» и «Залютино». Удары по энергетике города продолжались несколько часов. В ход пошли баллистика, РСЗО, КАБы и беспилотники.