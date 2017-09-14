budivelnik написав:Може розглянемо ситуацію в цілому а не будемо вихоплювати кадрики? 1 Війна 4 роки 2 Активна війна на 10% фронту в трьох локаціях питання - а чому не на 100% ? Може тому що педерація незважаючи на свої розміри і людські ресурси НЕ В СТАНІ зібрати армію чисельністю яка зможе вести активні бойові дії не на 100 км фронту а на 1300 км фронту 3 Яка у % відношенні кількість населення України потерпає від ракетних ударів?
80% -Харків+Херсон = 3% населення 50% Дніпро+Запоріжжя+Одеса= 5% населення 30% Київ = 10% населення 20% Вінниця = 2% населення 10% Львів+Тернопіль+Луцьк 1% Ужгород Що виходить? Ракетні удари роблять важким життя максимум для 30% населення України... А коли доберуться до ще 70% ? через 10 років?
Висновки самі зробите?
Во-первых, цифры не верны. В одном только Харькове и сегодня больше миллиона, т.е. уже больше 3% от численности людей на контролируемой территории (примерно 30 млн., а, может, и меньше). Это даже без области. Но ладно, не будем мелочиться. Интересно другое. Если бы эта табличка перевернулась и 80% было бы Львів+Тернопіль+Луцьк, вы бы так же рассуждали?
1 Ти б не виграв від того що табличка б перевернулась.. Бо дивним чином ти б говорив тоді по польськи і розповідав про велику польську культуру, Міцкевича і Лема , а поляки б в той самий час бомбардували Львів, заявляючи що йдуть тебе визволяти..... 2 Але ти як справжній совковий парторг ВИКРИВИВ те що написано.. Я не радів від того що на тебе падають бомби.. Я показував тобі і іншим які заявляють про величезні ресурси педерації - що їх ресурси не більші наших.... Вони так само як і ми не можуть знайти додаткових пару сотень тисяч бійців щоб розширити фронт. Вони так само як і ми не можуть погасити генерацію(ми в москві не можем, вони в Києві... )
fox767676 написав:тему можно было бы и в Психологию но масштаб последствий рустикализации коллективной психологии перешел все границы
А можно краткое содержание? 3 часа даже на скорости х2 это слишком.
P.s. Интересно стало на форуме! Люди выдают на-гора какие-то высказывания о ВОВ как общеизвестные истины при этом без всяких ссылок на источник. Так рождаются мифы... При этом их не банят за "нісенітниці, провокації".
serg1974 написав:Banderlog насчет ж/д сообщения в Запорожье. Полез проверять в приложении и отыскал лишь Запорожье 1 и Запорожье 2. Просто Запорожье уже нет. Пролейте пожалуйста свет, если знаете, насколько удалены точки 1 и 2 от прежней станции Запорожье. Вероятно это из-за дронов укрзализныця была вынуждена немного не доезжать
Он прав по поводу Ж/Д,автобусами возят к нам. Другой вопрос что его пугалки не работают- днепряне сидят спокойно, прорывов фронта никто не ждет, надо будет- отлезем дальше. Может сильно дальше, но не наоборот, как ему хочется
Вы хотите сказать что укрзализныця придумала станции Запорожье1 и Запорожье2, продает на них билеты а по факту высаживает и встречает на вокзале в Днепре ? Я сомневаюсь
serg1974 написав:Вы хотите сказать что укрзализныця придумала станции Запорожье1 и Запорожье2, продает на них билеты а по факту высаживает и встречает на вокзале в Днепре ? Я сомневаюсь
От лыхо. "Железнодорожники вместе с военными администрациями Днепра и Запорожья организовали подменные автобусные трансферы. Пассажиров поездов №37/38 Киев - Запорожье и №85/86 Львов - Запорожье доставляют до станций Синельниково и Запорожье объездным путем. Его в компании назвали более безопасным."
budivelnik написав:............ Бо дивним чином ти б говорив тоді по польськи і розповідав про велику польську культуру, Міцкевича і Лема , а поляки б в той самий час бомбардували Львів, заявляючи що йдуть тебе визволяти..... ........
Ну почему, по-польски говорили бы вы и "визволяли" бы вас. А я бы рассказывал, о том, что у нас большие ресурсы, нельзя уступать врагу, Харьков спокойно жил с работающими ТЭЦ и ЗАЭС и мы бы в Харькове помогали Львову и упрекали за польский язык. И говорили, что нельзя отдавать Буковель, Пилипец и что ещё, т.к. поляки потребуют потом Житомир и Винницу.
serg1974 написав:Вы хотите сказать что укрзализныця придумала станции Запорожье1 и Запорожье2, продает на них билеты а по факту высаживает и встречает на вокзале в Днепре ? Я сомневаюсь
От лыхо. "Железнодорожники вместе с военными администрациями Днепра и Запорожья
Та ладно, прям лихо? Людина побачила що є станції 1 і 2 і зробила висновок що я не коло тої був. При чому думає що вони придумані недавно. провіряти свої прєдположєнія не хоче бо вже думку склав... Ще раз для нєдовєрчівих на даний момент рф відрізала запоріжжя від зд сполучення. Но шуму про то в ефірі нема. Народ переживає про замерзлу каналізацію в києві. А тепер про пугалки) думаєте запоріжці дуже ломляться на фронт? Чи копають протитанкові надовби і встановлють інженерні загородження? Ні, місто умудряється закривати очі на війну в час коли ворог наблизився на відстань ударів фпв. Візьміть карту діпстейт і подивіться куди доходять росіяни. Сіра зона це місця куди вони доходять но повністю не контролюють. Чому ви гадаєте що дніпряни мудріші запорожців? Бо до вас дійшов слух, що олігарх купив установку? Ваша логіка не схожа на логіку serg1974?
В Украину продолжает прибывать энергетическое оборудование от международных партнеров.
«Для возобновления электроснабжения громад, больниц, объектов жизнеобеспечения общин областей, где сложная ситуация с энергоснабжением, партнеры предоставили оборудование для резервного питания общей мощностью более 145 МВт:
🇪🇺447 генераторов более чем на 7 МВт от ЕС; 🇮🇹 78 котлов мощностью 112 МВт от Италии; 🇩🇪2 когенерационные установки от Германии мощностью 3,8 МВт; 🇵🇱379 генераторов на 4,5 МВт от Польши; 🇫🇷30 генераторов общей мощностью 3,4 МВт от Франции; 106 генераторов от Юнисефа на 15,1 МВт.», — сообщила Юлия Свириденко.
Также в Украину следует оборудование от Азербайджана, Эстонии, Литвы, Люксембурга, Словакии, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии и Японии.
Юлия Свириденко поблагодарила Италию, Ирландию, Германию и Соединенное Королевство Великобритании за взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.
Она заверила, что правительство оказывает необходимую логистическую поддержку, упрощает регуляторные процедуры растаможивания импортного оборудования и способствует быстрому подключению техники. Ожидаем от общин быстрой установки и подключения.
Он отметил, что разрушения очень серьезные. Мгновенно отремонтировать это невозможно.
По словам Терехова, без тепла частично остались Киевский, Холодногорский и Новобаварский районы. Батареи стали холодными почти у всех жителей Шевченковского района.
«Мы развернули «пункти незламності», которые работают круглосуточно. Люди также могут воспользоваться метрополитеном, в качестве «пункта незламності» круглосуточно. Развернули определенное количество палаток», — рассказал мэр.
На вопрос ведущей марафона: «Есть ли прогноз, когда вернется отопление в дома?». Терехов ответил так: «Я буду очень осторожен с прогнозами. Мы работаем и концентрируем все усилия для того, чтобы люди были с коммунальными услугами».
Напомним, россияне добили ТЭЦ-5, которая отапливает значительную часть Харькова. Ее состояние мэр Игорь Терехов определил как «практически разрушенная». Также повреждены электроподстанции «Харьковская» и «Залютино». Удары по энергетике города продолжались несколько часов. В ход пошли баллистика, РСЗО, КАБы и беспилотники.
Краткое содержание - Переговоры сосредоточены на территории и Запорожской атомной электростанции. - Россия требует вывода войск из восточного Донецка у Украины - Большинство украинцев выступают против предоставления России земельных концессий. КИЕВ, 4 февраля (Reuters) - Украинские и российские официальные лица завершили «продуктивный» первый день новых переговоров при посредничестве США в Абу-Даби, заявил в среду главный переговорщик Киева, на фоне продолжающихся боевых действий в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны. Двухдневные трехсторонние встречи состоялись после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия воспользовалась поддержанным США энергетическим перемирием на прошлой неделе для накопления запасов боеприпасов, обрушив во вторник на Украину рекордное количество баллистических ракет. «Работа была содержательной и продуктивной, сосредоточенной на конкретных шагах и практических решениях», — написал на X Рустем Умеров, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины. Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, также назвал переговоры продуктивными и заявил, что они продолжатся в четверг утром . ....... Президент в интервью французскому телеканалу France 2 заявил, что число украинских солдат, погибших на поле боя в результате войны с Россией, оценивается в 55 000 человек.
ПАРИЖ, 4 февраля (Reuters) - Главный дипломат президента Франции Эммануэля Макрона во вторник находился в Москве для проведения переговоров с российскими официальными лицами, сообщил источник, осведомленный о встрече, и два дипломатических источника. Первый источник сообщил, что Эммануэль Бонн, возглавляющий дипломатический отдел Макрона с 2019 года, встречался с официальными лицами в Кремле. Он не предоставил более подробной информации, лишь заявив, что цель состоит в том, чтобы наладить диалог по ключевым вопросам, и прежде всего по Украине . Французская администрация председательства не подтвердила и не опровергла факт переговоров, но заявила: «Как президент заявил вчера у себя на пороге, обсуждения ведутся на техническом уровне в условиях полной прозрачности и в консультации с президентом Зеленским и с главными европейскими коллегами».
Два дипломатических источника сообщили, что союзники были проинформированы об этой инициативе и что Бонн провела переговоры с Юрием Ушаковым, старшим помощником президента России Владимира Путина.