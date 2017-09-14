RSS
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 17:59

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Та вы шо? :shock: — там еще что-то про "враги вокруг" в Парадигме есть...
В совке, кстати - тоже была "велика особиста диктатура"? Или оно "нужно чуть потерпеть" обосновывалось? 🤔

а в совку була ідеологічна диктатура. погралися за часів сталіна з культом особистості, й ті партійці, які його пережили, вирішили більше так не робити :lol: до речі ідеологічні або військові диктатури більш стійкі, ніж особисті.

Так отож... А идея "нужно сначала Родину Розбудовать" - просто отличная база, не так ли? ;)

ні, це лише твої хворобливі вигадки :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 18:04

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а в совку була ідеологічна диктатура. погралися за часів сталіна з культом особистості, й ті партійці, які його пережили, вирішили більше так не робити :lol: до речі ідеологічні або військові диктатури більш стійкі, ніж особисті.

Так отож... А идея "нужно сначала Родину Розбудовать" - просто отличная база, не так ли? ;)

ні, це лише твої хворобливі вигадки :lol:

Ну, "блажен, кто верует"... А так-то: "подивымось" :lol: как оно там будет.
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 18:20

  _hunter написав:Ну, "блажен, кто верует"... А так-то: "подивымось" :lol: как оно там будет.

Поки досягнень Хантера окрім максимальної смути за своїх батьків я не бачу. Вільна німецька? Працевлаштування у німецьку компанію на посаду більш ніж кладовщик? Батькам Хантера дійсно бути у скруті, державу по енергетиці бомбить сво. Нагадайте що то за 3 дивні букви, бо з вашого лепіту я навіть і не зрозуміла... але все іде по плану. Старлінк відмінили щоб найкраще сво проходило, навіть якщо у Олександра ні водія, ні діловода і сипається око )
Може як підставний хохол допоможе, кажуть що починає проходити...
stm
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Вільна німецька?


Кнопку «скарга» на німецькій навіть не вивчив 😅😅
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 18:55

  Water написав:Доктор технічних наук та експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв запропонував ввести спеціальний тариф на продаж електроенергії з накопичувачів на кшталт Ecoflow і Bluetti назад у мережу.
Він підкреслює, що станом на зараз українці мають удома накопичувачів «до 1,6 ГВт години з видачею на 3–4 години. А це як майже Хмельницька АЕС».
https://www.mexc.com/uk-UA/news/643527
Повна дискредитація наукових звань...
1 Віддати через екофлоу в мережу - технічно НЕ МОЖЛИВО
Екофлоу( і йому подібні) не можуть синхронізуватись по частоті з мережею
2 Розглядати те що ТЕХНІЧНО не можливо , навіть не розглянувши що це Економічно БЕЗГЛУЗДО...
Розрахунок на пальцях - екофлоу , десь 2квт*год ємності , нехай 2 рази в день перекриває пікові потреби -таким чином в рік віддасть десь +/-1000квт*год..
При вартості екофлоу у 35000-50000 грн - по якій ціні будуть продаватись кіловати ( при цьому треба ще врахувати що їх попередньо треба купити.
3 Такі нюанси як можливість централізованого запуску через оператора енергосистем приблизно 10000-100000 маленьких екофлоу і як це все добро синхронізовувати і звідки оператор взнає який обєм енергії накопичений в тому чи іншому......
Я взагалі навіть не обговорюю
budivelnik
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:але ПДВ 20% на білу кав'ярню ми введемо ) потім як у Москві будемо казати що у грудні 2025 були гроші на ресторани, а у січні 2026- швах, не стало )))
Вже десь проскакувало що гетьманцев занепокоєний великим податковим тиском на бізнес..
чи то вибори на носі
чи то він почитав зведену інформацію про діяльність за 2025 рік бізнесу....
budivelnik
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 19:02

  fox767676 написав:
  stm написав:фокс, всі давно в курсі, що гроза ФБ - це Ви. Витрати грошей у вартості квартири у Києві без мінімум грамоти за заслуги це прям результативність!

🦊🥰🤗

Ага, прям плевал под ноги ...

Алкота ты погребная ))
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 19:12

  Hotab написав:

Вільна німецька?


Кнопку «скарга» на німецькій навіть не вивчив 😅😅

Допомога батькам коштує 600грн доставити, не перевізником (там дешевше), що на європейські єври 12Є, ліки там кращі, безрецептурні йдуть максимум 5 днів. Я хвилюсь, що батьки Хантера мають сина який п*** на форумі і кнопає "Скарга" замість допомоги. Воно складніше з дебілом сином по життю при обстрілах які сво кожен день запускає...
stm
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Алкота

черниговская помойная распропагандированная :D
тебя бы в меге на олимпийской по фейс контролю бы забанили
пес помойный, крути хвостом от собачьей радости что нормальные люди тебе большое одолжение делают, отвечая на твой пустопотужный лай
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 19:17

  fox767676 написав:
  pesikot написав:Алкота

черниговская помойная распропагандированная :D
тебя бы в меге на олимпийской по фейс контролю бы забанили
пес помойный, крути хвостом от собачьей радости что нормальные люди тебе большое одолжение делают, отвечая на твой пустопотужный лай

Точняк ты бухой в сраку ))
pesikot
