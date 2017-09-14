В Днепропетровской области трое работников ТЦК избили мужчину до смерти, — полиция
Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию ночью 7 февраля. По предварительной экспертизе, он скончался от травмы головы.
Полиция Днепропетровской области.
Не поверишь.Только хотел скрин с Нацполиции выложить. А та Соренто и серый Фолькс-ну скажем так. Знакомые машины.. Что удивляет- что не в приступе эпилепсии разбил себе затылок,как обычно. Ну тут камеры на китайской стене засветили как он шел, и за ним эти две тачки.Хай подняли родственники, ну решили торпед типа слить, что бы рот закрыли. Лесин Олег Викторович. Был убит работниками ТЦК в Днепре, около 22:00 на проспекте Героев в районе дома 18.
fox767676 написав:PS/ Доводиться пояснювати, бо у молороського лоха з Чернігова надто обмежений словниковий запас
псіна рефлекторно гавкала (на мене та бандерлога) через слово "силовик" - типа його тільки в росії використовують https://www.silovik.com.ua/ на whois2010 через "юроидивий" хоча це хрестоматійний вірш Кобзаря і ось таким дегенератам, нездатним навіть загуглити предмет свого гавкання, адміністрація сприяє його хоч раз за такі провокації банили? мене банили чесно мобілізованого бандерлога - БАНИЛИ це якийсь соціальний експеримент зі зворотньої селекції???
Schmit написав:Зрозуміло, солдафону головне, щоб виконували накази, а не результат. А те, що добровольців які не вимагають зарплат і балів, можна було б залучити не як заміну, а як підмогу існуючим мобільним групам ЗСУ, тобто в полі навколо умовних Сум стояло б не лише 5...10 розрахунків ЗСУ, а ще +50..100 розрахунків цивільних добровольців і нічого страшного, якщо хтось з них в якийсь день не вийде.
ЙДИ! ЗБИВАЙ ШАХЕДИ! БАГАТО ВЖЕ ЗБИВ? ЧИ ТОБІ ХТОСЬ ЗАБОРОНЯЄ ЇХ ЗБИВАТИ?
можливо ви не знали:
членом групи протиповітряної оборони можуть бути виключно громадяни, які не підлягають мобілізації в розумінні статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
тобто шмідт, як і інші ухилянти - не може долучитись. можуть тільки будівельник, чоловік та сини флер, псіна, шаман, хотабич та інші брехливі псевдопатріоти.
fox767676 написав:і ось таким дегенератам, нездатним навіть загуглити предмет свого гавкання,
Может таки нужно перестать в упор видеть оных? Их тут три с половиной калеки, просто забейте.
да у меня полветки в бане и шаман и хантер и может даже лад )) хотя я к ним особой вражды не питаю - но у людей явно избыток времени на демагогию а тут какая-то инфотитушка по квоте, может писать откровенную, примитивнейшую и легкопроверяемую чушь , что если человек употребляет слова "силовик" или "юродивый" то он "спалился" или "бухает" Надо наконец взяться за труд и ставить хотя бы таких на место. Иначе шариковы загубят Украину окончательно
fox767676 написав: да у меня полветки в бане и шаман и хантер и может даже лад )) хотя я к ним особой вражды не питаю - но у людей явно избыток времени на демагогию а тут какая-то инфотитушка по квоте, может писать откровенную, примитивнейшую и легкопроверяемую чушь , что если человек употребляет слова "силовик" или "юродивый" то он "спалился" или "бухает" Надо наконец взяться за труд и ставить хотя бы таких на место. Иначе шариковы загубят Украину окончательно
Зачем бан? Вы что, не контролируете себя? Гоняетесь за бомжами возле наливаек и драными собаками возлет мусорок? Уверен, нет. Держите же себя в руках и здесь, как положено умственно развитому человеку. ЛАД нормальный, его поклонничество потужному компенсируется желанием закончить войну. Самый важный критерий адекватного человека: если человек не на фронте и при этом не желает вот прям сейчас закончить войну- это подлый лицемер, прячущийся за спинами своих соплеменников, и ждут его каменья.