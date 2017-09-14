RSS
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 22:01

Рецепт ладу та спокою для України - єрмасню та халамідічню та їх смердючих псів за грати
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 22:12

  Бетон написав:Офіційно.

В Днепропетровской области трое работников ТЦК избили мужчину до смерти, — полиция

Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию ночью 7 февраля. По предварительной экспертизе, он скончался от травмы головы.

Полиция Днепропетровской области.


Не поверишь.Только хотел скрин с Нацполиции выложить. А та Соренто и серый Фолькс-ну скажем так. Знакомые машины..
Что удивляет- что не в приступе эпилепсии разбил себе затылок,как обычно.
Ну тут камеры на китайской стене засветили как он шел, и за ним эти две тачки.Хай подняли родственники, ну решили торпед типа слить, что бы рот закрыли.
Лесин Олег Викторович.
Был убит работниками ТЦК в Днепре, около 22:00 на проспекте Героев в районе дома 18.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 22:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию ночью 7 февраля

Vadim_ а ну-ка явись форуму
как минимум на его месте должен быть ты )
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:PS/
Доводиться пояснювати, бо у молороського лоха з Чернігова надто обмежений словниковий запас


псіна рефлекторно гавкала (на мене та бандерлога) через слово "силовик" - типа його тільки в росії використовують
https://www.silovik.com.ua/
на whois2010 через "юроидивий" хоча це хрестоматійний вірш Кобзаря
і ось таким дегенератам, нездатним навіть загуглити предмет свого гавкання, адміністрація сприяє
його хоч раз за такі провокації банили?
мене банили
чесно мобілізованого бандерлога - БАНИЛИ
це якийсь соціальний експеримент зі зворотньої селекції???
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 22:38

  fox767676 написав:і ось таким дегенератам, нездатним навіть загуглити предмет свого гавкання,


Может таки нужно перестать в упор видеть оных?
Их тут три с половиной калеки, просто забейте.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 22:49

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Зрозуміло, солдафону головне, щоб виконували накази, а не результат.
А те, що добровольців які не вимагають зарплат і балів, можна було б залучити не як заміну, а як підмогу існуючим мобільним групам ЗСУ, тобто в полі навколо умовних Сум стояло б не лише 5...10 розрахунків ЗСУ, а ще +50..100 розрахунків цивільних добровольців і нічого страшного, якщо хтось з них в якийсь день не вийде.

ЙДИ! ЗБИВАЙ ШАХЕДИ! БАГАТО ВЖЕ ЗБИВ? ЧИ ТОБІ ХТОСЬ ЗАБОРОНЯЄ ЇХ ЗБИВАТИ?

можливо ви не знали:
членом групи протиповітряної оборони можуть бути виключно громадяни, які не підлягають мобілізації в розумінні статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

тобто шмідт, як і інші ухилянти - не може долучитись.
можуть тільки будівельник, чоловік та сини флер, псіна, шаман, хотабич та інші брехливі псевдопатріоти.
sergey_stasyuk555
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 22:56

  Shaman написав:КАБи теж спадщина срср.

схоже ти теж невиліковний.

За словами Скібіцького, Росія запланувала до кінця 2025 року виготовити до 120 тисяч КАБів


для порівняння що було всього лише рік тому:
Російські окупанти планують відновити та виготовити близько 10 тисяч одиниць керованих авіабомб на рік.
sergey_stasyuk555
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 22:57

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:і ось таким дегенератам, нездатним навіть загуглити предмет свого гавкання,


Может таки нужно перестать в упор видеть оных?
Их тут три с половиной калеки, просто забейте.


да у меня полветки в бане :D
и шаман и хантер и может даже лад ))
хотя я к ним особой вражды не питаю - но у людей явно избыток времени на демагогию
а тут какая-то инфотитушка по квоте, может писать откровенную, примитивнейшую и легкопроверяемую чушь , что если человек употребляет слова "силовик" или "юродивый" то он "спалился" или "бухает"
Надо наконец взяться за труд и ставить хотя бы таких на место. Иначе шариковы загубят Украину окончательно
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 23:04

  Shaman написав:
..........
й як же не підгавкнути? ЛАД тоді не ЛАД :lol:

Пошёл на хер!
Ты только гавкать и умеешь.
На большее не хватает ни ума, ни смелости.
ЛАД
  fox767676 написав:
да у меня полветки в бане :D
и шаман и хантер и может даже лад ))
хотя я к ним особой вражды не питаю - но у людей явно избыток времени на демагогию
а тут какая-то инфотитушка по квоте, может писать откровенную, примитивнейшую и легкопроверяемую чушь , что если человек употребляет слова "силовик" или "юродивый" то он "спалился" или "бухает"
Надо наконец взяться за труд и ставить хотя бы таких на место. Иначе шариковы загубят Украину окончательно


Зачем бан?
Вы что, не контролируете себя? Гоняетесь за бомжами возле наливаек и драными собаками возлет мусорок? Уверен, нет.
Держите же себя в руках и здесь, как положено умственно развитому человеку.
ЛАД нормальный, его поклонничество потужному компенсируется желанием закончить войну.
Самый важный критерий адекватного человека: если человек не на фронте и при этом не желает вот прям сейчас закончить войну- это подлый лицемер, прячущийся за спинами своих соплеменников, и ждут его каменья.
Господар Вельзевула
