Уже объяснял - я не поклоняюсь никому. Моему поколению сделали хорошую прививку от поклонения кому бы то ни было разоблачением культа личности тов. Сталина. А действия Зеленского я просто понимаю и не вижу сегодня у на кого-то, кто мог бы сделать иначе и лучше.
идолопоклонничество ничем не компенсируется худшее в СССР - культ Сталина и Ленина в РФ-90х - попытки царебожия дальше - хуже Украина какое-то время смотрелась ощутимо выигрышней на фоне москвы На левацком форуме лет 10 назад кто-то пророчески пошутил насчет царебожия коллаборационистки Поклонской Н. , назавав ее "Огнепоклонской" Она реально ушла от одих идолов (царя) к другим, cовсем языческим. есть и неперсонифицированные идолы - "невидимая рука рынка"," мир основанный на правилах" и т.д. если человек склонен к идолопончеству, он не познает божественной боагодати, будет метаться от идолов одного племени к идолам другого, ои националистических к коммунистическим и наоборот. Надо это преодолеть и выйти на новый уровень, иначе дичь никогда не закончится «Ідоли падуть» Юліана Опільського (справжнє ім'я — Юрій Львович Рудницький (1884–1937), західноукраїнський письменник, історичний романіст) посмотрите на трепет этих существ перед фикцией
Краткое содержание - США предложили провести новый раунд мирных переговоров в Майами, Киев согласился. - Вашингтон предлагает прекратить энергетическую войну, Россия пока не согласна. - Украина и Россия далеки друг от друга по территориальным вопросам. КИЕВ, 7 февраля (Reuters) - Соединенные Штаты хотят, чтобы Москва и Киев нашли решение о том, как положить конец войне на Украине до лета, заявил президент Владимир Зеленский. В комментариях для журналистов, опубликованных его офисом в субботу после двухдневных переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США в Абу-Даби на этой неделе, Зеленский заявил, что Вашингтон предложил провести переговоры в Майами через неделю, и Киев согласился с этим. .....«Американцы предлагают сторонам прекратить войну до начала этого лета и, вероятно, будут оказывать давление на стороны, чтобы те придерживались этого графика», — сказал Зеленский. .....Украина предложила план секвенирования, сказал Зеленский, но не предоставил никаких конкретных деталей. .....Зеленский утверждает, что гарантии безопасности имеют ключевое значение.
В ноябре американский лидер впервые в истории принял в Белом доме президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Для лидеров Центральной Азии сближение с США служит способом ограничить российское и китайское влияние. А команда Трампа не обсуждает с ними проблемы с правами человека и демократией в их странах, как делали предыдущие американские администрации. Вместо этого Вашингтон интересуется полезными ископаемыми, включая редкоземельные металлы.
«Ресурсы, которыми Бог благословил ваши страны», — так обозначил госсекретарь США Марко Рубио поле для сотрудничества с государствами региона. Он обещал посетить все пять стран в 2026 году.
уже во второй половине 2023 года первые терминалы Starlink начали появляться на фронте и у российской армии.
Учитывая, что официально российские граждане не могут пользоваться этой услугой, а сам Starlink на территории России не работает, очевидно, что это были «серые» терминалы, купленные и ввезенные контрабандой из третьих стран. ........ Еще в начале 2024 года Михаил Федоров (на тот момент — министр цифровой трансформации) говорил о поиске решения, которое бы деактивировало эти российские терминалы.
«Мы нашли алгоритм, предложили его SpaceX, сейчас у нас происходит коммуникация, как сделать так, чтобы подобных кейсов не было», — заявлял он в интервью украинскому изданию «Суспильне» в феврале 2024 года.
Однако для того, чтобы это «решение» было действительно воплощено в жизнь, понадобилось почти два года. ......... «Отключение американцами терминалов Starlink, используемых ВС России, негативно сказалось на организации связи в наших подразделениях. Экстренно войска организуют резервные, пусть и менее удобные, способы связи», — пишет крупный ТГ-канал «Два майора» (1,2 млн подписчиков).
Российский Z-блогер Юрий Подоляка (2,9 млн подписчиков) описал ситуацию, сложившуюся в подразделениях российских войск без спутниковой связи, как «хаос». ....... «Чего так долго все боялись, но тайно надеялись, что до конца СВО не произойдет, — произошло. Илон Маск щелкнул рубильником, и 80% терминалов Starlink на фронте упало. Причем с высокой вероятностью с нашей стороны это скоро дойдет до 100%, и только российской смекалкой это можно будет попытаться обойти», — написал он 5 февраля в Telegram. ....... Статистика Генштаба ВСУ указывает на снижение количества боевых действий на фронте после 2 февраля, то есть с того дня, как SpaceX начал отключать «серые» терминалы.
Если 31 января зафиксировано 338 боевых столкновений, и 1 февраля — 179, то в последующие дни этот показатель упал на 15–20%. Например, 4 февраля было 133 столкновения. ..... Чем России заменить Starlink(описаны несколько вариантов, но они либо явно хуже Старлинков, либо будут когда-то позже)
