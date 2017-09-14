уже во второй половине 2023 года первые терминалы Starlink начали появляться на фронте и у российской армии.



Учитывая, что официально российские граждане не могут пользоваться этой услугой, а сам Starlink на территории России не работает, очевидно, что это были «серые» терминалы, купленные и ввезенные контрабандой из третьих стран.

Еще в начале 2024 года Михаил Федоров (на тот момент — министр цифровой трансформации) говорил о поиске решения, которое бы деактивировало эти российские терминалы.



«Мы нашли алгоритм, предложили его SpaceX, сейчас у нас происходит коммуникация, как сделать так, чтобы подобных кейсов не было», — заявлял он в интервью украинскому изданию «Суспильне» в феврале 2024 года.



Однако для того, чтобы это «решение» было действительно воплощено в жизнь, понадобилось почти два года.

«Отключение американцами терминалов Starlink, используемых ВС России, негативно сказалось на организации связи в наших подразделениях. Экстренно войска организуют резервные, пусть и менее удобные, способы связи», — пишет крупный ТГ-канал «Два майора» (1,2 млн подписчиков).



Российский Z-блогер Юрий Подоляка (2,9 млн подписчиков) описал ситуацию, сложившуюся в подразделениях российских войск без спутниковой связи, как «хаос».

«Чего так долго все боялись, но тайно надеялись, что до конца СВО не произойдет, — произошло. Илон Маск щелкнул рубильником, и 80% терминалов Starlink на фронте упало. Причем с высокой вероятностью с нашей стороны это скоро дойдет до 100%, и только российской смекалкой это можно будет попытаться обойти», — написал он 5 февраля в Telegram.

Статистика Генштаба ВСУ указывает на снижение количества боевых действий на фронте после 2 февраля, то есть с того дня, как SpaceX начал отключать «серые» терминалы.



Если 31 января зафиксировано 338 боевых столкновений, и 1 февраля — 179, то в последующие дни этот показатель упал на 15–20%. Например, 4 февраля было 133 столкновения.

Чем России заменить Starlink(описаны несколько вариантов, но они либо явно хуже Старлинков, либо будут когда-то позже)