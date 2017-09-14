RSS
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 01:36

Для людей верящих в "мораль и демократические ценности" в политике:
В ноябре американский лидер впервые в истории принял в Белом доме президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Для лидеров Центральной Азии сближение с США служит способом ограничить российское и китайское влияние. А команда Трампа не обсуждает с ними проблемы с правами человека и демократией в их странах, как делали предыдущие американские администрации. Вместо этого Вашингтон интересуется полезными ископаемыми, включая редкоземельные металлы.

«Ресурсы, которыми Бог благословил ваши страны», — так обозначил госсекретарь США Марко Рубио поле для сотрудничества с государствами региона. Он обещал посетить все пять стран в 2026 году.
https://www.bbc.com/russian/articles/c8j343g3wedo
Хотя понимаю, что это не поможет.
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 02:11

Сегодня обсуждали вопрос о Старлинках -"Отключение терминалов Starlink: как это повлияло на украинскую и российскую армии" - https://www.bbc.com/russian/articles/ce8r841vn3eo
уже во второй половине 2023 года первые терминалы Starlink начали появляться на фронте и у российской армии.

Учитывая, что официально российские граждане не могут пользоваться этой услугой, а сам Starlink на территории России не работает, очевидно, что это были «серые» терминалы, купленные и ввезенные контрабандой из третьих стран.
........
Еще в начале 2024 года Михаил Федоров (на тот момент — министр цифровой трансформации) говорил о поиске решения, которое бы деактивировало эти российские терминалы.

«Мы нашли алгоритм, предложили его SpaceX, сейчас у нас происходит коммуникация, как сделать так, чтобы подобных кейсов не было», — заявлял он в интервью украинскому изданию «Суспильне» в феврале 2024 года.

Однако для того, чтобы это «решение» было действительно воплощено в жизнь, понадобилось почти два года.
.........
«Отключение американцами терминалов Starlink, используемых ВС России, негативно сказалось на организации связи в наших подразделениях. Экстренно войска организуют резервные, пусть и менее удобные, способы связи», — пишет крупный ТГ-канал «Два майора» (1,2 млн подписчиков).

Российский Z-блогер Юрий Подоляка (2,9 млн подписчиков) описал ситуацию, сложившуюся в подразделениях российских войск без спутниковой связи, как «хаос».
.......
«Чего так долго все боялись, но тайно надеялись, что до конца СВО не произойдет, — произошло. Илон Маск щелкнул рубильником, и 80% терминалов Starlink на фронте упало. Причем с высокой вероятностью с нашей стороны это скоро дойдет до 100%, и только российской смекалкой это можно будет попытаться обойти», — написал он 5 февраля в Telegram.
.......
Статистика Генштаба ВСУ указывает на снижение количества боевых действий на фронте после 2 февраля, то есть с того дня, как SpaceX начал отключать «серые» терминалы.

Если 31 января зафиксировано 338 боевых столкновений, и 1 февраля — 179, то в последующие дни этот показатель упал на 15–20%. Например, 4 февраля было 133 столкновения.
.....
Чем России заменить Starlink(описаны несколько вариантов, но они либо явно хуже Старлинков, либо будут когда-то позже)
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 02:27

  Wirująświatła написав:....бдсм напишет что это вражеское ипсо, никого в ТЦК не бьют. ......

Виталик, вы часто обижались на гораздо меньшее и выступали против личных оскорблений.
Или это недопустимо только по отношению к вам?
Вы давно не появлялись на ветке. Но вы знаете, хамства здесь хватает и без вас.
Очень прошу вас отредактировать этот пост.
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 07:26

D44 критикує ППО і каже «я б міг краще»


Від себе можу лише додати, що ніколи нищення об'єктів цивільної інфраструктури не призводить до капітуляції. Україна точно не послабить своєї позиції на переговорах.

Сергій Місюра:

"Аналіз обстрілу 3 лютого 2026 року.

Так, це знову унікальний, комбінований ракетний удар. В якщо перші два в цьому році були, то це точно 3.0.

В чому унікальність на цей раз? Рекордна кількість балістики та вже 4 ракети Циркони! І коли перші два були розраховані на вибивання ракет PAC-3 для Петріотів, то сьогодні чітко били туди, де їх немає. І головне - били бо потужностях генерації не світла, а саме тепла! В Києві, Харкові та Дніпрі постраждали саме такі види ТЕС.

Коротка частина закінчилась, переходимо до детальної, і для тих, що хоче більше читати. Коротко залишилось вище, тому решті дякую, що чекаєте і читаєте)

Те, що не буде ніякого енергетичного перемир'я я написав ще раніше. І хоча Трамп домовився за тиждень, а ми взагалі перестали бити запорєбрік, - Пєсков постійно путався що ж там з тим перемир'ям. І які числа, дати і взагалі, в бункерах точно не холодно.

Півні дочекались найхолоднішої ночі за цю зиму. До мінус 26 градусів падала температура. І другий фактор - показати НАТО, що вони їх вертіли. Так, така логіка Кремля також присутня. Адже весь світ знав, що сьогодні в Києві буде Генсек НАТО Рютте. А якщо він з самого ранку виступав у Верховній Раді, прилетіти в Київ не можна - значить він уже вночі був в Києві, або їхав потягом до Києва. Тобто, результат атаки він точно чув. Відчував.

Коли приїжджали хоч хтось з американської сторони - ніколи не було обстрілів. Генсек НАТО - будь ласка.

Стосовно холодів, то я вже писав в минулих аналізах, що півні спішать. І мало, що писав я. Кирило Буданов про це говорив ще на посаді голови ГУР до нового року. Що це вікно можливостей для півнів - поки морози, треба "тривожити" українців, показати свою сильну позицію. Що ми можемо, що на цьому буде спиратись наша переговорна позиція. І мені подобається, що на посаді голови Офісу - він по дорослому продовжує говорити. Що нам треба протриматися до весни, що за ракети до Петріотів ведуться перемовини, що не можна, хоча і дуже важко великим містам - здавати позиції на переговорному процесі.

Стосовно ракет, то просто подумайте, яким нам їх не дали після нового року. Який був би січень, якщо б минулих два обстріли не поставили рекорд по збиттю балістики (14 з 18) та перші масові збиття ракет з ТОННОЮ БЧ ракет Х-32 (це взагалі унікальне явище для світового розвитку ПРО)?? До прикладу, до попереднього обстрілу ми збили ВСЬОГО ЛИШ 3 ракети Х-22/32. ТРИ ракети з 412 запущених! З ЧОТИРЬОХСОТ ДВАНАДЦЯТИ! А тиждень тому - аж 9 з 12 ракет!

Цього разу, наче і немає таких рекордів, ми збили 11 з 32 балістичних ракет. Скажете ви, і чисто математично будете праві. Але, вони сьогодні й летіли не всі по Києву! Постраждали Харків, Дніпро та Одещина. І ще раз нагадую про країну-гній - вони били чисто по ТЕС, які генерують тепло, а не світло! Це тупо терористичний акт, який можна потім буде довести в міжнародних судах як геноцид проти України в такі морози!

Рекордом цього разу стали ракети Циркон. Так, ті самі гіперзвукові ПКР, які минулі рази ми не збивали. Збивали в 24 році, але одиничні, які можна було назвати випробуванням. Минулі обстріли - тести наземних пускових, щоб не використовувати флот, якого і так мало залишилось в Чорному морі. Я ще говорив, що б'ють ними з Криму, бо південь Києва незахищений від них. Цього ж разу, після аналізу, що Циркони "проходять" з півдня - ударили одразу ЧОТИРМА ракетами! Це значить, що одразу дві наземних пускових здійснили повний залп. Але ж ми також вміємо в аналіз - відбулось переміщення сил та засобів, тому збито УСІ ЧОТИРИ ЦИРКОНИ. Думаю, тут вже можна починати говорити про покращення в комплексах SAMP/T, та зміну алгоритмів і самих ракет ПАК-3.

Тепер висновки.
Півні - терористи, тут без варіантів. Били виключно по теплу громадян.
Ми збили багато ракет, які в світі вважались до нас "незбиваємими".
Дуже велика кількість збитих Шахедів - 412 з 450. Навіть 500 не змогли запустити, не те що 1000, про які багато хто говорив. Це робота наших спецслужб - ГУР, СБУ та СЗР.
Рекорд збитих гіперзвукових Цирконів - 4 з 4. Вперше така масована атака.
Постійна рубрика - на росії щось йде не так. Тому, запущено було 7 ракет Х-32, а не 8. По кількості підвісок на чотирьох Ту-22м3. Одна десь в Брянській області зробила комусь басейн на городі.
Кинджали знову не використали, як і в минулі рази. Або проблеми з літаками Міг-31К, або знову міняють щось в самих ракетах. (Алгоритми, рулі, антени в т.д.) Бо ладно Циркон ми вже 4 з 4 збиваємо. А має ж щось бути, щоб точно не збили. Працюють.

До весни ще будуть обстріли. Вони ж не просто так мільярди доларів викидають в повітря, замість налагодити щось в своїх містах. Їм треба знищувати все в нас. На свій охлос їм наплювати. Лиш би показати карту, що в черговий раз 1000 будинків в Києві та Харкові без тепла. Це на росії почот і уваженіє. А запускати Ту-95МС з умовного Енгельса, в якому немає світла взагалі, щоб полетіла ракета і залишила без світла пів Троєщини - це воно. Півняча натура країни-гною.

Головне, що ми витримали і цей удар. Боляче, але тримаємось. Києву сьогодні легше, але дуже важко Харкову і Дніпру. Тримаймося!
І ще раз зауважу, що якби не наші Боги ППО - було б набагато гірше!"


Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 08:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А минусы "знакомый полковник" в чем видит - учитывая озвученный возраст? 🤔

ще один х** накидає маячні

нічого добровольці не зіб'ють,
цивільним ніхто в руки кулемета(з набоями)
і радар не дасть, досі не зрозумів?
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 08:55

  Water написав:
А горші тобі хто сплачує, мацьковський патріархат?

іди ти замість мене, най тобі бюджет сплачує . Я сюди не просився.
Не буде грошей я просто піду і не тільки я.
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 09:17

  Shaman написав:
  Banderlog написав:цікава в тебе позиція- про не хочем гроші в бюджет. )
А з якого я б їх мав хотіти в бюджет? :lol: лічно мені до бюджету діла нема. Як і до твого контракту.
Закрили щоб ви не порозбігались.
Мені в відпустці їхати за кордон дозволяють. Може й поїду.

а гроші з бюджету отримуєш. звідки вони там беруться - це вже не цікавить.

не тебе одного випускають за кордон. й що з того?
правильно мене не цікавить звідки гроші в бюджеті. Якби я сюди за грішми пішов добровільно то ви могли б щось чіркати, наповнювачі бюджету. Шо що з того? Розмова була шо я сказав шо ще 10 р більшість не випустять а water сказав що його треба випускати бо в нього контракт))) і він наповнювач :lol:
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 09:38

Banderlog считаю что вам платят европейские деньги. А не местные наповнювачи. И платят недостаточно, к сожалению.
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 09:41

  serg1974 написав:Banderlog считаю что вам платят европейские деньги. А не местные наповнювачи. И платят недостаточно, к сожалению.

Купюри не мають запаху і відтінків.
Чи «наповнювачі» платять військовим, а «партнери» пенсії , зарплати додярнковвй дружині і всякі є-відновлення, чи «наповнювачі» платять пенсії, а партнери військовим, в будь якому разі без наповнювачів рівняння не зійдеться. Хіба що партнери візьмуть на себе взагалі все. Без винятку.
