Для людей верящих в "мораль и демократические ценности" в политике:
В ноябре американский лидер впервые в истории принял в Белом доме президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Для лидеров Центральной Азии сближение с США служит способом ограничить российское и китайское влияние. А команда Трампа не обсуждает с ними проблемы с правами человека и демократией в их странах, как делали предыдущие американские администрации. Вместо этого Вашингтон интересуется полезными ископаемыми, включая редкоземельные металлы.
«Ресурсы, которыми Бог благословил ваши страны», — так обозначил госсекретарь США Марко Рубио поле для сотрудничества с государствами региона. Он обещал посетить все пять стран в 2026 году.
уже во второй половине 2023 года первые терминалы Starlink начали появляться на фронте и у российской армии.
Учитывая, что официально российские граждане не могут пользоваться этой услугой, а сам Starlink на территории России не работает, очевидно, что это были «серые» терминалы, купленные и ввезенные контрабандой из третьих стран. ........ Еще в начале 2024 года Михаил Федоров (на тот момент — министр цифровой трансформации) говорил о поиске решения, которое бы деактивировало эти российские терминалы.
«Мы нашли алгоритм, предложили его SpaceX, сейчас у нас происходит коммуникация, как сделать так, чтобы подобных кейсов не было», — заявлял он в интервью украинскому изданию «Суспильне» в феврале 2024 года.
Однако для того, чтобы это «решение» было действительно воплощено в жизнь, понадобилось почти два года. ......... «Отключение американцами терминалов Starlink, используемых ВС России, негативно сказалось на организации связи в наших подразделениях. Экстренно войска организуют резервные, пусть и менее удобные, способы связи», — пишет крупный ТГ-канал «Два майора» (1,2 млн подписчиков).
Российский Z-блогер Юрий Подоляка (2,9 млн подписчиков) описал ситуацию, сложившуюся в подразделениях российских войск без спутниковой связи, как «хаос». ....... «Чего так долго все боялись, но тайно надеялись, что до конца СВО не произойдет, — произошло. Илон Маск щелкнул рубильником, и 80% терминалов Starlink на фронте упало. Причем с высокой вероятностью с нашей стороны это скоро дойдет до 100%, и только российской смекалкой это можно будет попытаться обойти», — написал он 5 февраля в Telegram. ....... Статистика Генштаба ВСУ указывает на снижение количества боевых действий на фронте после 2 февраля, то есть с того дня, как SpaceX начал отключать «серые» терминалы.
Если 31 января зафиксировано 338 боевых столкновений, и 1 февраля — 179, то в последующие дни этот показатель упал на 15–20%. Например, 4 февраля было 133 столкновения. ..... Чем России заменить Starlink(описаны несколько вариантов, но они либо явно хуже Старлинков, либо будут когда-то позже)
Wirująświatła написав:....бдсм напишет что это вражеское ипсо, никого в ТЦК не бьют. ......
Виталик, вы часто обижались на гораздо меньшее и выступали против личных оскорблений. Или это недопустимо только по отношению к вам? Вы давно не появлялись на ветке. Но вы знаете, хамства здесь хватает и без вас. Очень прошу вас отредактировать этот пост.
Від себе можу лише додати, що ніколи нищення об'єктів цивільної інфраструктури не призводить до капітуляції. Україна точно не послабить своєї позиції на переговорах.
Сергій Місюра:
"Аналіз обстрілу 3 лютого 2026 року.
Так, це знову унікальний, комбінований ракетний удар. В якщо перші два в цьому році були, то це точно 3.0.
В чому унікальність на цей раз? Рекордна кількість балістики та вже 4 ракети Циркони! І коли перші два були розраховані на вибивання ракет PAC-3 для Петріотів, то сьогодні чітко били туди, де їх немає. І головне - били бо потужностях генерації не світла, а саме тепла! В Києві, Харкові та Дніпрі постраждали саме такі види ТЕС.
Коротка частина закінчилась, переходимо до детальної, і для тих, що хоче більше читати. Коротко залишилось вище, тому решті дякую, що чекаєте і читаєте)
Те, що не буде ніякого енергетичного перемир'я я написав ще раніше. І хоча Трамп домовився за тиждень, а ми взагалі перестали бити запорєбрік, - Пєсков постійно путався що ж там з тим перемир'ям. І які числа, дати і взагалі, в бункерах точно не холодно.
Півні дочекались найхолоднішої ночі за цю зиму. До мінус 26 градусів падала температура. І другий фактор - показати НАТО, що вони їх вертіли. Так, така логіка Кремля також присутня. Адже весь світ знав, що сьогодні в Києві буде Генсек НАТО Рютте. А якщо він з самого ранку виступав у Верховній Раді, прилетіти в Київ не можна - значить він уже вночі був в Києві, або їхав потягом до Києва. Тобто, результат атаки він точно чув. Відчував.
Коли приїжджали хоч хтось з американської сторони - ніколи не було обстрілів. Генсек НАТО - будь ласка.
Стосовно холодів, то я вже писав в минулих аналізах, що півні спішать. І мало, що писав я. Кирило Буданов про це говорив ще на посаді голови ГУР до нового року. Що це вікно можливостей для півнів - поки морози, треба "тривожити" українців, показати свою сильну позицію. Що ми можемо, що на цьому буде спиратись наша переговорна позиція. І мені подобається, що на посаді голови Офісу - він по дорослому продовжує говорити. Що нам треба протриматися до весни, що за ракети до Петріотів ведуться перемовини, що не можна, хоча і дуже важко великим містам - здавати позиції на переговорному процесі.
Стосовно ракет, то просто подумайте, яким нам їх не дали після нового року. Який був би січень, якщо б минулих два обстріли не поставили рекорд по збиттю балістики (14 з 18) та перші масові збиття ракет з ТОННОЮ БЧ ракет Х-32 (це взагалі унікальне явище для світового розвитку ПРО)?? До прикладу, до попереднього обстрілу ми збили ВСЬОГО ЛИШ 3 ракети Х-22/32. ТРИ ракети з 412 запущених! З ЧОТИРЬОХСОТ ДВАНАДЦЯТИ! А тиждень тому - аж 9 з 12 ракет!
Цього разу, наче і немає таких рекордів, ми збили 11 з 32 балістичних ракет. Скажете ви, і чисто математично будете праві. Але, вони сьогодні й летіли не всі по Києву! Постраждали Харків, Дніпро та Одещина. І ще раз нагадую про країну-гній - вони били чисто по ТЕС, які генерують тепло, а не світло! Це тупо терористичний акт, який можна потім буде довести в міжнародних судах як геноцид проти України в такі морози!
Рекордом цього разу стали ракети Циркон. Так, ті самі гіперзвукові ПКР, які минулі рази ми не збивали. Збивали в 24 році, але одиничні, які можна було назвати випробуванням. Минулі обстріли - тести наземних пускових, щоб не використовувати флот, якого і так мало залишилось в Чорному морі. Я ще говорив, що б'ють ними з Криму, бо південь Києва незахищений від них. Цього ж разу, після аналізу, що Циркони "проходять" з півдня - ударили одразу ЧОТИРМА ракетами! Це значить, що одразу дві наземних пускових здійснили повний залп. Але ж ми також вміємо в аналіз - відбулось переміщення сил та засобів, тому збито УСІ ЧОТИРИ ЦИРКОНИ. Думаю, тут вже можна починати говорити про покращення в комплексах SAMP/T, та зміну алгоритмів і самих ракет ПАК-3.
Тепер висновки. Півні - терористи, тут без варіантів. Били виключно по теплу громадян. Ми збили багато ракет, які в світі вважались до нас "незбиваємими". Дуже велика кількість збитих Шахедів - 412 з 450. Навіть 500 не змогли запустити, не те що 1000, про які багато хто говорив. Це робота наших спецслужб - ГУР, СБУ та СЗР. Рекорд збитих гіперзвукових Цирконів - 4 з 4. Вперше така масована атака. Постійна рубрика - на росії щось йде не так. Тому, запущено було 7 ракет Х-32, а не 8. По кількості підвісок на чотирьох Ту-22м3. Одна десь в Брянській області зробила комусь басейн на городі. Кинджали знову не використали, як і в минулі рази. Або проблеми з літаками Міг-31К, або знову міняють щось в самих ракетах. (Алгоритми, рулі, антени в т.д.) Бо ладно Циркон ми вже 4 з 4 збиваємо. А має ж щось бути, щоб точно не збили. Працюють.
До весни ще будуть обстріли. Вони ж не просто так мільярди доларів викидають в повітря, замість налагодити щось в своїх містах. Їм треба знищувати все в нас. На свій охлос їм наплювати. Лиш би показати карту, що в черговий раз 1000 будинків в Києві та Харкові без тепла. Це на росії почот і уваженіє. А запускати Ту-95МС з умовного Енгельса, в якому немає світла взагалі, щоб полетіла ракета і залишила без світла пів Троєщини - це воно. Півняча натура країни-гною.
Головне, що ми витримали і цей удар. Боляче, але тримаємось. Києву сьогодні легше, але дуже важко Харкову і Дніпру. Тримаймося! І ще раз зауважу, що якби не наші Боги ППО - було б набагато гірше!"
Banderlog написав:цікава в тебе позиція- про не хочем гроші в бюджет. ) А з якого я б їх мав хотіти в бюджет? лічно мені до бюджету діла нема. Як і до твого контракту. Закрили щоб ви не порозбігались. Мені в відпустці їхати за кордон дозволяють. Може й поїду.
а гроші з бюджету отримуєш. звідки вони там беруться - це вже не цікавить.
не тебе одного випускають за кордон. й що з того?
правильно мене не цікавить звідки гроші в бюджеті. Якби я сюди за грішми пішов добровільно то ви могли б щось чіркати, наповнювачі бюджету. Шо що з того? Розмова була шо я сказав шо ще 10 р більшість не випустять а water сказав що його треба випускати бо в нього контракт))) і він наповнювач
serg1974 написав:Banderlog считаю что вам платят европейские деньги. А не местные наповнювачи. И платят недостаточно, к сожалению.
Купюри не мають запаху і відтінків. Чи «наповнювачі» платять військовим, а «партнери» пенсії , зарплати додярнковвй дружині і всякі є-відновлення, чи «наповнювачі» платять пенсії, а партнери військовим, в будь якому разі без наповнювачів рівняння не зійдеться. Хіба що партнери візьмуть на себе взагалі все. Без винятку.