Правду знає лише Шміт і Летусрок.
Додано: Нед 08 лют, 2026 09:58
рівняння і так не сходиться. Сходилилось б воно якби платили стільки що хватало б добровольців.
Трохи тексту про Українське виробництво Коли я почав зустрічатися з партнерами та українськими виробниками дронів, я заходив до їхніх майстерень і бачив, як 20 людей працюють пліч-о-пліч на 50 квадратних метрах.
Перше, що мене вразило, це те, що вони так і не передали свої готові дрони.
Вони залишали їх на столі поруч із собою великою купою. Потрібно було бачити, як вони виконують завдання, щоб виправдати свою сутність. Багато з цих хлопців дуже хвилювалися через призов. Для них бути виробником дронів означало не просто заробіток. Йшлося про роботу, яка захищала їх від відправки на фронт, а це означало, що вони повністю боялися втратити роботу.
Що стосується інновацій, то через необхідність вони усунули всю бюрократію, яка зазвичай уповільнювала б роботу будь-якої західної країни чи організації. Але це також означає повну втрату безпеки.
Деякими з їхніх бойових пристроїв були дві вішалки для одягу, спрямовані вперед, у передню частину дрона. Коли він летів у ціль, удар зігнув би ці два дроти разом, торкнувся б їх, створив би електричне коло та вибухнув. Однак, те саме траплялося б і якщо б ви випадково впустили його зі столу. І таке траплялося б, знаєте, час від часу
Додано: Нед 08 лют, 2026 10:53
И это впервые озвучили - интересная неделя пошла...
Додано: Нед 08 лют, 2026 11:14
Ракети - так, згоден.
Але шахеди... Вже не раз спостерігаю картину на моніторингових каналах, наприклад: "один шахед на Київщині, на Житомерщині, на Рівненщині, на Хмельниччині, на Тернопільщині, на Львів"... і удар по Бандері.
Тобто один шахеди годинами літає над всією країною, його бачать, ведуть і ніхто не збиває, це нормальна робота ППО під час війни? Ще поляків зібрались вчити, як дрони збивати - сюр.
А ось ці звіти в картинках з сотнями траекторій БПЛА, які чи не всі ведуть через усю країну до точок ураження, які усім своїм виглядом свідчать про повний провал ППО, але зранку нам розповідають про 70-90% збиття.
Суцільна брехня, брехня і брехня, яка веде країну до поразки.
