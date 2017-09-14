serg1974 написав:Banderlog считаю что вам платят европейские деньги. А не местные наповнювачи. И платят недостаточно, к сожалению.
Купюри не мають запаху і відтінків. Чи «наповнювачі» платять військовим, а «партнери» пенсії , зарплати додярнковвй дружині і всякі є-відновлення, чи «наповнювачі» платять пенсії, а партнери військовим, в будь якому разі без наповнювачів рівняння не зійдеться. Хіба що партнери візьмуть на себе взагалі все. Без винятку.
рівняння і так не сходиться. Сходилилось б воно якби платили стільки що хватало б добровольців. Трохи тексту про Українське виробництво Коли я почав зустрічатися з партнерами та українськими виробниками дронів, я заходив до їхніх майстерень і бачив, як 20 людей працюють пліч-о-пліч на 50 квадратних метрах.
Перше, що мене вразило, це те, що вони так і не передали свої готові дрони.
Вони залишали їх на столі поруч із собою великою купою. Потрібно було бачити, як вони виконують завдання, щоб виправдати свою сутність. Багато з цих хлопців дуже хвилювалися через призов. Для них бути виробником дронів означало не просто заробіток. Йшлося про роботу, яка захищала їх від відправки на фронт, а це означало, що вони повністю боялися втратити роботу.
Що стосується інновацій, то через необхідність вони усунули всю бюрократію, яка зазвичай уповільнювала б роботу будь-якої західної країни чи організації. Але це також означає повну втрату безпеки.
Деякими з їхніх бойових пристроїв були дві вішалки для одягу, спрямовані вперед, у передню частину дрона. Коли він летів у ціль, удар зігнув би ці два дроти разом, торкнувся б їх, створив би електричне коло та вибухнув. Однак, те саме траплялося б і якщо б ви випадково впустили його зі столу. І таке траплялося б, знаєте, час від часу
И это впервые озвучили - интересная неделя пошла...
За словами прем’єра, у квітні 2022 року Київ і Москва були максимально близькі до укладення мирної угоди, однак цей процес, за твердженням Бабіша, був зірваний після втручання західних партнерів України.
Андрій Бабіш прямо звинуватив тодішнього главу уряду Великої Британії Бориса Джонсона у тому, що переговори не були доведені до завершення.
d44 написав:.......... А що КОНКРЕТНО заважає збивати шахеди чи розвідувальні дрони зараз, які летять з Сумщини на Львівщину. Військовим не вистачає "ухилянтів", які поки не в ЗСУ?
Не берусь ответить на ваш вопрос, но хочу напомнить ситуацию в Израиле. Когда их достаточно интенсивно начал обстреливать Иран, им не помогла их хвалёная (и, действительно, многослойная и очень надёжная) система ПВО. Иранские ракеты её пробивали. У нас росс. налёты значительно интенсивнее, а территория, которую надо прикрывать, намного больше.
Ракети - так, згоден. Але шахеди... Вже не раз спостерігаю картину на моніторингових каналах, наприклад: "один шахед на Київщині, на Житомерщині, на Рівненщині, на Хмельниччині, на Тернопільщині, на Львів"... і удар по Бандері. Тобто один шахеди годинами літає над всією країною, його бачать, ведуть і ніхто не збиває, це нормальна робота ППО під час війни? Ще поляків зібрались вчити, як дрони збивати - сюр. А ось ці звіти в картинках з сотнями траекторій БПЛА, які чи не всі ведуть через усю країну до точок ураження, усім своїм виглядом свідчать про повний провал ППО, але зранку нам розповідають про 70-90% збиття. Така ж суцільна і водночас самовикриваюча брехня з фламінгами/паляницями, з міндічами, з втратами, з СЗЧ, з бусифікацією... та з усім, навіть збрехати впевнено і професійно ця влада не спроможна. Але потужнічають...
еще раз напишу , днём , слышно летит шахед, до этого сто раз слышал но не видел, слышна стрельба из разного ствольного и тут инверсный след от ракеты которая за много от него уходит в небо , пара секунд и в хвост ему ракета другого типа , взорвалась на слишком большом расстоянии и шахед спокойно полетел далее , причина? ладно ствольная, но ракеты
prodigy написав:нічого добровольці не зіб'ють, цивільним ніхто в руки кулемета(з набоями) і радар не дасть, досі не зрозумів?
Дають і кулемет , дають і набої.... Бачив навіть шилку з чимось подібним до малого радару(спеціально не розглядав що це конкретно) , але шилка на вантажівці, бійці точно не ДФТГ....
А от група з ДП-27 (кулемет Дегтярьова 1927 року розробки) був якраз в руках хлопців з ДФТГ і навіть поблизу не було пікапа з станком для стрільби по висотним цілям... Користь від такої групи - мінімальна... але точно не дорівнює нулю + водіями до Саші ті бійці б точно не пішли це на око видно що не пройшли б вікові/лікарські обмеження..
Banderlog написав:рівняння і так не сходиться. Сходилилось б воно якби платили стільки що хватало б добровольців.
Зверни увагу В педерації воюють тільки добровольці. але педераційника активні на 10% відтинку загального периметру фронту. Виходить і в них бажаючих повоювати за гроші не вистарчає..
Ти ніколи не думав-що відсутність бажання померти за гроші притаманна більшості населення... + саме такі цінності прививають всі релігійні організації які називаються Церквою...(те що твій кирилка гундяєв закликає до війни- якраз і є тим критерієм що рпц це продовження зомбоящика для педераційноївлади і ніякого відношення до релігії не має)
Мені плювати, шо там в педерації. Які ще цінності прививає церква? Всі цінності матеріальні. Те що там розказують що ми воюєм за землю чи за Україну... це брехня. Хіба земля належить нам? В неї є свої власники? часто закордоном. Чи може держава наша? За які такі не грошові цінності ми мали б воювати? Тим більше помирати?