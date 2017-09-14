просто странно как в одной голове уживается идолопоклонство деньгам и иконам. Но это не к тебе лично, не заводись. Я видел священников которые за деньги не то что маму а дугу продадут.
Нема в мене ідолопоклонства грошам. Гроші це просто мірило корисності при капіталізмі. Хіба хліб дають в магазині не за гроші? Піп теж живе посеред людей і хліб купляє за гроші і джип заправляє теж за гроші. Чому ти дивуєшся що вони йому потрібні? Знаєш скільки платять солдатові в тилу поза зоною бойових дій? 22 тисячі грн. І там не 8 годинний робочий день і не 5 денний робочий тиждень. Воно того варте?
Banderlog написав:Ти чомусь свою суспільну корисність міряєш грошима. І за акцизний коняк в твоїм прекраснім магазині ти береш грошовими цінностями а не якимись церковними духовними чи патріотичними цінностями
что ты тогда делаешь в церкви? Я думал может хотя бы кагор там наливают на халяву
ти точно знаєш шо таке церква? Чи собі намалював уявну і думаєш що в тій уявній мені місця нема? нє. Кагору на халяву там нема. ) кагор тіки своїм і тіки за діло. але до чого ти почав за церкву? Тут якраз повод не захищати владу а боротися проти неї, бо теперішня влада проти моєї церкви, і не даж не особо скриває що проти церковних цінностей. Єдине, що момент не підходящий бо війна.
влада проти церкви країни-агресора, яка прямо закликає до вбивств всупереч церковних канонам. тому якщо ти робиш вигляд, що не розумієш цього, то будемо тебе виправляти, щоб ти не ховався за вигаданими утисками.
The_Rebel написав:Якщо так задумуватися - 100 років тому люди також народжувалися, навчалися, їли, пили, святкували, вирішували якісь свої проблеми, воювали, кохали, танцювали... І де це все? Чи хтось доглядає за їх могилами, якщо вони були звичайними мешканцями? Так і в нас буде, ми тільки орендуємо простір на землі в середньому на 70 років, тож по закінченню строку оренди нема чого його займати далі, навіть цих 2+ квадратних метра. Така суть життя
Стандартна практика 100 років цвинтар існує для поховань+100 років ПІСЛЯ останнього поховання і все-цвинтар зникає. В Європі ( в тій самій Греції) могила КУПУЄТЬСЯ на перших 3 роки , потім можна продовжити на платній основі, але знову ж на три роки і так кожен раз , після того як оплачений термін закінчиться тіло буде ексгумоване і кремоване.
І більше всього їх в московській церкві, на чолі з фсб-ником Гундяєм. Хоча це не означає, що на місцях не може бути і хороших священиків у будь-якій церкві
до чого тут церква? Розмова почалась з того що water розказує що наповнює бюджет, тому його замість мобілізувати на фронт треба випустити за кордон бо контракти горять . І що платять мені з бюджету. На шо я відповів що платять мені не достатньо щоб я за ці гроші воював. Ну тут щось почали про інші цінності. Які саме це цінності за які я б мав воювати а ви ні ? Земля? Мова? Право носити вишиванку? Може за те майдан на якому ви стояли а я ні?