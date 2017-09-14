RSS
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 14:40

  Banderlog написав:Які саме це цінності за які я б мав воювати а ви ні
Армія Віра мова. Чи ти не патріот? Впрочем учитывая конфессию воевать за веру тебе нужно с той стороны фронта. А что московские патриархи в Украине говорят про войну? Поддерживают?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31502
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2537 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 14:42

  Banderlog написав:
  The_Rebel написав:
  Wirująświatła написав:просто странно как в одной голове уживается идолопоклонство деньгам и иконам. Но это не к тебе лично, не заводись. Я видел священников которые за деньги не то что маму а дугу продадут.

І більше всього їх в московській церкві, на чолі з фсб-ником Гундяєм. Хоча це не означає, що на місцях не може бути і хороших священиків у будь-якій церкві
до чого тут церква? Розмова почалась з того що water розказує що наповнює бюджет, тому його замість мобілізувати на фронт треба випустити за кордон бо контракти горять :lol: .
І що платять мені з бюджету. На шо я відповів що платять мені не достатньо щоб я за ці гроші воював.
Ну тут щось почали про інші цінності.
Які саме це цінності за які я б мав воювати а ви ні ? Земля? Мова? Право носити вишиванку? :lol:
Може за те майдан на якому ви стояли а я ні? :lol:

ти задаєш риторичні питання. ти воюєш тому, що громадянин країни й жив тут, а не поїхав чомусь, коли отримав румунський паспорт. в тому б випадку воював лише тоді, коли нападуть на Румунію...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11596
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Розмова почалась з того що water розказує що наповнює бюджет, тому його замість мобілізувати на фронт треба випустити за кордон бо контракти горять :lol: .
І що платять мені з бюджету. На шо я відповів що платять мені не достатньо щоб я за ці гроші воював.
А Ватеру недостатньо щоб він не міг виїхати...
І що робити?
Якщо випустити Ватера під гарантії що він збільшить виплати - і ці виплати направлять тобі для збільшення грошового утримання - то це ж ХОРОШИЙ алгоритм..
А так ти виступаючи ПРОТИ рішення, які можуть збільшити твоє грошове утримання - вимагаєш ЗБІЛЬШЕННЯ грошового утримання..
Це ж НЕ ЛОГІЧНО.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27895
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3004 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 14:44

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Які саме це цінності за які я б мав воювати а ви ні
Армія Віра мова. Чи ти не патріот? Впрочем учитывая конфессию воевать за веру тебе нужно с той стороны фронта. А что московские патриархи в Украине говорят про войну? Поддерживают?

намагаються пропетляти - наче й не підтримують, але розірвати зв'язок теж не хочуть. на шпагаті сидять. а дехто прямо підтримує - це під час окупації дуже добре видно...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11596
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 14:51

❗️РФ накопичує сили та готує новий масштабний наступ на Україну: в планах Кремля розгорнути операцію на півдні та сході України у літній період, — ISW зазначає, що путін робить ставку на силовий сценарій, а не перемовини щодо миру
Xenon
 
Повідомлень: 5674
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 14:54

  Shaman написав:

ти задаєш риторичні питання. ти воюєш тому, що громадянин країни й жив тут, а не поїхав чомусь, коли отримав румунський паспорт. в тому б випадку воював лише тоді, коли нападуть на Румунію...
ти теж громадянин України але не воюєш. І працюєш за гроші за які ти добровільно погодився працювати. То чого хтось має довічно примусово бути на фронті а хтось кататись європами? В мене якийсь паспорт не такий? Хочете water ща гроші під заставу випускати ? Випускайте й нас за ті самі гроші)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4617
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
