Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:40
Banderlog написав:
Які саме це цінності за які я б мав воювати а ви ні
Армія Віра мова. Чи ти не патріот? Впрочем учитывая конфессию воевать за веру тебе нужно с той стороны фронта. А что московские патриархи в Украине говорят про войну? Поддерживают?
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:42
Banderlog написав: The_Rebel написав: Wirująświatła написав:
просто странно как в одной голове уживается идолопоклонство деньгам и иконам. Но это не к тебе лично, не заводись. Я видел священников которые за деньги не то что маму а дугу продадут.
І більше всього їх в московській церкві, на чолі з фсб-ником Гундяєм. Хоча це не означає, що на місцях не може бути і хороших священиків у будь-якій церкві
до чого тут церква? Розмова почалась з того що water розказує що наповнює бюджет, тому його замість мобілізувати на фронт треба випустити за кордон бо контракти горять
.
І що платять мені з бюджету. На шо я відповів що платять мені не достатньо
щоб я за ці гроші воював.
Ну тут щось почали про інші цінності.
Які саме це цінності за які я б мав воювати а ви ні ? Земля? Мова? Право носити вишиванку?
Може за те майдан на якому ви стояли а я ні?
ти задаєш риторичні питання. ти воюєш тому, що громадянин країни й жив тут, а не поїхав чомусь, коли отримав румунський паспорт. в тому б випадку воював лише тоді, коли нападуть на Румунію...
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:44
Banderlog написав:
Розмова почалась з того що water розказує що наповнює бюджет, тому його замість мобілізувати на фронт треба випустити за кордон бо контракти горять
.
І що платять мені з бюджету. На шо я відповів що платять мені не достатньо щоб я за ці гроші воював.
А Ватеру недостатньо щоб він не міг виїхати...
І що робити?
Якщо випустити Ватера під гарантії що він збільшить виплати - і ці виплати направлять тобі для збільшення грошового утримання - то це ж ХОРОШИЙ алгоритм..
А так ти виступаючи ПРОТИ рішення, які можуть збільшити твоє грошове утримання - вимагаєш ЗБІЛЬШЕННЯ грошового утримання..
Це ж НЕ ЛОГІЧНО.
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:44
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Які саме це цінності за які я б мав воювати а ви ні
Армія Віра мова. Чи ти не патріот? Впрочем учитывая конфессию воевать за веру тебе нужно с той стороны фронта. А что московские патриархи в Украине говорят про войну? Поддерживают?
намагаються пропетляти - наче й не підтримують, але розірвати зв'язок теж не хочуть. на шпагаті сидять. а дехто прямо підтримує - це під час окупації дуже добре видно...
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:51
❗️РФ накопичує сили та готує новий масштабний наступ на Україну: в планах Кремля розгорнути операцію на півдні та сході України у літній період, — ISW зазначає, що путін робить ставку на силовий сценарій, а не перемовини щодо миру
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:54
Shaman написав:
ти задаєш риторичні питання. ти воюєш тому, що громадянин країни й жив тут, а не поїхав чомусь, коли отримав румунський паспорт. в тому б випадку воював лише тоді, коли нападуть на Румунію...
ти теж громадянин України але не воюєш. І працюєш за гроші за які ти добровільно
погодився працювати. То чого хтось має довічно примусово
бути на фронті а хтось кататись європами? В мене якийсь паспорт не такий? Хочете water ща гроші під заставу випускати ? Випускайте й нас за ті самі гроші)
