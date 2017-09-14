|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:40
Banderlog написав:
Які саме це цінності за які я б мав воювати а ви ні
Армія Віра мова. Чи ти не патріот? Впрочем учитывая конфессию воевать за веру тебе нужно с той стороны фронта. А что московские патриархи в Украине говорят про войну? Поддерживают?
3
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:42
Banderlog написав: The_Rebel написав: Wirująświatła написав:
просто странно как в одной голове уживается идолопоклонство деньгам и иконам. Но это не к тебе лично, не заводись. Я видел священников которые за деньги не то что маму а дугу продадут.
І більше всього їх в московській церкві, на чолі з фсб-ником Гундяєм. Хоча це не означає, що на місцях не може бути і хороших священиків у будь-якій церкві
до чого тут церква? Розмова почалась з того що water розказує що наповнює бюджет, тому його замість мобілізувати на фронт треба випустити за кордон бо контракти горять
І що платять мені з бюджету. На шо я відповів що платять мені не достатньо
щоб я за ці гроші воював.
Ну тут щось почали про інші цінності.
Які саме це цінності за які я б мав воювати а ви ні ? Земля? Мова? Право носити вишиванку?
Може за те майдан на якому ви стояли а я ні?
ти задаєш риторичні питання. ти воюєш тому, що громадянин країни й жив тут, а не поїхав чомусь, коли отримав румунський паспорт. в тому б випадку воював лише тоді, коли нападуть на Румунію...
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:44
Banderlog написав:
Розмова почалась з того що water розказує що наповнює бюджет, тому його замість мобілізувати на фронт треба випустити за кордон бо контракти горять
І що платять мені з бюджету. На шо я відповів що платять мені не достатньо щоб я за ці гроші воював.
А Ватеру недостатньо щоб він не міг виїхати...
І що робити?
Якщо випустити Ватера під гарантії що він збільшить виплати - і ці виплати направлять тобі для збільшення грошового утримання - то це ж ХОРОШИЙ алгоритм..
А так ти виступаючи ПРОТИ рішення, які можуть збільшити твоє грошове утримання - вимагаєш ЗБІЛЬШЕННЯ грошового утримання..
Це ж НЕ ЛОГІЧНО.
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:44
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Які саме це цінності за які я б мав воювати а ви ні
Армія Віра мова. Чи ти не патріот? Впрочем учитывая конфессию воевать за веру тебе нужно с той стороны фронта. А что московские патриархи в Украине говорят про войну? Поддерживают?
намагаються пропетляти - наче й не підтримують, але розірвати зв'язок теж не хочуть. на шпагаті сидять. а дехто прямо підтримує - це під час окупації дуже добре видно...
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:51
❗️РФ накопичує сили та готує новий масштабний наступ на Україну: в планах Кремля розгорнути операцію на півдні та сході України у літній період, — ISW зазначає, що путін робить ставку на силовий сценарій, а не перемовини щодо миру
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:54
Shaman написав:
ти задаєш риторичні питання. ти воюєш тому, що громадянин країни й жив тут, а не поїхав чомусь, коли отримав румунський паспорт. в тому б випадку воював лише тоді, коли нападуть на Румунію...
ти теж громадянин України але не воюєш. І працюєш за гроші за які ти добровільно
погодився працювати. То чого хтось має довічно примусово
бути на фронті а хтось кататись європами? В мене якийсь паспорт не такий? Хочете water ща гроші під заставу випускати ? Випускайте й нас за ті самі гроші)
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:55
Xenon написав:
❗️РФ накопичує сили та готує новий масштабний наступ на Україну: в планах Кремля розгорнути операцію на півдні та сході України у літній період, — ISW зазначає, що путін робить ставку на силовий сценарій, а не перемовини щодо миру
Шансы на успех российского летнего наступления 2026 года
На основе недавних оценок Института изучения войны (ISW) и других аналитиков, планы Кремля по масштабному наступлению на юге и востоке Украины в летний период 2026 года действительно существуют. ISW подтверждает, что российское военное командование готовит наступление, которое может начаться уже в конце апреля 2026 года, с фокусом на направлениях Славянск-Краматорск (Донецкая область) и/или Орехов-Запорожье (Запорожская область). Это демонстрирует ставку Путина на силовой сценарий, а не на переговоры, как вы отметили. Однако шансы на значительный успех оцениваются как низкие — от 4% до умеренных в зависимости от сценария, но с высоким риском провала из-за ограниченных ресурсов и накопленных проблем.
#### Почему шансы низкие?
- **Ограниченные резервы и потери:** Россия пытается накопить стратегические резервы с осени 2025 года, но они ограничены (новые рекруты с июля 2025). Командование не хочет тратить их на подготовку, чтобы сохранить для основного удара, но это приводит к замедлению текущих операций. Общие потери России с 2022 года оцениваются в 1.2 млн человек (убитые, раненые, пропавшие), с 325 тыс. погибших, что больше, чем у любой великой державы в любой войне после WWII. Украина потеряла 500–600 тыс., но соотношение потерь ~2:1 в пользу Украины. К весне 2026 общие потери обеих сторон могут достичь 2 млн. Россия не может быстро восполнять потери, вынуждена использовать оперативные резервы для поддержки фронта.
- **Медленное продвижение:** Текущая скорость наступления — 15–70 метров в день в ключевых направлениях (например, Покровск), что медленнее, чем в самых кровавых кампаниях XX века, включая битву на Сомме. С 2024 года Россия захватила менее 1.5% территории Украины. Для захвата всей Донецкой области может потребоваться до августа 2027, даже при сохранении темпов 2025. Летнее наступление рискует застрять из-за дождей осенью, логистики и украинских контратак.
- **Внешние факторы:** Россия полагается на помощь от КНДР, Ирана и Китая для производства ракет и дронов, что позволило увеличить удары (до 823 снарядов в одном пакете в 2025). Но это не компенсирует дефицит в качественном оборудовании и подготовке. Украина, с западной поддержкой, может нейтрализовать наступление через "стратегическую нейтрализацию" — истощение российских сил минимальными территориальными потерями. Аналитики вроде CSIS отмечают, что прорыв возможен только при резком снижении помощи США, но вероятность всего 4%.
- **Общая оценка:** ISW считает, что Россия не имеет сил для достижения целей (захват Донецкой и Запорожской областей), и наступление может провалиться, как летняя кампания 2025. Успех возможен только в локальных тактических прорывах, но не в стратегическом переломе. Ни одна сторона не может добиться полной победы в ближайшее время.
#### Почему это происходит на 4-й год войны?
Война затянулась до 2026 (почти 4 года с февраля 2022) из-за комбинации стратегических ошибок, упорства Кремля и глобальных факторов. Вот ключевые причины:
- **Недооценка и адаптация:** Путин изначально ожидал быстрой победы, но переоценил российскую армию и недооценил украинское сопротивление. Россия потеряла импульс в 2022–2023, но адаптировалась: увеличила производство оружия, мобилизовала (планы на 400 тыс. в 2026), создала новые дивизии. Однако экономика слабеет: рост всего 0.6% в 2025, спад в производстве, инфляция, дефицит рабочей силы. 2026 может стать "критическим годом" с растущим давлением внутри России (удары дронов, дефицит бензина).
- **Ставка на силу, а не переговоры:** Кремль не меняет целей — захват территорий, "демилитаризация" и смена режима в Украине. Путин верит, что время на его стороне, и не серьезен в переговорах сейчас, так как видит "реальности на земле" в свою пользу. Россия продолжает воевать, чтобы добиться целей силой, если дипломатия не сработает. Это приводит к эскалации ударов (гражданские потери выросли на 30% в 2025).
- **Глобальный контекст:** Война стала "холодной" с НАТО (управление эскалацией) и внутренней борьбой в России (усталость, репрессии). Поддержка Украины от Запада колеблется, но Россия тоже зависит от союзников. Без перелома война может перейти в 5-й год как замороженный конфликт или затяжная война на истощение. Аналитики вроде Crisis Group отмечают, что Путин не отступит, пока война связана с его режимом.
В итоге, наступление 2026 — это попытка Кремля использовать мнимое преимущество, но риски провала высоки. Война продолжается из-за отсутствия компромиссов и веры в "победу со временем". Для более точных прогнозов следите за отчетами ISW и CSIS — ситуация динамичная.
