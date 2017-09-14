Шансы на успех российского летнего наступления 2026 года



На основе недавних оценок Института изучения войны (ISW) и других аналитиков, планы Кремля по масштабному наступлению на юге и востоке Украины в летний период 2026 года действительно существуют. ISW подтверждает, что российское военное командование готовит наступление, которое может начаться уже в конце апреля 2026 года, с фокусом на направлениях Славянск-Краматорск (Донецкая область) и/или Орехов-Запорожье (Запорожская область). Это демонстрирует ставку Путина на силовой сценарий, а не на переговоры, как вы отметили. Однако шансы на значительный успех оцениваются как низкие — от 4% до умеренных в зависимости от сценария, но с высоким риском провала из-за ограниченных ресурсов и накопленных проблем.



#### Почему шансы низкие?

- **Ограниченные резервы и потери:** Россия пытается накопить стратегические резервы с осени 2025 года, но они ограничены (новые рекруты с июля 2025). Командование не хочет тратить их на подготовку, чтобы сохранить для основного удара, но это приводит к замедлению текущих операций. Общие потери России с 2022 года оцениваются в 1.2 млн человек (убитые, раненые, пропавшие), с 325 тыс. погибших, что больше, чем у любой великой державы в любой войне после WWII. Украина потеряла 500–600 тыс., но соотношение потерь ~2:1 в пользу Украины. К весне 2026 общие потери обеих сторон могут достичь 2 млн. Россия не может быстро восполнять потери, вынуждена использовать оперативные резервы для поддержки фронта.



- **Медленное продвижение:** Текущая скорость наступления — 15–70 метров в день в ключевых направлениях (например, Покровск), что медленнее, чем в самых кровавых кампаниях XX века, включая битву на Сомме. С 2024 года Россия захватила менее 1.5% территории Украины. Для захвата всей Донецкой области может потребоваться до августа 2027, даже при сохранении темпов 2025. Летнее наступление рискует застрять из-за дождей осенью, логистики и украинских контратак.



- **Внешние факторы:** Россия полагается на помощь от КНДР, Ирана и Китая для производства ракет и дронов, что позволило увеличить удары (до 823 снарядов в одном пакете в 2025). Но это не компенсирует дефицит в качественном оборудовании и подготовке. Украина, с западной поддержкой, может нейтрализовать наступление через "стратегическую нейтрализацию" — истощение российских сил минимальными территориальными потерями. Аналитики вроде CSIS отмечают, что прорыв возможен только при резком снижении помощи США, но вероятность всего 4%.



- **Общая оценка:** ISW считает, что Россия не имеет сил для достижения целей (захват Донецкой и Запорожской областей), и наступление может провалиться, как летняя кампания 2025. Успех возможен только в локальных тактических прорывах, но не в стратегическом переломе. Ни одна сторона не может добиться полной победы в ближайшее время.



#### Почему это происходит на 4-й год войны?

Война затянулась до 2026 (почти 4 года с февраля 2022) из-за комбинации стратегических ошибок, упорства Кремля и глобальных факторов. Вот ключевые причины:



- **Недооценка и адаптация:** Путин изначально ожидал быстрой победы, но переоценил российскую армию и недооценил украинское сопротивление. Россия потеряла импульс в 2022–2023, но адаптировалась: увеличила производство оружия, мобилизовала (планы на 400 тыс. в 2026), создала новые дивизии. Однако экономика слабеет: рост всего 0.6% в 2025, спад в производстве, инфляция, дефицит рабочей силы. 2026 может стать "критическим годом" с растущим давлением внутри России (удары дронов, дефицит бензина).



- **Ставка на силу, а не переговоры:** Кремль не меняет целей — захват территорий, "демилитаризация" и смена режима в Украине. Путин верит, что время на его стороне, и не серьезен в переговорах сейчас, так как видит "реальности на земле" в свою пользу. Россия продолжает воевать, чтобы добиться целей силой, если дипломатия не сработает. Это приводит к эскалации ударов (гражданские потери выросли на 30% в 2025).



- **Глобальный контекст:** Война стала "холодной" с НАТО (управление эскалацией) и внутренней борьбой в России (усталость, репрессии). Поддержка Украины от Запада колеблется, но Россия тоже зависит от союзников. Без перелома война может перейти в 5-й год как замороженный конфликт или затяжная война на истощение. Аналитики вроде Crisis Group отмечают, что Путин не отступит, пока война связана с его режимом.



В итоге, наступление 2026 — это попытка Кремля использовать мнимое преимущество, но риски провала высоки. Война продолжается из-за отсутствия компромиссов и веры в "победу со временем". Для более точных прогнозов следите за отчетами ISW и CSIS — ситуация динамичная.