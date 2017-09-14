|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:40
Banderlog написав:
Які саме це цінності за які я б мав воювати а ви ні
Армія Віра мова. Чи ти не патріот? Впрочем учитывая конфессию воевать за веру тебе нужно с той стороны фронта. А что московские патриархи в Украине говорят про войну? Поддерживают?
-
2
3
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:42
Banderlog написав: The_Rebel написав: Wirująświatła написав:
просто странно как в одной голове уживается идолопоклонство деньгам и иконам. Но это не к тебе лично, не заводись. Я видел священников которые за деньги не то что маму а дугу продадут.
І більше всього їх в московській церкві, на чолі з фсб-ником Гундяєм. Хоча це не означає, що на місцях не може бути і хороших священиків у будь-якій церкві
до чого тут церква? Розмова почалась з того що water розказує що наповнює бюджет, тому його замість мобілізувати на фронт треба випустити за кордон бо контракти горять
.
І що платять мені з бюджету. На шо я відповів що платять мені не достатньо
щоб я за ці гроші воював.
Ну тут щось почали про інші цінності.
Які саме це цінності за які я б мав воювати а ви ні ? Земля? Мова? Право носити вишиванку?
Може за те майдан на якому ви стояли а я ні?
ти задаєш риторичні питання. ти воюєш тому, що громадянин країни й жив тут, а не поїхав чомусь, коли отримав румунський паспорт. в тому б випадку воював лише тоді, коли нападуть на Румунію...
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:44
Banderlog написав:
Розмова почалась з того що water розказує що наповнює бюджет, тому його замість мобілізувати на фронт треба випустити за кордон бо контракти горять
.
І що платять мені з бюджету. На шо я відповів що платять мені не достатньо щоб я за ці гроші воював.
А Ватеру недостатньо щоб він не міг виїхати...
І що робити?
Якщо випустити Ватера під гарантії що він збільшить виплати - і ці виплати направлять тобі для збільшення грошового утримання - то це ж ХОРОШИЙ алгоритм..
А так ти виступаючи ПРОТИ рішення, які можуть збільшити твоє грошове утримання - вимагаєш ЗБІЛЬШЕННЯ грошового утримання..
Це ж НЕ ЛОГІЧНО.
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:44
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Які саме це цінності за які я б мав воювати а ви ні
Армія Віра мова. Чи ти не патріот? Впрочем учитывая конфессию воевать за веру тебе нужно с той стороны фронта. А что московские патриархи в Украине говорят про войну? Поддерживают?
намагаються пропетляти - наче й не підтримують, але розірвати зв'язок теж не хочуть. на шпагаті сидять. а дехто прямо підтримує - це під час окупації дуже добре видно...
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:51
❗️РФ накопичує сили та готує новий масштабний наступ на Україну: в планах Кремля розгорнути операцію на півдні та сході України у літній період, — ISW зазначає, що путін робить ставку на силовий сценарій, а не перемовини щодо миру
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:54
Shaman написав:
ти задаєш риторичні питання. ти воюєш тому, що громадянин країни й жив тут, а не поїхав чомусь, коли отримав румунський паспорт. в тому б випадку воював лише тоді, коли нападуть на Румунію...
ти теж громадянин України але не воюєш. І працюєш за гроші за які ти добровільно
погодився працювати. То чого хтось має довічно примусово
бути на фронті а хтось кататись європами? В мене якийсь паспорт не такий? Хочете water ща гроші під заставу випускати ? Випускайте й нас за ті самі гроші)
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:55
Xenon написав:
❗️РФ накопичує сили та готує новий масштабний наступ на Україну: в планах Кремля розгорнути операцію на півдні та сході України у літній період, — ISW зазначає, що путін робить ставку на силовий сценарій, а не перемовини щодо миру
Шансы на успех российского летнего наступления 2026 года
На основе недавних оценок Института изучения войны (ISW) и других аналитиков, планы Кремля по масштабному наступлению на юге и востоке Украины в летний период 2026 года действительно существуют. ISW подтверждает, что российское военное командование готовит наступление, которое может начаться уже в конце апреля 2026 года, с фокусом на направлениях Славянск-Краматорск (Донецкая область) и/или Орехов-Запорожье (Запорожская область). Это демонстрирует ставку Путина на силовой сценарий, а не на переговоры, как вы отметили. Однако шансы на значительный успех оцениваются как низкие — от 4% до умеренных в зависимости от сценария, но с высоким риском провала из-за ограниченных ресурсов и накопленных проблем.
#### Почему шансы низкие?
- **Ограниченные резервы и потери:** Россия пытается накопить стратегические резервы с осени 2025 года, но они ограничены (новые рекруты с июля 2025). Командование не хочет тратить их на подготовку, чтобы сохранить для основного удара, но это приводит к замедлению текущих операций. Общие потери России с 2022 года оцениваются в 1.2 млн человек (убитые, раненые, пропавшие), с 325 тыс. погибших, что больше, чем у любой великой державы в любой войне после WWII. Украина потеряла 500–600 тыс., но соотношение потерь ~2:1 в пользу Украины. К весне 2026 общие потери обеих сторон могут достичь 2 млн. Россия не может быстро восполнять потери, вынуждена использовать оперативные резервы для поддержки фронта.
- **Медленное продвижение:** Текущая скорость наступления — 15–70 метров в день в ключевых направлениях (например, Покровск), что медленнее, чем в самых кровавых кампаниях XX века, включая битву на Сомме. С 2024 года Россия захватила менее 1.5% территории Украины. Для захвата всей Донецкой области может потребоваться до августа 2027, даже при сохранении темпов 2025. Летнее наступление рискует застрять из-за дождей осенью, логистики и украинских контратак.
- **Внешние факторы:** Россия полагается на помощь от КНДР, Ирана и Китая для производства ракет и дронов, что позволило увеличить удары (до 823 снарядов в одном пакете в 2025). Но это не компенсирует дефицит в качественном оборудовании и подготовке. Украина, с западной поддержкой, может нейтрализовать наступление через "стратегическую нейтрализацию" — истощение российских сил минимальными территориальными потерями. Аналитики вроде CSIS отмечают, что прорыв возможен только при резком снижении помощи США, но вероятность всего 4%.
- **Общая оценка:** ISW считает, что Россия не имеет сил для достижения целей (захват Донецкой и Запорожской областей), и наступление может провалиться, как летняя кампания 2025. Успех возможен только в локальных тактических прорывах, но не в стратегическом переломе. Ни одна сторона не может добиться полной победы в ближайшее время.
#### Почему это происходит на 4-й год войны?
Война затянулась до 2026 (почти 4 года с февраля 2022) из-за комбинации стратегических ошибок, упорства Кремля и глобальных факторов. Вот ключевые причины:
- **Недооценка и адаптация:** Путин изначально ожидал быстрой победы, но переоценил российскую армию и недооценил украинское сопротивление. Россия потеряла импульс в 2022–2023, но адаптировалась: увеличила производство оружия, мобилизовала (планы на 400 тыс. в 2026), создала новые дивизии. Однако экономика слабеет: рост всего 0.6% в 2025, спад в производстве, инфляция, дефицит рабочей силы. 2026 может стать "критическим годом" с растущим давлением внутри России (удары дронов, дефицит бензина).
- **Ставка на силу, а не переговоры:** Кремль не меняет целей — захват территорий, "демилитаризация" и смена режима в Украине. Путин верит, что время на его стороне, и не серьезен в переговорах сейчас, так как видит "реальности на земле" в свою пользу. Россия продолжает воевать, чтобы добиться целей силой, если дипломатия не сработает. Это приводит к эскалации ударов (гражданские потери выросли на 30% в 2025).
- **Глобальный контекст:** Война стала "холодной" с НАТО (управление эскалацией) и внутренней борьбой в России (усталость, репрессии). Поддержка Украины от Запада колеблется, но Россия тоже зависит от союзников. Без перелома война может перейти в 5-й год как замороженный конфликт или затяжная война на истощение. Аналитики вроде Crisis Group отмечают, что Путин не отступит, пока война связана с его режимом.
В итоге, наступление 2026 — это попытка Кремля использовать мнимое преимущество, но риски провала высоки. Война продолжается из-за отсутствия компромиссов и веры в "победу со временем". Для более точных прогнозов следите за отчетами ISW и CSIS — ситуация динамичная.
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:56
budivelnik написав: Banderlog написав:
Розмова почалась з того що water розказує що наповнює бюджет, тому його замість мобілізувати на фронт треба випустити за кордон бо контракти горять
.
І що платять мені з бюджету. На шо я відповів що платять мені не достатньо щоб я за ці гроші воював.
А Ватеру недостатньо щоб він не міг виїхати...
І що робити?
Якщо випустити Ватера під гарантії що він збільшить виплати - і ці виплати направлять тобі для збільшення грошового утримання - то це ж ХОРОШИЙ алгоритм..
А так ти виступаючи ПРОТИ рішення, які можуть збільшити твоє грошове утримання - вимагаєш ЗБІЛЬШЕННЯ грошового утримання..
Це ж НЕ ЛОГІЧНО.
Це логічно. Хай йде замість мене.
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:56
### Detailed ISW Analysis of Russia's Planned Summer 2026 Offensive in Ukraine
The Institute for the Study of War (ISW) has provided in-depth assessments of Russia's ongoing military operations in Ukraine, with recent reports highlighting preparations for a potential large-scale summer offensive in 2026. This analysis draws primarily from ISW's daily Russian Offensive Campaign Assessments, particularly those from early February 2026, which detail the Russian military command's intentions, challenges, and strategic implications. ISW emphasizes that while Russia is accumulating forces for this effort, significant limitations in reserves, manpower, and operational tempo make a decisive breakthrough unlikely. Below is a breakdown of the key elements, timelines, objectives, constraints, and broader context.
#### Overview of the Planned Offensive
ISW reports indicate that the Russian military command is preparing to launch a major offensive operation starting as early as late April 2026, extending into the summer months. The focus is on southern and eastern Ukraine, with primary directions being:
- **Slovyansk-Kramatorsk axis** (eastern Ukraine, Donetsk Oblast): This involves advancing from the northeast, potentially enveloping key Ukrainian defensive positions like Lyman and crossing the Siverskyi Donets River.
- **Orikhiv-Zaporizhzhia City axis** (southern Ukraine, Zaporizhzhia Oblast): Aimed at pushing toward Zaporizhzhia City, exploiting any gains in the Orikhiv area.
These objectives align with Russia's broader goal of seizing the entirety of Donetsk Oblast and advancing into parts of Zaporizhzhia and other regions, as part of the Kremlin's unchanging demands for territorial control. ISW notes that this planning demonstrates the Kremlin's preference for military escalation over diplomatic resolution, as senior officials have repeatedly stated that Russia will pursue battlefield gains if negotiations fail.
#### Timeline and Preparatory Phases
- **Start Date**: Late April to early May 2026, with full summer operations potentially running through June-August. ISW cites Ukrainian military observer Kostyantyn Mashovets, who assesses that Russian forces need to secure "starting positions" by mid-to-late spring 2026.
- **Preparatory Operations**: Current Russian efforts (as of February 2026) are focused on degrading Ukrainian defenses and logistics through attritional attacks, drone strikes, and missile barrages. This includes:
- Intensified operations around Lyman (Donetsk Oblast) to enable an envelopment and advance toward Slovyansk. Russian units from the 20th and 25th Combined Arms Armies (Moscow and Central Military Districts) are involved, but advances are slow (e.g., recent gains east of Lyman as of January 30).
- In the Kostyantynivka-Druzhkivka area (part of the Slovyansk-Kramatorsk direction), Russian forces have made minor advances west of Stupochky, but these are tactical and not operationally significant.
- Broader degradation tactics: Russia has resumed massive strikes on Ukrainian energy infrastructure (e.g., February 6-7, 2026, targeting substations for nuclear power plants), stockpiling drones and missiles during temporary moratoriums to enable devastating waves. This is part of a new campaign design emphasizing months-long preparation before ground assaults.
ISW assesses that Russian forces are at least several months away from mounting a credible offensive against Ukraine's "Fortress Belt" (key defensive lines in Donetsk Oblast, including Slovyansk-Kramatorsk). For instance, seizing Lyman fully and advancing 14-30 km to Slovyansk would require crossing major obstacles like the Siverskyi Donets River, which could take years at current rates.
#### Russian Capabilities and Limitations
- **Reserves and Manpower**: Russia has been forming strategic reserves since July 2025, drawing from new recruits (plans for 400,000 in 2026). However, these are limited, and the command is reluctant to deploy them prematurely for tactical gains, risking depletion before the main offensive. ISW highlights that Russia struggles to replace losses (estimated at 1.2 million total casualties since 2022) and has had to use operational reserves for ongoing fights, reducing overall capacity.
- **Operational Tempo**: Advances are bogged down; for example, in the Pokrovsk and Hulyaipole directions, Russia has achieved quicker gains through degradation tactics, but in Lyman and other areas, Ukrainian defenses remain resilient. Ukrainian counterattacks in directions like Kupyansk (Kharkiv Oblast) are diverting Russian resources, preventing concentration for the summer push.
- **Technological and Logistical Enhancements**: Russia is increasingly using advanced drones like the BM-35 (equipped with Starlink for extended range up to 500 km) for mid-range strikes on Ukrainian rear areas. This aims to exploit Ukraine's air defense shortages, but ISW notes it underscores Russia's reliance on external aid (e.g., from North Korea, Iran, China) for munitions. Despite this, overall seizure of Donetsk Oblast could take until August 2027 at current paces.
ISW concludes that Russia likely lacks the reserves to both prepare adequately and achieve breakthrough objectives, forcing a trade-off: Use reserves now for better positions (risking exhaustion) or save them for summer from suboptimal starting points.
#### Strategic Implications
- **On Negotiations**: The summer offensive planning signals the Kremlin's disinterest in meaningful talks in the near term. Putin and officials like Dmitry Medvedev insist on unchanged demands (full control of Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, and Kherson oblasts), rejecting security guarantees for Ukraine or demilitarized zones. ISW warns that ceding more territory (e.g., rest of Donetsk) would be a strategic error, positioning Russia for future attacks.
- **Broader War Dynamics**: The offensive fits into Russia's attritional strategy, aiming to outlast Ukraine through sustained pressure. However, internal Russian issues (economic slowdown, manpower shortages, domestic unrest from drone strikes) could undermine this. ISW assesses no side can achieve full victory soon, potentially leading to a protracted conflict.
- **Occupation and Militarization**: Parallel efforts include militarizing occupied areas, such as deporting Ukrainian children to Russian camps for indoctrination, setting precedents for long-term control (e.g., hundreds of Crimean Ukrainians dying in Russian forces since 2014).
In summary, ISW views the summer 2026 offensive as ambitious but fraught with risks due to resource constraints and Ukrainian resilience. Success would likely be limited to tactical gains, not strategic shifts, prolonging the war into its fifth year. For the most current updates, monitor ISW's daily assessments, as the situation evolves rapidly.
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:59
Banderlog написав:
до чого тут церква? Розмова почалась з того що water розказує що наповнює бюджет, тому його замість мобілізувати на фронт треба випустити за кордон бо контракти горять
.
І що платять мені з бюджету. На шо я відповів що платять мені не достатньо
щоб я за ці гроші воював.
Ну тут щось почали про інші цінності.
Які саме це цінності за які я б мав воювати а ви ні ? Земля? Мова? Право носити вишиванку?
Може за те майдан на якому ви стояли а я ні?
Тут повністю підтримую - якщо воюємо за цінності, то воювати мають всі без винятку не зважаючи на економічні фактори.
А якщо воювати по економічних/ринкових факторах, тоді й зп військових має бути ринкова. А саме - всі скидаються (чи податками, чи прямими спеціальними зборами) до тих пір, доки бажаючих на військові вакансії буде 101% мінімум. Нема бажаючих на умовні 3000дол. - піднімаємо податки, зрізаємо пенсії суддям і їх п-братії, передаємо активи арма/землі, держ. майно і тд до тих пір, доки зп стане 7-8-10тис.дол. і не буде достатньо бажаючих.
Інших справедливих шляхів ніж ці 2 я не уявляю. Зараз відношення до військових дуже несправедливе, мені також нема сенсу йти по економічних факторах на фронт, якщо я заробляю в тилу набагато більше і спокійніше
