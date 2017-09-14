RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 15:53

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Розмова почалась з того що water розказує що наповнює бюджет, тому його замість мобілізувати на фронт треба випустити за кордон бо контракти горять :lol: .
І що платять мені з бюджету. На шо я відповів що платять мені не достатньо щоб я за ці гроші воював.
А Ватеру недостатньо щоб він не міг виїхати...
І що робити?
Якщо випустити Ватера під гарантії що він збільшить виплати - і ці виплати направлять тобі для збільшення грошового утримання - то це ж ХОРОШИЙ алгоритм..
А так ти виступаючи ПРОТИ рішення, які можуть збільшити твоє грошове утримання - вимагаєш ЗБІЛЬШЕННЯ грошового утримання..
Це ж НЕ ЛОГІЧНО.
Це логічно. Хай йде замість мене.
Був тут один
Так само всіх замість себе відправляв..
От тільки коли повернувся-зайняти місце платника тим хто воює - так і не удосужився.
Ти ж судячи по твоїй біографії саме з таких долярчиків..
К;оньяк-таскав
Податки -не платив..
То що тобі буде заважати не платити тоді коли повернешся?
От і виходить
Ватер платить - ТИ воюєш-це одне ЛОГІЧНО
а
Ватер воює безкоштовно бо ти не платиш - це ж зовсім інший колєнкор...
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 16:06

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Які саме це цінності за які я б мав воювати а ви ні
Армія Віра мова. Чи ти не патріот? Впрочем учитывая конфессию воевать за веру тебе нужно с той стороны фронта. А что московские патриархи в Украине говорят про войну? Поддерживают?

Очередная глупость.
"Віра" - в стране очень много неверующих, ещё больше людей, не посещающих церковь (никакую). Для них это стимул?
"мова" - в стране (и в армии) очень много русскоговорящих. Для них это стимул?
Вера и высказывания отдельных церковников (пусть даже иерархов и патриархов) сильно разные вещи. Во время 2МВ Папа Римский не объявлял Гитлера Антихристом и не призывал к священной войне против него, несмотря на достаточно сложные отношения нацистов с церковью.
приклад євреїв під час 2СВ дуже показовий - особливо в Польщі та Україні. а чехи - жили собі, тому й не так переймалися в 38 році. й французи жили. та й слов'яни б жили б - але влада срср вирішила по-іншому, хоча й ціною десятків мільйонів життів
"приклад євреїв під час 2СВ" как раз не "показовий", а исключительный.
А как чехи "жили собі" лучше видно по 1945 - как они относились к немцам после победы.
И как "й слов'яни б жили б" вы, к сожалению, не знаете, как и многое другое. Да, не так, как евреи, но и не так, как французы. Прежде, чем писать, стоит поинтересоваться вопросом.
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 16:14

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Коли зв’язок зникає: не судний день, але серйозний дзвінок

✍️ Це ще не судний день.
Але після вже незліченної кількості обстрілів стало очевидно: система зв’язку в Україні почала сипатися. Не раптово, не несподівано, а саме так, як і мало статися за цих умов.


(c) голова підкомітету з питань кібербезпеки Олександр Федієнко

Ти почав цитувати зелених ...


Я не ділю людей на зелених і порошенківців чи ригів тим більше , що частіше за все це одні і ті ж люди. :lol:
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Благодарность от России ...

Очередной полезный идиот
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 16:16

  Wirująświatła написав:Армія Віра мова. Чи ти не патріот?


Це гасло не патріотів а вооргів, які сплять та й бачать коли українці за мову та віру чубиться почнуть. Один нік чого вартий та сяє патріотизмом - в мене на клаві й буков таких нема...
Востаннє редагувалось katso в Нед 08 лют, 2026 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 16:18

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Це логічно. Хай йде замість мене.

......
От і виходить
Ватер платить - ТИ воюєш-це одне ЛОГІЧНО
а
Ватер воює безкоштовно бо ти не платиш - це ж зовсім інший колєнкор...

Коленкор - абсолютно тот же: открываются кордоны - и если Ватер будет согласен бесплатно в окопе сидеть - будет бесплатно сидеть. Будет не согласен - будет сидеть за сколько согласен.
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 16:27

  katso написав:
  Wirująświatła написав:Армія Віра мова. Чи ти не патріот?


Це гасло не патріотів а вооргів, які сплять та й бачать коли українці за мову та віру чубиться почнуть. Один нік чого вартий та сяє патріотизмом - в мене на клаві й буков таких нема...

головне, що ті хто проповідує армовір самі говорять російською, дітей тримають за кордоном і від армії тікають як чорт від ладану.
Да, забув. Вони іще й до церкви не ходять. :lol:
