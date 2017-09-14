Був тут одинBanderlog написав:Це логічно. Хай йде замість мене.budivelnik написав:А Ватеру недостатньо щоб він не міг виїхати...
І що робити?
Якщо випустити Ватера під гарантії що він збільшить виплати - і ці виплати направлять тобі для збільшення грошового утримання - то це ж ХОРОШИЙ алгоритм..
А так ти виступаючи ПРОТИ рішення, які можуть збільшити твоє грошове утримання - вимагаєш ЗБІЛЬШЕННЯ грошового утримання..
Це ж НЕ ЛОГІЧНО.
Так само всіх замість себе відправляв..
От тільки коли повернувся-зайняти місце платника тим хто воює - так і не удосужився.
Ти ж судячи по твоїй біографії саме з таких долярчиків..
К;оньяк-таскав
Податки -не платив..
То що тобі буде заважати не платити тоді коли повернешся?
От і виходить
Ватер платить - ТИ воюєш-це одне ЛОГІЧНО
а
Ватер воює безкоштовно бо ти не платиш - це ж зовсім інший колєнкор...