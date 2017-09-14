|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 08 лют, 2026 17:18
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Коли зв’язок зникає: не судний день, але серйозний дзвінок
✍️ Це ще не судний день.
Але після вже незліченної кількості обстрілів стало очевидно: система зв’язку в Україні почала сипатися. Не раптово, не несподівано, а саме так, як і мало статися за цих умов.
(c) голова підкомітету з питань кібербезпеки Олександр Федієнко
Ти почав цитувати зелених ...
Я не ділю людей на зелених і порошенківців чи ригів тим більше , що частіше за все це одні і ті ж люди.
Ой не бреши, то гріх ... ))
Ригів ти любиш, як і зелених зараз почав любити
От Пороха ти не ненавидиш, всємі фібрами своєї душі ))
Тільки не кажи, що ти європеєць, то суть тебе з східної сторони
pesikot
Повідомлень: 13302
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 лют, 2026 17:20
Banderlog написав:
katso написав: Wirująświatła написав:
Армія Віра мова. Чи ти не патріот?
Це гасло не патріотів а вооргів, які сплять та й бачать коли українці за мову та віру чубиться почнуть. Один нік чого вартий та сяє патріотизмом - в мене на клаві й буков таких нема...
головне, що ті хто проповідує армовір самі говорять російською, дітей тримають за кордоном і від армії тікають як чорт від ладану.
Да, забув. Вони іще й до церкви не ходять.
Приклади можеш навести ?
Чи як завжди, тільки триндиш ... ))
pesikot
Повідомлень: 13302
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 лют, 2026 17:35
Banderlog написав:
🤔 Операторам варто готуватися до сценарію, коли електроенергію взагалі перестануть постачати.
Не на чотири години.
Не на три.
Навіть не на одну годину на добу. Просто не буде. І приклад тому той самий Херсон.
Бандерлог, оператори не сипляться, зв'язок бува і у мене відсутній і таксі не викликати у них жіпіес лягає. Але воно потім все гаразд.
Можна питання з цікавості, я щось не чула щоб герой України церковного патріархату ЛАДу генератор хоч би передав, а у інших церков чула. Мабуть скромність ) а вам церква збирає? Завжди щось потрібно, чи то безбожники лише антени закупають...
stm
Повідомлень: 6161
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Профіль
Banderlog написав:Військовослужбовцям в Україні заборонено
...
Релігійні обмеження: Не можна використовувати службові повноваження для релігійної пропаганди
Banderlog написав:
Да, забув. Вони іще й до церкви не ходять.
Що це, як не релігійна пропаганда ? )
pesikot
Повідомлень: 13302
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 лют, 2026 17:42
stm написав: Banderlog написав:
🤔 Операторам варто готуватися до сценарію, коли електроенергію взагалі перестануть постачати.
Не на чотири години.
Не на три.
Навіть не на одну годину на добу. Просто не буде. І приклад тому той самий Херсон.
Бандерлог, оператори не сипляться, зв'язок бува і у мене відсутній і таксі не викликати у них жіпіес лягає. Але воно потім все гаразд.
Можна питання з цікавості, я щось не чула щоб герой України церковного патріархату ЛАДу генератор хоч би передав, а у інших церков чула. Мабуть скромність ) а вам церква збирає? Завжди щось потрібно, чи то безбожники лише антени закупають...
Яке гарне питання ...
Чекаю, коли він відповість, що "з драної кози, хоч клок шерсті" )
pesikot
Повідомлень: 13302
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 лют, 2026 18:03
pesikot написав: Banderlog написав:Військовослужбовцям в Україні заборонено
...
Релігійні обмеження: Не можна використовувати службові повноваження для релігійної пропаганди
Banderlog написав:
Да, забув. Вони іще й до церкви не ходять.
Що це, як не релігійна пропаганда ? )
це факт а не пропаганда. Вони безбожники а деякі по слухам ще й ворожбити. Православна церква не підтримує ворожбитство та гомосексуалізм. Та не розділяє людей на українців росіян юдеїв чи греків.
Banderlog
Повідомлень: 4625
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 лют, 2026 18:13
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:Військовослужбовцям в Україні заборонено
...
Релігійні обмеження: Не можна використовувати службові повноваження для релігійної пропаганди
Banderlog написав:
Да, забув. Вони іще й до церкви не ходять.
Що це, як не релігійна пропаганда ? )
це факт а не пропаганда.
Яка тобі різниця, хто куди ходить ...
Тому, твоя фраза "до церкви не ходять" - це релігійна пропаганда )
А тобі цього не можна робити, ти сам про це написав )
Вітаю, ти сам вийшов на себе ))
pesikot
Повідомлень: 13302
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 лют, 2026 18:17
stm написав: Banderlog написав:
а вам церква збирає? Завжди щось потрібно, чи то безбожники лише антени закупають...
Так збирає. Но я майже не приймаю.
Отримав
літню форму і 2 пари нормальних чобіт весною 23.
Та посилку перед Різвом в січні цього року з копченими продуктами, носками, хімічними грілками душами і придністровським вином - букет молдавії. Жіночої ласки і тепла не загорнули
Banderlog
Повідомлень: 4625
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 лют, 2026 18:26
Banderlog написав:
Так збирає. Но я майже не приймаю.
"майже не приймаю. "
Але
Banderlog написав:
Отримав
літню форму і 2 пари нормальних чобіт весною 23.
Та посилку перед Різвом в січні цього року з копченими продуктами, носками, хімічними грілками душами і придністровським вином - букет молдавії.
Контрабас дуже зігрів твоє серце ))
Тільки, питання було в іншому ...
Як ти вином борониш Україну ? ))
Як тобі вино допомагає в засобах з"вязку ? )
Banderlog написав:
Жіночої ласки і тепла не загорнули
Ти ж писав, що любиш бухати та любитись, невже жіночку собі в ЗСУ не знайшов ?
От не вірю ))
Невже не знайшов собі воєнно-польову жонку ?
З тобою все настільки погано ? ))
pesikot
Повідомлень: 13302
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 лют, 2026 18:26
Banderlog написав: stm написав: Banderlog написав:
а вам церква збирає? Завжди щось потрібно, чи то безбожники лише антени закупають...
Так збирає. Но я майже не приймаю.
Отримав
літню форму і 2 пари нормальних чобіт весною 23.
Та посилку перед Різвом в січні цього року з копченими продуктами, носками, хімічними грілками душами і придністровським вином - букет молдавії. Жіночої ласки і тепла не загорнули
І ще питання. А з якими міжнародними організаціями співпрацює парафія? Воно ж віруючи мають бути сильною громадою, міжнародною бажанно. Тому що 100$ це завжди 100$ )
stm
Повідомлень: 6161
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Профіль
