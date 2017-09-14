RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16705167061670716708
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:34

  ЛАД написав:
приклад євреїв під час 2СВ дуже показовий - особливо в Польщі та Україні. а чехи - жили собі, тому й не так переймалися в 38 році. й французи жили. та й слов'яни б жили б - але влада срср вирішила по-іншому, хоча й ціною десятків мільйонів життів
"приклад євреїв під час 2СВ" как раз не "показовий", а исключительный.
А как чехи "жили собі" лучше видно по 1945 - как они относились к немцам после победы.
И как "й слов'яни б жили б" вы, к сожалению, не знаете, как и многое другое. Да, не так, как евреи, но и не так, как французы. Прежде, чем писать, стоит поинтересоваться вопросом.

що саме виключного в євреях? що саме їх знищують? останній раз в жовтні 2023. та ні, прикладі геноцидів буди неодноразово - й в колишній Югославії, й під час вірмено-азербайджанської війни.

до німців багато хто погано відносився - але на форумі наводять приклад чехів - які молодці, не стали воювати, й фіни молодці - домовилися з Рашею - ну як домовилися, не треба було бути союзником гітлера.

а що, зараз українці в руській окупації добре живуть? як на мене, гірше, ніж слов'яни при німцях. звісно, якщо не русифікуються - але тут варіантів немає. так, ЛАД, визнаю, якби потрапив в окупацію, то розмовляв би російською ;) тому не стидайся, визнай, що нікуди з окупації ти не поїдеш - особисто для тебе взагалі не зміниться, ще й пенсія ще одна буде :lol:

й ЛАД, якщо не побачив - що там щодо вірмен?..
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 08 лют, 2026 19:43, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11606
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:36

pesikot

бачиш, як оперативно стукає - тут талант, можна сказати покликання :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11606
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:38

  Hotab написав:Banderlog
Жіночої ласки і тепла не загорнули :lol:

Спитай у Флаймана, він на Алі купує.
Правда поки надує ручним насосом - все бажання відпадає. Ногою під ліжко пне «філіпінку» з досади, жменю горіхів з парку в рот і спати.

якщо людина натренована ручним насосом - то навіщо йому ті гумові вироби? :lol: він скоріш, якщо почне, то після закінчення помітить, що насос то в руки й не взяв :mrgreen:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11606
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:42

  Shaman написав:pesikot

бачиш, як оперативно стукає - тут талант, можна сказати покликання :lol:

Коли хунтер вивчить кнопку «скарга» німецькою, він піде на німецькі форуми . Треба ріпітітора йому.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17781
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:45

  Hotab написав:
  Shaman написав:pesikot
бачиш, як оперативно стукає - тут талант, можна сказати покликання :lol:

Коли хунтер вивчить кнопку «скарга» німецькою, він піде на німецькі форуми . Треба ріпітітора йому.

краще було б йому познаймиться з руським висловом "доносчику первый кнут" :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11606
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 16705167061670716708
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 204193
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 406784
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1119016
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.