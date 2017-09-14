|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 08 лют, 2026 19:34
ЛАД написав:
приклад євреїв під час 2СВ дуже показовий - особливо в Польщі та Україні. а чехи - жили собі, тому й не так переймалися в 38 році. й французи жили. та й слов'яни б жили б - але влада срср вирішила по-іншому, хоча й ціною десятків мільйонів життів
"приклад євреїв під час 2СВ" как раз не "показовий", а исключительный.
А как чехи "жили собі" лучше видно по 1945 - как они относились к немцам после победы.
И как "й слов'яни б жили б" вы, к сожалению, не знаете, как и многое другое. Да, не так, как евреи, но и не так, как французы. Прежде, чем писать, стоит поинтересоваться вопросом.
що саме виключного в євреях? що саме їх знищують? останній раз в жовтні 2023. та ні, прикладі геноцидів буди неодноразово - й в колишній Югославії, й під час вірмено-азербайджанської війни.
до німців багато хто погано відносився - але на форумі наводять приклад чехів - які молодці, не стали воювати, й фіни молодці - домовилися з Рашею - ну як домовилися, не треба було бути союзником гітлера.
а що, зараз українці в руській окупації добре живуть? як на мене, гірше, ніж слов'яни при німцях. звісно, якщо не русифікуються - але тут варіантів немає. так, ЛАД, визнаю, якби потрапив в окупацію, то розмовляв би російською
тому не стидайся, визнай, що нікуди з окупації ти не поїдеш - особисто для тебе взагалі не зміниться, ще й пенсія ще одна буде
й ЛАД, якщо не побачив - що там щодо вірмен?..
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 08 лют, 2026 19:43, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11606
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1725 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 08 лют, 2026 19:36
pesikot
бачиш, як оперативно стукає - тут талант, можна сказати покликання
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11606
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1725 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 08 лют, 2026 19:38
Hotab написав:Banderlog
Жіночої ласки і тепла не загорнули
Спитай у Флаймана, він на Алі купує.
Правда поки надує ручним насосом - все бажання відпадає. Ногою під ліжко пне «філіпінку» з досади, жменю горіхів з парку в рот і спати.
якщо людина натренована ручним насосом - то навіщо йому ті гумові вироби?
він скоріш, якщо почне, то після закінчення помітить, що насос то в руки й не взяв
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11606
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1725 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 08 лют, 2026 19:42
Shaman написав:pesikot
бачиш, як оперативно стукає - тут талант, можна сказати покликання
Коли хунтер вивчить кнопку «скарга» німецькою, він піде на німецькі форуми . Треба ріпітітора йому.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17781
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2565 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11606
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1725 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|204193
|
|
|1493
|406784
|
|
|6076
|1119016
|
|